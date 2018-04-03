Kendimize nefes alma alanları yaratmamız lazım (BULAŞMALAR)

TMMOB Mimarlar Odası - Taş Binada düzenlenen hiçbir etkinliği kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü kapısından girildiğinde insanı içine çeken ayrı bir atmosfer orası. Sadece sizin hissedebildiğiniz, duyularınızla değil ama hayalinizde canlanan farklı bir kokusuyla sizi geçmişe götüren Taş Bina. İzmit sanat alanında emin adımlarla ilerleme yolunda devam ederken, bu tarz binalara daha çok ihtiyacı var bana göre…

İzmit Cumartesi günü yine güzel, muhteşem, kendine has, özgün bir sergiyle gündeme geldi. Sergiye yine açılış vaktinden önce gitme isteğiyle dolu bir şekilde erken gittim. İyi ki de gitmişim. Muhammet Şengöz’le sergi hakkında biraz konuştuk…

“Sergide, çocukluk ve gençlik arkadaşlarının bir araya gelerek oluşturdukları Karikatür, baskı resim, suluboya, tuval çalışmaları yer alıyor.”

Muhammet Şengöz’e ait Baskı resimler “Mono Baskı Tekniğiyle” yapılmış…

Sade bir sergi olarak düzenlenecekken Cihan Hastanesi başta olmak üzere, Halit Kumaş ve West Cafe’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen ve karma sergi olarak İzmitlilerle buluşturma amacıyla taş binada yapılmasına karar verilmiş bir sergiydi gezdiğim.

"Sözünü ettiğimiz bulaşma/geçiş, nasıl sanatın en kuşku götürmez, en belirleyici özelliği ise, geçişin derecesi de sanatta ulaşılmış ustalığın, üstünlüğün, sanatın artanının biricik ölçütüdür. Geçiş ne denli güçlüyse, o denli üstün bir sanatla karşı karşıyayız demektir. Sanatın içeriği, başka bir deyişle bize aktardığı durum tam da budur.” der Tolstoy.

“Bir insan bu duyguyu duyar, sanatçının içinde bulunduğu ruh hali ona da geçerse ve sanatçıyla bu kaynaşmanın, bütünleşmenin başka insanlar için de söz konusu olduğunu duyumsarsa, bu durumu yaratan bu geçiş, BULAŞMADIR.”

Muhammet Şengöz’ün yanından ayrılıp sergiyi gezmeye devam ederken, mezun olduktan sonra ilk defa gördüğüm ilkokul arkadaşımla karşılaşıyorum. Sergi katılımcılarından Dr. Gültekin Uzun. Konuşmamız sırasında diğer katılımcı arkadaşları için, asıl mesleği olan doktorluğu ima ederek “ben kötü yola düştüm, onlar sanatı seçti.” diyor gülerek… Ben de arkadaşımın espri kabiliyetinin hala geçmediğine şahit oluyorum..

Gezerken “İşte sanat bu” diyebileceğim bir sergiyle karşı karşıya kalıyorum. Klasikten uzak yaratıcı ve özgün resmin üzerine konuşulması gereken bir sergi.

Açılış konuşmasını serginin küratörlüğünü yapan Canan Cürgen yapıyor.

“Karikatür ve baskı resimleri ile kent içinde olduğu gibi ulusal ve uluslararası sanat platformlarında kesintisiz üretimiyle tanınan, bir ekol olarak her yaştan sanat öğrencisini sanat üreticisine dönüştüren Muhammet Şengöz’ün önderliğini yaptığı grup; çeşitli dönemlerde Şengöz’ün öğrencisi olmuş ancak üretimleri ile sanata ve hayata dair soru ve yanıtları istikrarla sürdüren ve bağımsız birer sanatçı olan Arda Diben, Ünsal Bahtiyar, Osman Odabaş, Taylan Demirbiler, Özkan Acar ve Oğuz Gürel’in yanı sıra sanat aracılığıyla gelişen dostluklarla Muhammet Şengöz’ün bulaştığı ve ona bulaşan Yaşar Tosun, Barış Tüzün, Gültekin Uzun, Karikatürist Erdoğan Oğultekin’den oluşuyor.”

“Bir kısmı Kocaeli’de yaşayan ve üreten, bir kısmı da İstanbul’da yaşayan fakat Kocaeli ile bağını sürdüren sanatçılar. Kocaeli’nin sürekli bir erozyonla değişen ve yozlaşan kültür yaşamında yeşeren bir umut; sanatla yaşama ve yaşatma umudu taşıyan sanatçıların yapıtlarını bir araya getirdiğimiz sergi, birbirini etkileme ve etkilenme sürecinin somut ürünlerini ortaya koyuyor.” Canan Cürgen katılımcılar ve sergi hakkında bizlere bu bilgileri vererek açılış konuşmasını Muhammet Şengöz’e bırakıyor…

Muhammet Şengöz ise hoş geldiniz ve teşekkür konuşmasını yaptıktan sonra “ben konuşmayı başka türlü yapacaktım ama anları değerlendirmeyi seviyorum” diyerek gelirken yaşadığı anlamlı bir olayı bizlere anlattı.

“ Buraya gelmeden önce berbere uğradım. Orada iki berber vardı, birinin koltuğunda ben oturuyorum, diğeri boşta ve benim berberim diğerine dedi ki:”

Bu akşam boks maçı var.

Ne anlıyorsunuz şu boks maçından, bu işi sürekli yapınca ilerde beyinde arızalar çıkar.

O anda iki berberin konuşmasına Muhammet Şengöz dayanamayıp karışıyor:

“ bir insan sadece boks değil, herhangi bir mesleği sürekli yapınca da arızalar çıkabilir. Doktor olur, avukat olur, satıcı olabilir. O yüzden bir noktada kendimize nefeslenme alanları yaratmak lazım. Bu zamanlarda sanat ve sporla ilgilenmeli.” diyor sergide katılımcı olan değişik mesleklerdeki arkadaşlarını göstererek ve sözlerini bitiriyor.

Açılış konuşmasında İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan da yer aldı. Sergi de iki doktor ressamın yer almasından memnun olduğunu dile getirerek,

“sanat hayatın lezzeti, sanatsız bir hayat tatsız, tuzsuz bir yemek yemeğe benzer. Bizler hep sol beynimizi geliştirmek için fen, biyoloji ve matematikle uğraştık. Üstadın dediği gibi sağ beynimizi de geliştirmek gerekirmiş. Ben onun için bu sanat faaliyetlerine katılıyorum.” derken biraz da gülümseyerek sözlerini bitirdi…

Cumartesi günü, Merve Kotel müzik grubu eşliğinde zevk alarak gezdiğim özgün sergilerden birisini daha yaşadım. Müzikten bahsetmişken Muhammet Şengöz’ün yazdığı kısa hikayelerinde ki ana karakter Enesberk ile tanışma imkanım da oldu. Merve Kotel müzik grubunda eğitim alan Enesberk piyano çalmaya başlamış ve büyüdüğünde müzisyen olmak istediğini söylüyor.

Benim çalışma defterimdeki bir köşeye imza atmak istediğini söyleyerek, imzalayıp yanımdan ayrılıyor. Bende geleceğin sanatçısı yetişiyor diyerek arkasından gülümseyerek bakıyorum…

Daha nice umut veren sergilere BULAŞMA dileğiyle…