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Yazar Hakan Yağcıoğlu -03 Nisan 2018

Suadiye’nin ne suçu var?

HAKAN YAĞCIOĞLU
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Tamam ateşlisiniz…

Fanatiksiniz …

Kulübünüzü sevdiğiniz de doğru…

Sanayi zenginliğiniz de malum…

Yörenizin efsanesi merhum Sinan Sipahi’nin, kent sporu için yaptıkları da ortada…

Benim babamın at arabasında, zaman zaman da yaya yürüyerek gidip ilkokulunu bitirdiği Suadiye benim de beldem sayılır…

Suadiye’nin sürekli olaylarla anılıyor olması, beni gerçekten çok üzüyor

Hele hele olayların, koskoca bir yöreye mal edilmesi daha da üzücü…

Yok mu bunun çaresi?..

Sınıf arkadaşım orada başkanlık yaptı…

Güzeller güzeli bir köy…

Kartepe eteklerinde…

Harika manzaralı…

O halde futbol neden orada kalıcı olmasın?..

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Deplasmanlı liglere ramak kala bir türlü başarıyı yakalayamayan bu güzel köyümüz, neden 3.Lig’lerde temsil edilmesin?..

Hele hele uzun dönem Cengiz Topel’de çalışan MHK eski başkanımız Mustafa Çulcu’nun da yaşadığı bu köy, neden mağdur olsun?..

Bence bir şeyler yapmalı…

Kentin ileri gelenleri öncü olmalı…

Yazlıkspor’un başına gelenler Suadiye’nin başına gelmemeli…

Böylesine sanayiyle yüklü güzel köy, maddi gücüyle bir an önce deplasmanlı liglerde yer almalı…

Çıkan olaylar da, birkaç kişiyi ilgilendirir…

Koskoca bir yöreye mal edilmemeli…

Rize’nin 32 yıllık eniştesi olarak, o yörenin Karadeniz halkının hissiyatını iyi anlıyorum…

Ama daha sabırlı olmalısınız…

Bu sabır geleceğimiz olan Suadiyeli çocuklarımız açısından çok önemli

Haydi göreyim sizi Suadiyeli aslan yürekliler…

Çünkü inanın bana, Sinan Sipahi sağ olsa, bu olaylardan büyük üzüntü duyardı

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