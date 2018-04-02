Bugün, (Salı) çöp fabrikası için ÇED günü

Sevgili okurlarım, hani halk dilinde “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik” denir ya…

“Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE’de yapılmaması” için hep birlikte başlattığımız mücadelede de aynen bu durumdayız.

İyi iş başardık.

Toplumun tepkisini en etkin şekilde dile getirdik.

Böyle bir korku ortamında 83 bine yakın imza topladık.

Yüzbinlerin sesi ve umudu olduk.

“Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını isteyen varsa” diye çağrı yaptık, tek bir kişi “Evet, ben çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını istiyorum” diye ortaya çıkmadı.

Böylece İzmit halkı çöp fabrikası konusunda “tek yürek” olduğunu gösterdi.

Bu kentte yaşayanların sesini, duyması gereken her yere duyurduk.

Çöp fabrikasının; halkın parasıyla, halka inat yapılmaması konusunda ısrarcıyız.

Bu ısrarımızı da sonuna kadar sürdüreceğiz.

ÇED toplantısına mutlaka katılalım

Sevgili okurlarım, çöp fabrikası konusunda bugün ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) toplantısı var.

Toplantı, saat 10.00’da İzmit Orhan Mahallesi’nde bulunan Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde başlayacak.

İl Çevre Müdürlüğü ve rapor hazırlayan firmanın görevlileri, toplantı yerine gelip, salonda bulunanlara tabiri yerindeyse “masal” anlatacaklar.

Çöp fabrikasının…

*Ne kadar temiz bir yatırım olduğunu…

*UMUTTEPE’ye kesinlikle zarar vermeyeceğini…

*Bacalarından zehirli gaz ve pis koku çıkmayacağını…

*İstidam yaratacağını…

*Ekonomiye katkı sağlayacağını…

Söyleyecekler.

Özetle toplantıya katılanların “gözlerini boyamaya” çalışacaklar.

Projeyi “şirin” ve “yararlı” göstermek için çaba harcayacaklar.

Benim söylememe gerek yok, siz bu “masalcılara” nasıl tepki vereceğinizi biliyorsunuz.

Sadece şu kadarını söyleyeyim, taşkınlık yapmayın, taşkınlık yapılmasına izin vermeyin, “UMUTTEPE’de çöp fabrikası yapılmasını istemediğinizi” uygun yöntemlerle anlatın.

Söylediklerinizin rapora geçmesini sağlayın.

Eğer sizi dinlemiyorlarsa, eğer söylediklerinizi not almıyorlarsa, söylenenlerin raporda yer alacağı konusunda garanti vermiyorlarsa, “toplantının yapılamamış kabul edilmesi” en doğru yoldur.

Toplantıya erken gidin

Toplantı, bugün saat 10.00’da başlayacak.

Ama siz 8 veya en geç 8.30’da toplantının yapılacağı salonda hazır bulunun.

Salona girin ve yerinize oturun…

Neden mi?

Klasik yöntemdir.

Daha doğrusu klasik “ayak oyunu”dur.

Proje sahipleri, ÇED toplantısından “olumlu” sonucun çıkması için kendi adamlarını saatler öncesinden salona doldururlar, bölgede oturan halk toplantıya gelir, ama içeri giremez.

Toplantı içerideki “hazır askerlerle” yapılır, ee haliyle salondakiler de çöp fabrikası projesini çok beğendiklerini söylerler, böylece yatırım için gerekli en önemli adım atılmış olur.

Bu nedenle “Gidebildiğiniz kadar erken gidin” diyorum.

Tongaya basmayalım.

Bütün çabalarımız heba olmasın.

İnşallah, “çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmaması” konusunda hep birlikte gösterdiğimiz çabalar boşa gitmez.

İnşallah, hedefimize ulaşırız.

NOT: Sevgili okurlarım, yazım bitti, ama sizden ricam aşağıdaki “Niçin orman” başlıklı yazıyı da okumanız.

Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Zengin’in çöp fabrikası konusuna ışık tutacak nefis bir yazısı.

Teşekkür ederim.

Niçin orman?

Dr. Mustafa ZENGİN

Orman Yüksek Mühendisi

Ülkemizde bazı konular herkes tarafından kolayca bilinir ve hemen tarifi yapılabilir. Mesela “İnsanlarımıza orman nedir?” diye sorsanız cevapları hazırdır; “Orman ağaçların bir arada bulunduğu ağaç topluluğudur” veya “ağaçlık alan” gibi cevapları duyar gibi oluyorum. Kanunumuza sorarsanız 6831 sayılı Orman Kanunu 1. maddesinde şöyle tarif eder ormanı: “Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.”

Acaba sorunun cevabı olarak yeterli midir bu tarifler. Bence değildir. Çünkü orman bu kadar basit tarifle anlatılamaz. Orman içinde bitkisi, hayvanı, mikroorganizması gibi canlı varlıkların yaşadığı kendine has iklimi, toprağı, topoğrafyası olan bir yerdir. Yani ormanda canlı ve cansız varlıkların karşılıklı ilişkileri ve etkileşimi vardır. Orman bir doğal sistem olarak kabul edilmektedir. Burada sistemden anladığımız bir bütün oluşturan ve bu bütünün çalışmasını birlikte sağlayan ögeler ve süreçler topluluğudur. Bu sistem Orman Ekosistemi olarak adlandırılır. Bence orman sözcüğü yerine orman ekosistemi ormanın gerçek anlamını ifade eden bir terimdir.

- Bir ağacın 100 yıllık ömrü boyunca ürettiği ekolojik işlevlerin parasal değeri 305 bin dolardır.

- Dünya üzerindeki sadece tropik ormanların dünya iklimini düzenleme yoluyla ürettiği ekolojik işlevsel değerin yılda 3.7 trilyon dolar olduğu hesaplanmıştır.

- Dünya ormanlarının toprak erozyonunu önleyerek, baraj göllerinin toprakla dolmasını önlediği bilinmektedir. Ormanların bu yolla dünya barajlarına kazandırdığı enerji ve kullanma suyu miktarı yıllık olarak 6 milyon dolardır.

- Her yeşil yaprak bir fotosentez fabrikasıdır. Dünyadaki ormanlarda fotosentez fabrikaları 45 dakikalık grev yaparsa, canlıların çoğu ölür.

- Ormanların ekolojik işlev değerleri odun hammaddesi üretim değerinin tam 2 bin katıdır.

- İklim değişikliğine neden olan sera gazlarının en önemlisi olan karbondioksitin en önemli yutakları yeşil bitkiler ve okyanuslardır. Dünyada kendi besinini üreten tek canlı yeşil bitkiler olup güneş enerjisini depo edebilmekte ve diğer bütün canlılara bu imkanı sunabilmektedirler.

Ülkemizde en yaygın olarak orman kuran ağaç türleri sırasıyla kızılçam, meşe, karaçam, kayın, sarıçam, göknar, ardıç, sedir ve ladindir. Mevcut ormanlarımızdaki dikili servet ise 2015 yılı verilerine göre yaklaşık 1,611 milyar metreküptür. Bu servetten yıllık elde edilen cari artım miktarı ise yaklaşık 45,9 milyon metreküptür. Kocaeli’de orman varlığı 2015 verilerine göre 185 bin 993 hektardır.

Ormanların yararları konusuna gelince, bu günün insanı ormandan nasıl yararlanmaktadır konusuna gelince satır başları halinde verirsek:

ODUN ÜRETİMİ: 2015 yılında ormanlarımızdan OGM verilerine göre; 15,9 milyon metreküp endüstriyel odun, 2,37 milyon metreküp yakacak odun üretilmiştir. Mukayese etmek gerekirse Türkiye ile aynı miktar ormana sahip Finlandiya’da yıllık 64,3 milyon metreküp, yarımız kadar ormana sahip Almanya’da ise 60,8 milyon metreküp odun üretimi yapılmaktadır.

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ: Ormanlarımızdan elde edilen odun dışı ürünlere örnek vermek gerekirse, reçine, kekik, fıstık çamı kozalağı, sığla yağı, keçiboynuzu, kestane, adaçayı, ıhlamur çiçeği ve yaprağı, laden, defneyaprağı, biberiye, kardelen soğanı, ısırgan otu sayılabilir.

SU ÜRETİMİ: Ülkemize yağışlarla düşen yıllık su miktarı 501 milyar metreküp olup bunun kullanılabilir miktarı 110 milyar metreküp kadardır. Ormanlar bu yağışın yüzeysel akışa geçerek suyun kaybını önlemede büyük önem taşırlar.

EROZYONU ÖNLEME: Bilindiği gibi erozyon toprağın su, rüzgar ve buzulların etkisi ile bulunduğu yerden taşınmasına denir. Topraklarımızın yüzde 86,5 erozyondan etkilenmektedir. Ülkemizde erozyonla taşınan yıllık toprak miktarı 500 milyon tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

İKLİM DÜZENLEME, KARBON BAĞLAMA VE OKSİJEN ÜRETİMİ: Ormanlar gölgeleriyle altındaki havanın sıcaklığını 5-8,5 derece kadar düşürebilir. Kışın ise sıcaklığı 1,6-2,8 derece yükseltebilir. Orman ağaçları yaptıkları terleme ile hava neminin artmasına neden olur. Geniş tepe tacına sahip bir kayın ağacı bir günde 400 litre suyu atmosfere vererek çevresindeki havayı 5 derece serinletebilir. 2012 yılı sonu itibariyle Türkiye ormanlarında tutulan karbon miktarı yaklaşık 1,6 milyar ton, ürettikleri oksijen ise 38,7 milyon ton olarak hesaplanmıştır.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK: Dünya üzerinde ormanlar yaklaşık 5 milyon gelişmiş yapılı hayvan ve bitki türü barındırmaktadırlar. Bu rakam dünya üzerindeki canlı türlerinin yüzde 50’sini kapsamaktadır.

REKREASYON VE EKOTURİZM: Rekreasyon insanların boş zamanlarında yaptıkları faaliyetlerdir. Ekoturizm ise doğaya zarar vermeden yapılan seyahatlerdir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI: Özellikle son yıllarda fosil yakıtların artan kullanımı sonucu atmosfere verilen CO2 miktarındaki artış, sera etkisini tetiklemekte bunun sonucunda da küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Fosil yakıtlar tükenebilir özelliğe sahiptir. Oysaki odun gibi yenilenebilir yakıt kullanıldığında fosil yakıtların tüketimini de azaltmamız söz konusu olacaktır.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 1994’te yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmenin uygulamasını düzenleyen Kyoto protokolü ise 1997 yılında hazırlanmıştır. Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihinde resmen Kyoto protokolüne taraf olmuştur. Artık biliyoruz ki ormanların varlığı tüm canlılar için mutlak gereklidir. Hayat ormanlar varsa var olacaktır.

Hal böyleyken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin en önemli ormanlarında Kentsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi (Çöp Fabrikası) kurmayı planlamaktadır. Saha İzmit Orman İşletme Müdürlüğü, Taşköprü İşletme Şefliği sınırları içersindeki alanı kapsamaktadır. Saha içersinde meşe, karaçam, sahilçamı, sedir ağaçları bulunmakta olup meşe sahası hariç insan eliyle oluşturulan ağaçlandırma sahasıdır. Ve bu sahada tesis kurulması halinde en az 10 bin ağaç kesilecektir. Yüzlerce yılda oluşan genetik horizonlu orman toprağı deponi alanı haline getirilerek yok edilecektir. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi yerleşkesi kuş uçuşu 3 km mesafede, Çınarlıdere havzası 7 km, İzmit kent merkezi 9.5 km mesafede olup hâkim rüzgâr yönü batı, kuzeybatı yönlerinde estiğine göre baca emisyonlarının etki alanına girmektedir. Tesisin kurulabileceği alternatif alanların bulunmasına rağmen bu sahada ısrar etmek en hafif tabirle doğaya ihanettir.