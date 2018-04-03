Çöp fabrikasını isteyenler, Allah akıl verirken siz neredeydiniz?

Çöp fabrikası önce Dilovası’na yapılacaktı…

Halk tepki gösterdi… VAZGEÇİLDİ…

Sonrasında Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’ne yapılması kararlaştırıldı…

Körfez halkı ayağa kalktı… VAZGEÇİLDİ…

Alem edildi, kalem edildi…

Çöp fabrikasının İzmit Umuttepe’ye yapılmasına karar verildi…

Karar verilen yer ormanlık alan…

Karar verilen yer, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kuş uçuşu 1300 metre…

Düşünün hastane var, 1300 metre uzağına çöp fabrikası yapılması planlanıyor…

Allah size akıl fikir versin…

Hastanenin hemen yanına çöp fabrikası mı olur?

Allah akıl verirken, siz nerdeydiniz…

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ÇED toplantısının 3 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı günler öncesinden belliydi…

Kocaeli gazetesi olarak günlerdir çöp fabrikasının yeri konusunda halkı bilgilendirdik…

İmza kampanyası başlattık…

80 binin üzerinde imza topladık…

PERSONELİ KANDIRMIŞLAR

ÇED toplantısı dün yapıldı…

Toplantı saati 10.00 olarak açıklandı…

Saat 09.00’dan itibaren Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve resmi araçlarla belediye personeli ÇED toplantısının yapılacağı salona taşındı…

Amaç, salonu doldurmak, ÇED toplantısına karşı olanları salon dışı bırakmaktı…

Bu fark edilince, “personel dışarı” diye tempo tutuldu…

İşin ilginç yanı, otobüsler ve resmi plakalı araçlarla getirilen personele, “eğitim var, sizi eğitime götürüyoruz” demişler…

Maalesef garibim belediye personelini de oyunlarına alet ettiler…

BÜYÜŞEHİR’DEN TARİHİ SKANDAL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin personeline ÇED Toplantısına götürme oyunu, Kocaeli tarihine bir skandal olarak geçti…

Bu skandal, daha önce İstanbul’da da yapılmıştı…

İstanbul örneğini gören belediyeler, bundan sonra bu yolu deniyorlar…

Salonda bağrışlar, çağırışlar derken, saat 10.00’da başlayıp saat 13.00’te bitmesi planlanan ÇED toplantısı, sadece yarım saat sürdü…

Toplantı yaptırılmadı…

Divan heyeti çevik kuvvet çağırdı, baktı ki olmuyor, toplantıyı sona erdirdi…

Dün tarihi bir gündü…

Binlerce vatandaş toplantı salonuna giderek tepkisini dile getirdi…

KARAOSMANOĞLU UMRE’YE KAÇTI

ÇED toplantısında en karlı çıkan kişi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’dur…

Zira Karaosmanoğlu, bu tür tarihi konularda etliye sütlüye bulaşmaz…

Kendisine siyasi menfaat sağlamaya çalışır…

Yine öyle oldu…

Karaosmanoğlu, tarihi bir ÇED toplantısının yapılacağı dönemde, soluğu Umre’de aldı…

Karaosmanoğlu, 7 Nisan’da Umre’den dönecek…

Ne diyelim, Allah kabul etsin…

ÇED HEYETİ, DELİKANLI OLACAK MI?

Sonuç olarak, beklendiği gibi ÇED toplantısı gergin geçti…

Bilgilendirme yapılamadı…

ÇED heyeti, gergin ortamı üzerine toplantıyı bitirmek zorunda kaldı…

ÇED heyeti delikanlı ise, Allah’tan korkuyorsa, toplantıda gördüklerini, tepkileri bir tutanağa geçirir ve ilgili kişilere gönderir…

Küçüksemek adına söylemiyorum, ama dağdaki çobanı getirseniz, “Burası hastane, buranın 1300 metre yakınına çöp fabrikası yapılacak” derseniz, çoban, “Hadi oradan, siz benle dalga mı geçiyorsunuz” diye tepki gösterir…

Ama rant peşinde koşanlar, menfaat peşinde olanlar, dağdaki çoban kadar bile düşünemiyorlar…

Durum bu kadar net…