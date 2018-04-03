Kocaeli Devlet Hastanesi'nde kanatsız bir melek var…

Zaman zaman hakkında övgü dolu sözler duyduğum, bunları duyarken de gurur duyduğum bir arkadaşımdan bahsedeceğim size.

Adı Arzu Altınel Erkal…

O eşi Haluk Erkal ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde görev yapıyorlar.

Kocaeli Onkoloji Bölümünün kuruluşunda da yer alan ekip iddialı ve başarılı bir grafik çiziyor.

Teknolojiye ayak uyduran sağlık il müdürlüğü, o teknoloji iyi kullanan bir onkoloji ekibi ve o ekibin kanatsız meleklerinin motivasyonuyla Kocaeli Onkoloji, başarılı operasyonlara imza atıyor.

Öyle ki bu ekip Doruktakiler 2013’te Kocaeli’de “Yılın Sağlıkçıları” seçilmişti.

O yıldan bu güne kadar değişen bir şey yok. Arzu Altınel Erkal, yine tüm hastalarının dilinde. Dr Arzu’yu övmek için arayanlarla konuştukça bende böyle bir insanı tanıdığım için mutlu oluyorum.

Yaşlı hastaları babası yerine koyan, genç hastaları kardeşi ve evladı yerine koyan Doktor Arzu, hastaları arasında “Melek Doktor” olarak biliniyor.

Hastalarına sıcak davranan, her sorusunu sabırla dinleyip cevaplandıran, hastane içerisinde piri gibi koşturan Doktor Arzu ve çalışma arkadaşları, Kocaeli sağlık camiası adına önemli bir kazanım.

Öncelikle İl Sağlık Müdürü Şenol Erguney’i sağladığı imkanlardan dolayı kutluyorum. Sonrada Doktor arzu ve tüm onkoloji servisini, haklarında hep övgüyle bahsettirdikleri için kutluyorum. İyi ki varsınız…

Dün sabah Körfez’de yine gaz kokusu vardı

Dün sabah Körfezliler yine hava kirliliğine uyandı. Sabah saatlerinde işveleri ve okullarına gitmek için sokağa çıkan Körfez Yarımcalılar ağır bir gaz kokusuna uyandı.

Zaman zaman meydana gelen bu kokulara alışan ilçe sakinleri genizleri yakacak kadar ağır olan gaz kokusunun nereden geldiğinin araştırılmasını istiyor.

Körfez bölgesinde sık sık yaşanan benzer olaylar ilçe sakinlerini rahatsız ediyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde fark edilen kokunun nedenli zararlı olduğu ise ayrı bir merak konusu oldu.

“Tuzla Belediyesi örnek alınsın”

Hafta sonunu İstanbul Tuzla’da geçiren Kocaelili bir çift, belediye tarafından verilen bir hizmeti anlatarak övgüler yağdırdı. Benzer tesislerin Kocaeli’de de yapılmasını istedi.

İşte Kocaelili çiftin anlattıkları, “Hafta sonunu İstanbul’a giderek değerlendirdik. Tuzla Belediyesi’nin sahilde bulunan sosyal tesislerine gittik. Uzun bir kuyruk vardı. İsmi anons edilen aileler restauranta girebiliyordu. Merak ettik bizde restauranta girebilmek için adımızı yazdırdık.

Adımız anons edildiğinde içeriye girdik. 2 levrek, 2 salata, 2 şalgam suyu, 3 bardak su bir tatlı sipariş ettik.

Nezih ve son derece temiz bir mekandı. Çalışanlarda kibar ve iyi giyimliydi. 100-1500 TL hesap beklersen kasada 46,50 ücret talep edildi.

Ağzımız açık kaldı. Böylesi bir restaurantta üstelik balık yemenin bu kadar ucuz olduğunu görmek bizi şaşırttı.”

Çift benzer hizmetleri Kocaeli’de bulunan belediyelerden de beklediklerini söylüyorlar.