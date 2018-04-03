ÇED toplantısında İzmit halkına saygısızlık

İzmit’te son günlerde gariplik üstüne gariplikler yaşanıyor.

Yeri gelince mangalda kül bırakmayanlar…

İnsan sevgisinden söz edenler…

“Millete saygıyı” kimselere uygun görmeyenler…

Hak, hukuk, adaleti dillerinden düşürmeyenler…

“Kul hakkı yemeyi” en büyük günah sayanlar…

Çevre konusunda sürekli ahkâm kesenler…

Dün çöp fabrikası konusunda düzenlenen ÇED toplantısında, İzmit halkına saygısızlığın daniskasını yaşattılar.

Hem de vatandaşı “salak” yerine koyarak…

Bakın dün neler yaşandı?

Bilirsiniz, Anadolu’da “ciğerini okumak” diye sıkça kullanılan bir deyim vardır.

“Karşı tarafın aklından geçenleri bilmek” anlamını taşır.

Ben de artık bunca deneyimimle, bu kentte bizi yönetenlerin aklından geçenleri sezebiliyorum.

Dünkü yazımda demiştim ki:

“Toplantı, bugün saat 10.00’da başlayacak.

Ama siz 8 veya en geç 8.30’da toplantının yapılacağı salonda hazır bulunun.

Salona girin ve yerinize oturun…

Neden mi?

Klasik yöntemdir.

Daha doğrusu klasik “ayak oyunu”dur.

Proje sahipleri, ÇED toplantısından “olumlu” sonucun çıkması için kendi adamlarını saatler öncesinden salona doldururlar, bölgede oturan halk toplantıya gelir, ama içeri giremez.

Toplantı içerideki “hazır askerlerle” yapılır, ee haliyle salondakiler de çöp fabrikası projesini çok beğendiklerini söylerler, böylece yatırım için gerekli en önemli adım atılmış olur.

Bu nedenle “Gidebildiğiniz kadar erken gidin” diyorum.

Tongaya basmayalım.

Bütün çabalarımız heba olmasın.”

Ne dediysem aynen çıktı

Ben bunları hem yazmış, hem de arkadaşları uyarmıştım.

“Sabah erkenden bir arkadaşımız kültür merkezinin önünde nöbet tutsun, belediyenin gönderdiği ‘hazır askerleri’ görüntülesin!”

Dün gazeteye geldiğimde ilk işim ÇED toplantısını sormak oldu.

“Aynen” dediler, “siz ne yazdıysanız aynısı yaşandı.”

Fotoğrafları gösterdiler…

Toplantının başlamasına 1.5 saat kala 6 belediye otobüsü ve bir bu kadar da otomobil, kültür merkezinin önüne yanaşıyorlar.

Hepsi de resmi plakalı.

İçinden inen belediye çalışanları, fotoğraflarının çekildiğini anlayınca mahcubiyetlerinden başlarını öne eğiyorlar.

Yine aynen yazdığım gibi, içeri girip oturuyorlar, salonu ağzına kadar dolduruyorlar.

Toplantıyı izlemek için gelen çevre halkı, “Salon doldu” diye içeri alınmak istemiyor.

Uzun tartışmalardan sonra belirli sayıdaki vatandaş da ancak salona girebiliyor.

“Beş dakikada Beşiktaş” örneği ÇED toplantısı

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) toplantısı huzur içinde yapılır.

Toplantının huzurlu geçmesi için de vatandaşına saygı duyacaksın.

Sen salonu maaşlı memurunla doldurursan, toplantıda hazır bulunması gerekenleri kapı dışarı edersen, o toplantı “kurallar çerçevesinde” yapılmış sayılır mı?

Görevliler projeyle ilgili üç beş laf ediyorlar, sonra da “Toplantı bitti” diyorlar.

Anlayacağınız…

Beş dakikada Beşiktaş!

Ham hum şaralop!

Vatandaşa saygı bu mu?

Hak, hukuk, adalet anlayışınız bu mu?

İnsan sevginiz bu mu?

İnsana verdiğiniz değer bu mu?

Çok önemli bir proje yapacaksınız, o kentin insanına sormuyorsunuz.

Ortaya çıkan ortak görüşe, değer vermiyorsunuz.

“Ben böyle istiyorum, böyle olacak” diye kestirip atıyorsunuz.

Sizin belediyecilik anlayışınız bu mu?

Halkın parasıyla, halka rağmen, halka inat, halka zulmetmek;“belediyecilik ilkesi” olabilir mi?

Belediyeyi yöneten üç beş kişi istiyor diye, İzmit’in en temiz yerine, İzmit’in oksijen deposuna “çöp fabrikası” yapılabilir mi?

Bir an her şeyi bir tarafa bırakın…

Büyükşehir Belediyesi’nin, ÇED toplantısının yapılacağı salona kendi memurunu doldurup oturtması yok mu, bu affedilebilir bir olay değil.

Bu, düpedüz İzmit halkını salak yerine koymaktır.

İzmit halkının aklıyla alay etmektir.

“Yaa sen ne kadar çöp fabrikasını istemezsen isteme, ben seni aldatarak amacıma ulaşırım” demektir.

Kabul edilebilir hiçbir tarafı yok bunun.

Bu mücadele burada bitti mi?

Sevgili okurlarım, bizi başkalarıyla karıştırmayın.

“İzmitlilik” numarası yapıp, İzmit’e ihanet eden yavşaklarla bizi bir tutmayın.

Onlar her devrin kayığına binerek gazetecilik kisvesi altında dümenlerini yürütürler.

Dün Sefa Sirmen’in kayığındalardı, bugün de AKP’nin dümen suyunda gidiyorlar.

Yaptıkları gazetecilik filan değil, rant peşinde koşan patronlarının ve AKP’nin talimatlarını kayıtsız şartsız yerine getirmek!

Ama iyi oluyor.

İzmit halkı, iki gazete arasındaki farkı çok net görüyor.

Biz, adımızın bize yüklediği sorumlulukla, bu kent için varız.

Bu kentin çıkarları, bu kentte yaşayan halkın sağlığı ve mutluluğu için 43 yıldır görevdeyiz.

Biz, çöp fabrikasına karşı değiliz.

Biz, çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına karşıyız.

Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılması, tek kelimeyle “cinayet”tir.

Bizim, günlerdir sürdürdüğümüz mücadele de bu nedenle.

Mücadeleye devam edeceğiz.

Bu iş burada bitmedi.

Daha yeni başlıyor.

Bizi izlemeye devam edin.

Önümüzdeki günlerde mücadelede yeni yöntemlerle karşınızda olacağız.

Sizlerden de öneri bekliyoruz.

Başarırsak hep birlikte başaracağız.

Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasını engellersek, bu başarı hepimizin, bu kentte yaşayan herkesin başarısı olacak.

Yılmadan mücadeleye devam!

Diğer gazete “Doğru yer, doğru tesis” diye manşet atmaya devam etsin…

Sizin gazeteniz KOCAELİ, “Çöp fabrikasının UMUTTEPE’de yapılmasına HAYIR” demeyi sürdürecek.