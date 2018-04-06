Bu futbolcuları alınlarından öpün!

Kaptan Murat Soner Başak’ın sözlerini dünkü gazetemizde okudunuz. Profesyonelce bir yaklaşım ve son derece net bir şekilde durumu açıkladı. Sözlerine katılıyorum. Gerçekten de son derece zor şartlarda kaç yıldır emek veriyorlar…

Murat Soner Başak’ın Kocaelispor’a gelmesine çok sevinmiştim. Çünkü onun D Gençlerdeyken Gölcükspor’da kaptanlık yaptığı yıllarını haber yapmıştım. Büyük bir gelişim gösterdi ve her zaman söylüyorum, onun Süper Lig’de oynamamış olması, gerçekten bu ülkenin futbol politikasının ne kadar acı bir durumda olduğunun göstergesidir…

Murat Soner Başak, yıllar sonra özlemine ulaşırken (Bir hayli geç kalınarak) şahidim. Hereke Yıldız’a imza atmıştı ve gerçek bir Kocaelisporlu olan yönetici Çetin İnan’ın fedakarlığıyla Kocaelispor’a gelebilmişti. Ve o imza bir devrim niteliği taşıyor.

Nitekim, hep gölgede kalan biyonik adam, bu ülkede her zaman golcüler ve forvet konuşulduğu için, ‘Star’ kabul edilmedi. Halbuki, Kocaelispor’un geçen yıl Altay ile oynadığı final maçında, maçın kahramanı oydu…

Maçı bir daha izleyin, daha iyi anlarsınız…

Sinan Pektemek…

Burak Süleyman…

Mesut Özdemir bile öne çıkar…

Murat Soner Başak’ın başarıları konuşulmaz…

Ama bu gazete, o konuda vicdanen rahattır…

Çünkü Kocaelispor haberlerinde kesinlikle ayrımcılık yapılmamıştır ve arkadaşlarımız Sezar’ın hakkını Sezar’a vermişlerdir…

Ben de muhabirlik yıllarımda aynı şeyleri yaptım…

Rahatım…

Bunun için, Murat’ın sözlerinin bir bölümünü burada yeniden aktarmak istiyorum…

Yorum sizin!..

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Murat Soner Başak, ruhsuzlar, bilerek oynamıyorlar şeklinde sarf edilen söylemler karşısında, çok üzüldüklerini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: İyi bir ilk yarı geçiremedik. Zaten tablo ortadaydı. İkinci yarıya yenilgiyle başladık, ancak sonrasında çok güzel bir seri yakaladık.

İddialı bir konuma gelince heyecanlandık, “Acaba Play-Off olur mu?” denildi. Biz de buna aynı şekilde tepki vermek istedik. Açıkçası kolay değildi. Kötü oynadığımız dönemler oldu. Eleştirmek taraftarın en doğal hakkı. Herkes işini, gücünü, eşini, çocuğunu bırakıyor, maçlara geliyor, deplasmanlara gidiyor. Haklı eleştirilere her zaman saygımız sonsuz. Eleştirileceğiz ki doğruyu göreceğiz.