Necmi Bulut bu başarıyı hak etti

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından KOTO tarihinin en kötü günlerini yaşadı.

FETÖ bağlantılı KOTO yöneticilerine bir bir operasyonlar yapıldı.

FETÖ iddiasıyla o dönemin başkanı Murat Özdağ da tutuklandı.

KOTO başıboş kaldı...

KOTO sahipsiz kaldı…

Vekaleten başkanlık, geçici başkanlık derken KOTO itibarını kaybettikçe kaybetti.

Herkes ticaret odasından ümidini kesmek üzereydi…

Ardından Necmi Bulut ve onun beraberindekiler sahneye çıktı.

Ellerinde sihirli bir değnek yoktu ama kısa sürede “tabiri caiz ise” KOTO’nun çizilen karizması geri getirebildiler.

Üyelerin uzaklaşmaya çalıştığı, yöneticilerin terk etmek istediği KOTO, yeniden değerli bir hale büyürdü.

Hatta herkes komitelere girmek, meclise girmek, yönetime girmek ve başkan olmak istedi.

KOTO eski değerine kavuşmuştu.

Eleştirenlerde oldu, saygı duyanlar da, başarılı bulanlarda.

Bence Necmi Bulut bu görevi hak etmişti.

Yapılan seçimlerde Necmi Bulut’a olan inancın bir yansımasıdır. Girdiği tüm komitelerden zaferle çıkan Bulut, artık yüzde yüz seçilmiş başkan olarak sahnede.

Siz Necmi Bulut ve ekibini asıl bu saatten sonra izleyin…

10’Nolu Sandık veAkın Doğan

Takip edenler hatırlar, daha önce bu komiteyle alakalı bir şeyler yazmıştım. KOTO’nun Dayanıklı Tüketim Ürünleri’ni kapsayan 10’uncu komitenin çok önemli olduğunu anlatmıştım.

Bu komitenin önemi, yarışan isimlerle alakalıydı. Bir yanda KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, öte yanda KOTO Başkanlığına aday olan Erdoğan Yılmaz vardı.

Erdoğan Yılmaz için bu komite büyük bir riskti…

Bu komitenin gücünden bahsetmiştim.

Erdoğan Yılmaz’ın bu komiteden çıkmasının çok zor olduğunu söylemiştim.

KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İzmit Kent Konseyi Başkanı Cafer Kozluca ve KTO’nun rahmetli başkanı Mustafa Efe’nin oğlu Ömer Efe’nin yer aldığı bir komiteden çıkmak hayli zor olacaktı.

Buru Erdoğan Bey’e sorduğumda, “Başkan adayı olan birinin kendi komiteden çıkmama ihtimali olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?” yanıtını almıştım.

Ama oldu…

Akın Doğan 195 oy alarak 39 oy alan KOTO Başkan Adayı Erdoğan Yılmaz’a 156 oy fark attı.

Hazmedilecek bir oran değil. Aradaki fark çok büyük… Erdoğan Yılmaz bu farkı daha oy kullanma işlemi sürerken fark etti ve sandıklar açılmadan salonu terk etti.

Neyse, sonuçta bu bayrak yarışı düzeyli ve seviyeli bir seçim oldu. Oylar sayılırken Erdoğan Yılmaz’ın yakınları bile başarılı olan rakiplerinin elini sıkarak tebrik etti. Bu erdemli davranışa bende şahit oldum. Her iki tarafı da tebrik ederim.

Siyaset bittiğinde yüzyüze bakabilmek önemli

Siyaset; çıkar ilişkilerinin sürekli döndüğü, birilerinin sürekli arkanızdan kuyu kazdığı, kulislerin, entrikaların devamlı yaşandığı, hiç sorun yoksa bile sorun çıkartıp, buradan avantaj elde eder miyim diye hesapların yapıldığı bir mecra haline gelmiş. Bu hemen her partide var olan bir şey.

Bu tür ortamlarda uzun süre görevde kalmak, koltuk gittikten sonra hala hatırlanıyor ve saygı duyuluyor olmak herkesin harcı değil.

Bunu başara bilen çok fazla kişi yok…

Tarihten bu yana baktığımızda uzun süre siyaset yapıp siyasetten sonrada saygı duyulan isimler arasında Körfez eski belediye başkanı CHP’li rahmetli Hüseyin Avni Şirin, yine Körfez eski belediye başkanı Azmi Akyol, Sağlık eski bakanı Kazım Dinç, İzmit eski belediye başkanı ve milletvekili Erol Köse’yi sayabilirim.

Kim bilir belki bu isimleri artırmamız mümkün.

Yakın tarihimize baktığımızda, 7 yıl AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı yapan Ali Korkmaz akla geliyor. Asıl mesleği Edebiyat öğretmenliği. Siyasete AK Parti çatısı altında başladı. Önce yöneticiydi. Sonra çok sancılı bir dönemde İlçe Başkanı oldu. Üç yerel seçim, 1 yerel, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 halk oylaması yaşadı. Yüzlerce yöneticiyle çalıştı. Binlerce parti üyesi ile muhatap oldu. Arkasından çok az insan, “başarısızdı” diyebilir. Onları da, çıkar ilişkilerinin döndüğü siyaset arenasında makul görmek gerekir. Ali Korkmaz, hiç kimseye ayrıcalık yapmadan, her şeyin ortasını bularak yol aldı. Bu yüzden ardından kırıp döktüğü, hatır koyan, kin tutan insan sayısı neredeyse hiç yoktur. (en azından ben hiç duymadım) Siyaseti işine hiç karıştırmadığı için, farklı görüşten de pek çok insanın sevgisini kazanmıştır. Ali Korkmaz’ın bütün bu anlattıklarıma layık olduğunu hala eski yönetici arkadaşlarının toplu halde kendisini ziyaret etmesinden, O’nu yalnız bırakmamasından anlayabiliriz. Ali Korkmaz, siyasi hayatına bugün Şemsettin Ceyhan’ın yanında, il yöneticisi olarak devam ediyor. Bir yandan da İzmit Tepeköy Mahallesi’ndeki yeni okulu Bilnet Kocaeli Kampüsü’nün açılış hazırlıklarıyla uğraşıyor. Korkmaz’a geçtiğimiz günlerde eski ana kademe ve kadın kolları üyelerinden toplu ziyaretler oldu. İzmit İlçe eski başkan yardımcıları Erdoğan Şentürk, Çağlayan Duman, Yusuf Yıldız, Av.Alper Doğan, Ertuğrul Yavuz, Hayrettin Arıcan, Engin Tümer, Ergün Karagöz, İrfan Doğdu, Aykut Sunar, İbrahim Gürsel, yöneticiler Mustafa Arpaguş ve Bülent Durmuş ziyarete gitmiş. İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Arslanboğa da yanlarında yer almış. Bu ziyaretten birkaç gün önce de eski ilçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, yanına eski yöneticileri alarak Korkmaz’a konuk olmuş. Siyasette görmek istediğimiz güzel tablolar bunlar. İşi bitince birbirlerinin arkasından demediğini bırakanlar yerine bunların olması gerekir. Ancak o zaman yaptıkları icraatların samimiyeti ortaya çıkar.