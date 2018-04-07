Çöp fabrikası Kocaeli insanına İHANETTİR!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Umuttepe’ye yapılması planlanan çöp fabrikasına tepkiler çığ gibi büyüyor…

CHP Kocaeli Millevtekili Fatma Kaplan Hürriyet, çöp fabrikasına tepki gösterenlerin başında yer alıyor.

Kaplan, 3 Nisan’da yapılan ÇED toplantısına katılmış ve tepkisini dile getirmişti…

Hürriyet, çöp fabrikasıyla ilgili önceki gün İzmit orman alanında kurulacak olan çöp fabrikasıyla ilgili Meclis’e açıklamada bulundu.

ON BİN AĞAÇ KATLEDİLECEK

Hürriyet şunları söyledi;

Söz konusu çöp fabrikası İzmit’in akciğerlerinde yapılmaya çalışılıyor.

İzmit’in akciğerlerinde toplam alanı 204 bin 216 metre kare olan bir çöp fabrikası kurulmaya çalışılıyor.

Tesisin 118 bin metrekarelik kısmında depolama yapılacak, 73 bin metrekarelik bir alanda ise çöp yakma kısmı inşa edilecek.

Bütün bunlar için on bin ağaç katledilecek…

İNSANLARI ÖLÜME MAHKUM ETMEYİN!

Çöp fabrikası, Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’ne ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Çınarlı Dere Havzası ve Çene Suyu Kaynağına, İzmit merkezine çok yakın.

Hâkim rüzgâr yönü düşünüldüğünde İzmit kenti ve Taşköprü civarındaki yerleşim yerleri baca gazlarına maruz kalacak.

Tesisin kurulabileceği daha pek çok yer bulunmasına rağmen illaki Umuttepe orman arazisinde yapılması sadece doğaya değil, Kocaeli insanına ihanettir.

Bu çöp fabrikası Kocaeli’de iyice artan kanser ölümlerini de arttıracaktır.

Bir an önce bu sevdadan vazgeçin ve insanları ölüme mahkum etmeyin”

AKIL TUTULMASI

Hürriyet’in açıklamasına tam destek veriyorum…

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin 1300 metre yakınına bir çöp fabrikası yapmaya çalışmak, akıl tutulmasından başka bir şey değildir…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AKP İl Başkanlığı’nın bu yerde neden bu kadar ısrarcı olduğunu anlamak mümkün değil…

Akademik Odalar Birliği, açık açık çöp fabrikasının buraya yapılmaması gerektiğini söylüyor…

Peki bu ısrar neden?

Yoksa, işin içinde bizim bilmediğimiz rant olayları mı var?

ÇÖP FABRİKASI ALANINA GEZİ

Bu arada Kocaeli Akademik Odalar tarafından bugün çöp fabrikasının yapılacağı alana gezi düzenleniyor…

Otobüsler ve arabalar bugün saat 11.00’de İzmit Perşembe Pazarı’nda toplanacak ve buradan Umuttepe’ye hareket edilecek…

Çevreye duyarlı herkes, bu geziye katılmalı…

Çöp fabrikasının yapılacağı alanı görmeli…

Görmeli ve tepkisini dile getirmeli...

Türk Telekom, yoldaki kablo krizini çözmeli

İSU Genel Müdürlüğü, Derince’de alt yapı çalışması yapıyor. Bir yandan alt yapı çalışması sürerken, diğer yandan da yol genişletme çalışması devam ediyor. Derince Sırrapaşa Mahallesi Öğretmen Caddesi Dilaver Deniz Sokak’ta yapılan yol çalışması sırasında, telefon kabloları yere düştü. Yere 1 metre yüksekliğe kadar inen kablo, vatandaşların geçişini zorlaştırıyor. Ayrıca buradaki yol çalışmasını ve araç geçişini engelliyor. Mahalle sakinleri Türk Telekom görevlilerini aradığını, ama Türk Telekom görevlilerinin konuyla ilgilenmediğini söylediler. Mahalle ve sokak sakinleri Türk Telekom yetkilerinin bir an önce sokağa inen kablonun yukarı çekilmesini istiyor.