Şirintepe’de güç birliği…

Şirintepespor… Şirintepe Gençler Birliği… Beraber yola çıkanların ayrıştığı ve beni üzen durumu ortaya çıkaran bu iki kulüp, yeniden tek çatıda birleşiyor… Aykut Sunar, Cengiz Çakar, Ergün Önyılmaz, Uğur Çelik, Metin Alemdar… Bu isimleri kulüp sayesinde tanıdım ve çok mutlu oldum… Güzel şeyler yaptılar…

Tesis kazandırdılar… Sonra bölünmeler oldu ve ortaya hoş olmayan bir tablo çıktı… Kentin en eski, en demokrat ve en nezih yerleşim bölgelerinden olan Şirintepe’ye de bu yakışır… Şimdi yeniden güç birliği yapılıyor… Bu beni çok mutlu etti

Derbent yere sağlam basıyor…

Bugün şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanan Amatör Süper Futbol Ligi Play-Off şampiyonu Büyük Derbentspor, geçen hafta şampiyon gibi kutlamalar yaptı ama, yine de matematiksel olarak bugün işi bitiriyor. Kandıra G.B. Belediye ile oynayacak takımda antrenör Sait Engin, ayağını yere sağlam basıyor ve ‘Rakibimizi ciddiye alıyoruz’ diyerek örnek bir spor insanlığı gösteriyor. Gazetemiz eski emekçilerinden Zabıta Ali ile başlayan Derbent macerasında, biz de basın olarak yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz…

Galiba BAL’lanıyoruz…

Haydi Metin Özkan!..

Kentimizin en önemli spor insanlarından biri olan ve gelecekte çok başka yerlerde görmeyi arzu ettiğim ve destek verdiğim Metin Özkan hocama bir önerim var. Körfez birçok Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmış, ender ilçelerimizden biridir… Son yıllarda Metin Özkan’ın çalışmalarıyla da adeta bir spor kenti haline geldi…

Kendisini kutluyorum… Benim için de, Körfez için de, insanlık için de büyük bir önerim var… Dünya şampiyonumuz efsane isim Taşkın Kahveci ve onu yetiştiren, 32 milli Dünya ve Avrupa şampiyonu kazandıran Aşkın Kahveci hocamızın adı yaşatılmalı… Ümraniye’de Haldun Alagaş ismi varsa, bizde de bir Taşkın Kahveci, Aşkın Kahveci ismi tesislere verilmeli… Karamürsel’deki Ahmet Taşçı heykeli gibi bir heykel bile dikilmeli…

2 Dünya, 3 Avrupa şampiyonu Taşkın Kahveci ve hocaların hocası Aşkın Kahveci bunu fazlasıyla hak ediyor… Haydi Metin Özkan hocam… Haydi İsmail Baran başkanım…

Erdoğan Yabanabat klasiği…

Zonguldak’ta doğdu, Kocaelili oldu. Kentimizin ve ülkemizin önemli spor insanlarından Erdoğan Yabanabat hoca, Kocaeli’ye geldiğinden bu yana birçok alt yapı, futbol okulu kurdu, önemli sporcular yetiştirdi. Futbol hakemliği de bulunan antrenörümüz, bu kez de kurucu başkanlık görevini üstlendi. Ayazma Spor Kulübü’nü kurmak için Bülent Akyüz ile el ele verdi ve ortaya güzel bir eser çıktı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da buna duyarsız kalmadı ve Başkan vekilimiz Güray Oruç ile birlikte tesisleri ziyaret etti. Ben de yönetimdeyim ama işler gereği orada bulunamadı.

Ama kalbim oradaydı. Teşekkürler nevzat başkanım… Tesislerimiz bir an önce hayata geçecektir. Bundan eminim…