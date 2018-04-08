İlhan Bey, ÇED süreci böyle mi tamamlandı?

Hani “Kendi kendini ele vermek” diye bir deyim var ya…

AKP de “çöp fabrikası” konusunda kendi kendini ele verdi.

Nasıl mı?

Şöyle:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, geçenlerde yandaş bir gazeteye demeç verdi, “ÇED süreci tamamlandı” dedi.

Tam o demecin yayınlandığı gün…

Önder Karakaş isimli bir AKP’li, sosyal medya hesabından yanda gördüğünüz mesajı paylaştı:

“Önder Karakaş, Ayhan Şen ve 3 diğer kişi ile birlikte Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde.

Her zaman her yerdeyiz

Partimizin emrindeyiz”

Önder Karakaş’ın bu mesajını Ali Çatlı, Hasan Ayaz ve 59 kişi beğenmiş.

Hasan Ayaz, biliyorsunuz AKP İzmit İlçe Başkanı.

Ve bir başka AKP’li, İzmit ilçe yönetim kurulu üyesi Ahmet Çelik de mesajın altına “Biz hazır kıtayız” diye not düşmüş.

Nasıl ama?

AKP, çöp fabrikası konusunda kendini nasıl ele veriyor?

Genel Sekreter İlhan Bayram “ÇED süreci tamamlandı” derken, diğer AKP’liler “ÇED sürecinin nasıl tamamlandığını” çok güzel ortaya koyuyorlar.

“ÇED toplantısına partimizin emriyle gittik, partimiz ne derse onu yaparız, biz hazır kıtayız” diyorlar.

Yanda gördüğünüz “mesaj kupürü”, ÇED toplantısının ayın oyun yapıldığına dair çok sağlam bir delil.

Haberin namusu ve sözde “en etkili gazete”…

Sevgili okurlarım, bizim meslekte “haberin namusu” diye bir deyim vardır.

Haberi göreceksin…

Haberi saklamayacaksın…

Haberi kamuoyundan kaçırmayacaksın…

Haberi görmemezlikten gelmeyeceksin…

Haber, bir gazete ve bir gazeteci için namustur.

Haberin “namusu”na saygı göstereceksin.

İzmit’te güya “en etkili gazete” diye kendini satmaya çalışan bir gazete var.

Yaptığı kesinlikle gazetecilik değil!

Ya ne?

AKP’nin borazanlığını yapmak…

Patronunun ticari ve rant çıkarlarını korumak…

Buna engel olanlara iftira atmak…

Daha da ileri giderek tehdit etmek…

“Habere saygı” var mı?

Yok!

“Haberin namusunu korumak” var mı?

Yok!

Son zamanlarda dikkat ediyorum, patronunun REAL-AVM’deki rantına taş koyanlar arasında İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da var ya, Nevzat Doğan’ın ismini ve cismini gazetelerinden sildiler.

Daha yeni…

İzmit Belediyesi’nin yaptırdığı gençlik ve kültür merkezinin açılışı yapıldı, açılışa Bilal Erdoğan da katıldı, haber yapıyorlar, haberde Nevzat Doğan’ın adı da, fotoğrafı da yok.

Bunların gazeteciliği bu kadar!

Patronunun rantını engellersen, kendi ifadeleriyle “Sen bittin” demektir.

Sadece “patronun çıkarı” değil, “AKP’ye rakip” de olmayacaksın.

Geçen hafta İYİ PARTİ kurultayı yapıldı.

Siz, kurultayla ilgili o en etkili (!) gazetede bir tek satır haber gördünüz mü?

Geçen yıl…

CHP, Ankara’dan İstanbul’a kadar “Adalet Yürüyüşü” yaptı.

Yürüyüşün 5 günü Kocaeli sınırları içinde geçti.

O en etkili (!) gazetede bu yürüyüşle ilgili tek bir haber çıktı mı?

Çıkmadı, çıkmaz… Çünkü İYİ PARTİ de CHP de AKP’nin rakibi.

Hani nerede “haberin namusu”?

Hani nerede okurun “haber alma” ve “bilgi edinme” hakkı?

Bize gelince…

Biz, bizi sevmeyenlerin de bize düşman olanların da gazetesiyiz.

Bizim gazetemizde; AKP’liler de, CHP’liler de, MHP’liler de, İYİ PARTİ’li olanlar da, Saadet Partisi’ne gönül verenler de, burada adını yazamadığım diğer partiler de kendini bulur.

Bizde bütün partilerin mitingleri manşetten verilir.

Bize ilan vermeyen AKP’nin mitingleri dahi…

Biz, bize ilan vermiyor diye bir partinin mitingini “görmemezlikten” gelemeyiz.

Çünkü o haberi biz kendimiz için değil, okurlarımız için yapıyoruz.

Okurlarımızın “haber alma hakkına” saygısızlık göstermeyiz.

Haa, haberini yaparız, varsa eleştirilecek yönü, eleştiri hakkımızı da kullanırız.

Gazetecilik budur!

Patrona ve patronun partisine endekslenmiş bir gazetecilik, gazetecilik olamaz.

Bu nedenle, “patrona ve patronun partisine tetikçilik yaparak kendini gazeteci sananlara” inanın çok üzülüyorum.

Zavallılar!

Dışarıda kendileri hakkında neler konuşulduğunu bir bilseler.

Bu arada şunu da söyleyeyim…

Macit Haldız ve çocuklarına da üzülüyorum.

İş hayatlarındaki en büyük handikapları (engelleri), böyle çapsız insanlarla çalışmış olmalarıdır.

Karşılaştıkları sorunların hemen hemen tamamına yakını, onlar yüzünden.

Haa, “Biz onları kullanıyoruz, istediğimizi yazdırıyoruz, istediğimize sövdürüyoruz” diyorlarsa, onu bilmem.

Kendi tercihleri…

Ama şunu söyleyeyim, tuttukları yol, yol değil.

Ne diyeyim, her şeye rağmen Allah yollarını açık etsin!

“Kuş gribi” deyip, köylünün tavuğunu elinden aldılar

Ülkemizde “sap” ile “saman” iyice karıştı.

Yaşadığımız olaylarda “doğruyu-yanlışı ayırt etmek” güçleşti.

Hatırlarsınız…

Bir zamanlar “kuş gribi” sıkıntısı yaşamıştık.

Kuş gribi var diye sağlıklı tavukları da toplayıp itlaf etmişlerdi.

Köylünün elinde tavuk kalmamış, halk çiftlik yumurtasına ve çiftlik tavuğuna yönelmişti.

Bu, acaba “tavuk endüstrisi”nin bir oyunu muydu?

Söz, Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Onkoloji Uzmanı Yard.Doç.Dr. Yavuz Dizdar’ın:

“Tam köylünün elinde tavuk oluyor, kuş gribini bahane edip tavukları topluyorlar. Köylüler tavuklarını vermesin. Kuş gribi olan tavuk zaten ölür, insana da bulaşmaz, kendiliğinden ölmeyen tavuk sağlıklıdır. Köylünün elindeki tavuğu kuş gribi olacak diye toplayıp endüstrinin ekmeğine yağ sürüyorlar. İnsanlar için hiçbir tehlike söz konusu değil. Çünkü kuş gribi, insanda hastalık yapmaz.”

Haydi, buyurun bakalım!

Gitti bizim köy yumurtaları…

Gitti bizim köy tavukları…

Millet, tatsız tuzsuz çiftlik yumurtasına, lastik gibi köy tavuğuna talim ediyor.

3 görüş

*”Adaletin gözleri adil olsun diye kapalıdır. Namussuzlara göz yumsun diye değil.”

*”Haksızlığa sapıp çoğu insanın seninle beraber olmasını sağlamaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.” Halide Edip ADIVAR

*”Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir.” Albert EİNSTEİN