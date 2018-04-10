BAŞSİAD’a yakışır bir proje…

Barış Arat’ın başkanlığını yürüttüğü BAŞBİAD yani Başarılı İş İnsanları Derneği 20 Nisan Cuma günü bir toplantı organize ediyor. Toplantının başlama saati 14.00…

Bu toplantının iki farklı almacı var.

Biri, derneğin Sanayi Mahallesi Fırat Sokak Numara 28 adresindeki yeni mekanının açılışı.

Diğeri ise çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi…

BAŞSİAD AR-GE birimi tarafından planlanan ve uygulamaya konulan “BAŞSİAD ÇOCUK OYUN VE ETKİNLİK EVLERİ” tanıtımı.

BAŞSİAD içerisinde hem etkinlik, hem oyun, hem de eğitim yapabilecekleri konteynırlar oluşturuldu…

Konteynır iç duvarları yanmaz malzemeden kaplandı. Kliması, televizyonu, oturma grubu, dolapları, sahne, kostümler ve oyuncakların tamamı içerisinde bulunacak şeklide hazırlandı. Dış cephesi de grafiti çalışması yapılarak tam bir mini anaokulu olarak hazırlanıyor.

Savaş mağduru çocuklara hediye edilecek olan bu oyun ve etkinlik konteynırları aslında tam bir buluş. TIR araçları ile istenilen yere taşınabilen bu oyun ve etkinlik konteynırları birçok kurum ve kuruluş tarafında beğeni ve taktirle karşılandı. Şimdilik iki adet üretilen çocuk oyun ve etkinlik alanlarının birini BAŞSİAD kendi imkanlarıyla hazırladı. Diğerini, bu projeyi duyan ve hayran kalan işadamı İbrahim Bezci yaptırdı.

2018 yılının en önemli ve etkili sosyal sorumluluk projesi olarak kabul edilen proje yerel yönetimler tarafından da destekleniyor.

Bana öyle geliyor ki Barış Arat ve arkadaşlarının geliştirdiği bu konteynır kreşleri önümüzdeki süreçte geliştirilerek yaygınlaşacak.

BAŞSİAD’ı kutluyorum.

KOTO’da 5 kişi çıktı 5 kişi girdi

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 3 Nisan’da komite seçimlerini gerçekleştirdi.

Necmi Bulut seçimlerden zaferle çıktı.

Seçime girdiği tüm komitelerde seçimi kazanan Bulut, geçtiğimiz günlerde de yeni yönetimini belirledi.

Oluşan yeni yönetimde 5 yeni isim bulunuyor.

5 yeni ismin yönetime dahil olduğu KOTO’da komite seçimlerine girmeyen Zihni Yılmaz, Abdülmelik Kalay ve Halil Baylam ile komite seçimlerini kazanan Cafer Kozluca ve Hasan Kanca yönetim dışı kaldı.

Bu isimlerin yerine Murat Barış, Yusuf Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Adnan Turan ve Ömer Efe yeni yönetime dahil oldu.

Yeni yönetimin uyumlu bir dönem diliyorum.

KSO’da bir isim değişti

Kocaeli Sanayi Odası organ seçimlerini tamamladı. Önceki gün de meclis toplanarak Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni dönem yöneticilerini belirledi. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yönetimi, meclis üyelerinin oyu ile yeniden göreve seçildi. 11 kişilik yönetimde tek bir değişiklik oldu. Polisan Kimya Sanayi A.Ş. temsilcisi Necati Bülent Hakoğlu yerine yönetime Kaya Otomotiv temsilcisi Atalay Kaya seçildi.

KSO yönetimi şu isimlerden oluştu:

Ayhan Zeytinoğlu

Ahmet Başaran

Atalay Kaya

Çınar Ulusoy

Haydar Yenigün

İbrahim Yelmenoğlu

İrfan Kanık

Mehmet Ali Kartal

Murat Ayhan

Mustafa Böyet

Şaban Kemal Saraç

Özdilek AVM’nin tuhaf şekercisi…

Özdelik AVM sık sık gittiğimiz bir mekan. Mükemmel bir çocuk oyun alanı var. Aileler alışveriş yaparken çocukları güven içerisinde çocuk oyun alanında kalabiliyor. Bu alandaki bakıcılar da oldukça ilgili… Kimliksiz çocuk alınmıyor, çocuklar ailelerinden başka kimseye teslim edilmiyor ve her çocuğun sırtına onu tanıtan ve iletişim numaraları bulunan bir sticker yapıştırılıyor.

Bu yüzden de sık sık Özdilek AVM’ye gider ve vakit geçiririz.

Geçtiğimiz hafta sonu yine Özdilek AVM’ye gittik. Arkadaşım Murat Ulaşan ve ailesiyle birlikte…

Alışverişimiz bitti, çocuklarımızı aldık ve eve doğru yola koyulmak üzereydik ki anlamsız bir olay yaşadık.

Çocuk oyun alanının hemen karşısında açık şekerlemeler, jelibomlar satan bir tezgah vardı. Oğlum o tezgaha doğru yöneldi ve tezgahın kapağını açmak istedi. O arada “Oğlum onlar zararlı, onlardan alamayız” dedik ve yolumuza devam ettik.

Vay sen misin bunu diyen…

Şekerlemecinin yanında dikilen biri, “Çocuğunuz şekere elledi şimdi biz onu nasıl alıp yiyeceğiz” dedi.

Önce kazık kadar adamın o jelibomu yeme ihtimalini düşündüm, sonra etrafına baktım çocuk var mı diye…

Sonra da yanına gittim ve “ Bir, o çocuk o şekere ellemedi, iki sen kimsin, üç bu ne cüret” dedim.

Ukala tavırlarına devam eden adama şekerin parasını verdim. “ Al bu parayı, ellediğini söylediğin şekeri de benim adıma at. Ben açıkta satılan bu ürünleri oğluma yedirmem” dedim.

Ukala tavırlarına devam eden ve sürekli beni kışkırtan bu kişinin şekerlemenin başında duran gencin babası olduğunu öğrendim.

Terbiyesiz bir üslupla konuşan bu kişiyle tartışmaya başladık. Sesler yükseldikçe gerginlik arttı.

Güvenlik görevlileri ve AVM çalışanları da tartışmanın yaşandığı alana geldi. Tartışma kavgaya döndü…

Yaşadıklarıma inanamıyordum. Hayatımda ilk defa böyle bir an yaşıyordum. Üç güvenlik görevlisi ve şekercide çalışan genç beni tutuyor, şekercinin sahibi ise halen ukalaca konuşuyordu.

Daha sonra arkadaşım Murat Ulaşan devreye girdi. Tabi AVM karıştı. Ama bir kişi de “Papağan” gibi sürekli aynı şeyleri tekrarlayan o şekerciyi oradan uzaklaştırmayı akıl etmedi.

Daha sonra mağaza yetkileri geldi özür dilediler. Bir süre bizi ağırladılar. Haliyle olay yerine polis geldi. Davacı olmadığımı söyledim. Çünkü mağaza yetkilisi olarak kendini tanıtan kişi, konuyla ilgileneceğini gereğinin yapılacağını söylemişti.

Sonuç;

Aradan neredeyse 5 gün geçti. Ne konuyla ilgilenildi ne de bana bilgi verildi. Olay günü telefonumu alan ve mutlaka dönüş olacağını söyleyen AVM yetkililerinden günlerdir ses çıkmıyor.

Özdikel AVM’ye yakışmayan bu kişinin, başkalarına da zarar vermemesi için biran önce buradan uzaklaştırılması gerekiyor. Farklı bir düşünce yapısı olduğuna kanaat getirdiğim bu kişi, çocukların yoğun olarak bulunduğu bu alanda birine zarar vermesinden de korkuyorum. Zaten açıkta sattığı jelibom ve şekerlemeler yeterince zararlı, bir de bu ürünü esnaf olmayan biri satmasın lütfen…