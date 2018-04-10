İzmit Belediyesi’nde sözleşme imzalanamıyor!

İzmit Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında Toplu İş sözleşme görüşmeleri devam ediyor…

Devam etmesine ediyor, ama epeyce sorunlar varmış…

Beni arayan sendika üyelerinden birisi, İzmit Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında sorunların olduğunu söyledi…

Kendisine güvenirim, bana ilettiği konuların tamamı doğru çıktı…

Bana iletilen konulara geçmeden önce, 3 Nisan’da Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından “İzmit Belediyesi’nde anlaşma sağlandı” başlığıyla servis edilen haberi birlikte okuyalım.

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“İzmit Belediyesi’nde çalışan 203 işçiyi ilgilendiren, 01.01.2018-31.12.2020 tarihlerini kapsayacak olan ve 4 aydır devam eden Toplu-İş Sözleşmesi müzakereleri İzmit belediye başkanlık makamında taraflar arasında anlaşma ile sonuçlandı.

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy; varılan anlaşma ile İzmit belediyesinde çalışan 203 işçinin mevcut ücretlerine ve sosyal haklarına 1.Yıl % 13.7, 2.Yıl Enflasyon +1, 3.Yıl Enflasyon +1 puan zam yapılmıştır.

Toplu iş sözleşmesi müzakereleri sürecinde bizlere destek olan üyelerimize ve sözleşmemizin bitmesinde katkı sağlayan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a üyelerimizin bu zamana kadar toplu-iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarının ödenmesinde ve üyelerimizin haklarına gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyor ve varılan anlaşmanın taraflara hayırlı olmasını diliyorum ”dedi.

İzmit Belediyesi’nde çalışan 203 işçiyi ilgilendiren, 01.01.2018-31.12.2020 tarihlerini kapsayan yeni Toplu-İş Sözleşmesi anlaşma tutanağı üç yıllık olarak imzalandı.

Yapılan sözleşme ile ücretlere ve sosyal haklara birinci yıl % 13.7, 2.ve 3.Yıllarda Enflasyon+1 puan ücret zammı yapılması karara bağlandı. Saygılarımızla… Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy)

200 KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Haber böyle…

Bir de haberde İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’un el sıkışan bir fotoğrafı da atılmıştı…

Habere göre anlaşma tamam…

Gelelim beni arayıp anlaşma ile ilgili bilgi veren sendika üyesinin söylediklerine…

Sendika üyesinin açıklamasını biraz derleyip toparladım…

Anladığım kadarıyla İzmit Belediyesi’nde yaklaşık bir hafta önce “ anlaştık” denilen Toplu İş Sözleşme görüşmeleri çıkmaza girmiş…

Yaklaşık 200 işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleri, geçtiğimiz hafta grev aşamasına gelindiği anda Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoylu bir araya gelmişlerdi.

İkilinin görüşmesi sonunda grev aşamasındaki İzmit Belediyesi’nde anlaşma sağlandığı açıklanmıştı. Bu anlaşma, sendika üyeleri arasında memnunluk yaratmıştı…

YÜZDE 13.7 DEĞİL, SEYYANEN 13.7 LİRA

Yapılan açıklamada çalışanların yevmiyelerine 1’inci yıl için seyyanen 13.7 lira zam yapılmış…

Ama basında yüzde 13.7 olarak yansıdı…

Yani anlayacağınız 1’inci yıl için zam oranı yüzde 17.7 değil, seyyanen 13.7 lira imiş…

2’inci ve 3’nncü yılda ise enflasyon +1 şeklinde zam öngörülmüştü.

Fakat aradan günler geçmesine rağmen İzmit Belediyesi’nde sözleşme bir türlü imzalanamadı.

Bunun sebebinin de bazı parasal maddelerde tarafların anlaşamadığı öğrenildi.

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Bu maddelerin;

kıdem primi,

üniversite mezunlarına ek haklar ve

sosyal destek primi olduğu ifade edildi.

ÜYELER TEPKİ GÖSTERİYOR

Üç madde konusunda mutabakat sağlanamadığı için de daha önceden kamuoyuna açıklanmasına rağmen İzmit Belediyesi’nde sözleşme imzalanamıyor.

Çalışanlar, konuyla ilgili sendika başkanının kendilerine yeterince bilgi vermediğini, tam anlaşma olmadan kamuoyuna “anlaştık” şeklinde açıklama yapmasına büyük tepki gösteriyorlar.

Belediye çalışanları ayrıca sendikanın sözlü mutabakat konusunda kendilerinin fikrinin alınmamasına da tepki gösteriyorlar.

SENDİKA PASİF Mİ?

İşçiler sendikanın pasif olmasından da rahatsızlar.

Grev kararı arefesinde “ anlaşıldı” denilen fakat bazı maddelerdeki anlaşmazlık yüzünden imza altına alınmayan İzmit Belediyesi’ndeki toplu sözleşme bundan sonra nasıl bir seyir gösterecek. Bunu bekleyip göreceğiz…

Üyeler, sendikanın kendilerinden bazı şeyleri gizli tuttuğundan yakınıyor…

Toplu sözleşme görüşmesinde yıllık zam oranının yüzde 9 ile 12 arasında değiştiğini ifade ediyorlar.

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Yukarıda İzmit Belediyesi ile hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi arasında devam eden Toplu İş Görüşmelerde gelinen noktayı sizlere aktardım…

Bakalım, anlaşma tam olarak ne zaman sağlanacak…