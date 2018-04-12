Kandıra Cezaevi’nden mektup var!

Önceki gün Kandıra 1 Nolu T.T. Kapalı Cezaevi’nden bir mektup geldi…

Mektubu gönderen Suat Ağa…

Mektup, 1 Nolu T.Tipi Kapalı C.İK. mektup okuma komisyonu tarafından görülmüş.

Mektupta şunlar yazılıydı;

“Selamünaleyküm.

Mehmet Ali Paşa mahallemizin sevilen, genç, hayat dolu Sevgili kardeşimiz Bayram Özkol’un hayatının baharında hakkın rahmetine kavuşmuş olduğundan merhuma cenabı Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Sevgi ve saygılarımla. Suat Ağa.”

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Mektubu okuduktan sonra internetten Bayram Özkol’un kim olduğunu araştırdım.

Haberi görünce hatırladım…

Bayram Özkol, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabit Barış Sokak adresinde ikamet ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi emeklisi Hüsamettin Özkol ile ev hanımı Fatma Özkol’un 5 çocuğundan birisi…

28 yaşında.

2 Nisan’da İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan bir arkadaşının işyerine ziyarete gitti.

Özkol, iddiaya göre burada aniden fenalaştı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Paşa Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi…

Suat Ağa, demek ki rahmetli Bayram Özkol’u seven birisi.

Bize mektup göndererek acısını paylaştı.

Ben de Suat Ağa’nın isteğini yerine getirerek, mektubunu sizlerle paylaştım.