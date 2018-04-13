Ali Haydar Bulut’un kimyasını bozdular!

Derince Belediyesi, şu sıralar sık sık olumsuz yönleriyle gündeme geliyor…

Belediye başkanı Ali Haydar Bulut, çırpındıkça batıyor…

Derince Belediye Meclisi’nde bana ve gazetemize şık olmayan ithamlarda bulunmuş…

Başarısızlığını, bana ve gazetemize mal etmeye çalışıyor…

Son yaşananlar gelişmeler, belli ki Ali Haydar Bulut’un moralini ve kimyasını bozmuş..

CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Derince İlçe Örgütü, belediyeyi 3.4 milyon lira zarara uğrattığı gerekçesiyle Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut hakkında suç duyurusunda bulundu… CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Bulut’u usulsüzlük yapmakla, Belediyeli zarara uğratmakla suçladı…

Ali Haydar Bulut’tan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi…

DERİNCE, EN BAŞARISIZ BELEDİYE

İnsani Gelişme Vakfı’nın Türkiye’de büyükşehir sınırları içinde yer alan en fazla nüfusa sahip 161 ilçe belediyesi arasında yapılan araştırmada, Derince Belediyesi, hem çevresel ve ulaşımda, hem de sosyal yaşam alanlarında son sırada yer aldı…

Bu haber, Ali Haydar Bulut’un ruh halini çökertti…

Bulut, bu araştırma üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı…

Bulut, İnsani Gelişme Vakfı’nın raporla ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu raporun kendileri için ‘yok hükmünde’ olduğunu belirten Bulut, bunun bir siyasi hareket olduğunu ifade etti…

Bulut, bu raporu ‘yok hükmünde” saysaydı, bu raporla ilgili açıklama yapmazdı…

Açıklama yaptığına göre, yarası var…

CHP’nin suç duyurusu, İnsani Gelişme Vakfı’nın raporu, Ali Haydar Bulut’u hem halk nezdinde, hem de parti nezdinde zor durumda bıraktı…

BULUT, TESELLİ ARIYOR

Bulut da “ben ölmedim, buradayım” dercesine önceki gün AKP Milletvekili Zeki Aygün ve AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ı Derince’deki cami yapımına davet etti. Aygün ve Ceyhan’a Yenikent Mahallesi’nde yapımı devam eden Hoca Ahmet Yesevi Camii hakkında bilgi verdi… Yani bir nevi kendi partililerinden teselli bulmaya çalışıyor…

BULUT’A 6 ŞOK SUÇLAMA

Ali Haydar Bulut, tam teselli buldum derken bu kez Derince Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi Ali İhsan Altın’dan darbe yedi… Hem de ne darbe…

Önceki gün Kasım 2017’de MHP’den istifa ederek bağımsız kalan Derince Belediyesi Meclis üyesi Ali İhsan Altın, basın toplantısı yaparak Bulut’u yerden yere vurdu…

Öyle ithamlarda bulundu ki, yenilir, yutulur cinsten değil…

Altın’ın söylediklerini 6 maddede sıralayalım;

-Vatandaşlardan arsaları alıp, arsaları yandaş inşaat firması olan ağa babalarına vererek usulsüzlük yapıyor.

-İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNDEV) yaptığı araştırmada Derince’nin en başarısız belediye seçilmesini hazmedemiyor.

-Meclis’te raporlar çarpıtılıyor. Görünen o ki karşımızda belediye meclisini ve halkını kandıran bir belediye başkanı var.

-Derince Belediyesi’nin yaptığı yanlışlara karşı verdiğim yazılı önergelerim Meclis gündemine alınmıyor

-Beş arsa sahibi 350’şer bin TL alırken, aynı hisseye sahip altıncı kişi neden 850 bin TL alıyor, bunun izahı nedir?

-Kendinde biriken kibir ve yüksek egosuyla insanlara tepeden bakarak, ezmeye ve yönetmeye çalışıyor.

MUHALEFET ELİNİ OVUŞTURUYOR

Yukarıdaki ithamlar, yenilir yutulur cinsten değil…

İnsani Gelişme Vakfı’nın raporu…

CHP’nin suç duyurusu…

Ali İhsan Altın’ın ithamları…

Bu üç unsur, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar’ı zor durumda bıraktı…

Bulut zor durumda kalırken, Bulut’a muhalifler elini, avucunu ovuşturmaya başladı…

Bakalım Ali Haydar Bulut’un boy boy ilan verdiği gazete, ve daha düne kadar kendisini eleştirip, sonra 360 derece dönen gazeteciler kendisini kurtaracak mı?