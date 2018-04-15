Talip Yeşilyurt, kendisine yakışmayanı yaptı…

Kocaeli futbolu ve Kocaelispor’un unutamayacağı isim Halil Çolak ve Çınarlıspor Kulübü Başkanı Abdullah Yıldırım ziyaretime geldi. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Erzurum asıllı olan Abdullah başkan ile ilk kez karşı karşıya geliyoruz. Birkaç kez telefonla konuşmuşluğumuz var… O kadar…

Yıldırım’a, öncelikle, bundan üç yıl önce bana Kocaelispor-Çınarlıspor’un, İsmetpaşa’da çamur deryasında izlettikleri müthiş mücadele için teşekkür ettim. O maçı ömür boyu unutmayacağımı söyledim. BAL maçıydı ve kaleci Can Emre Yücel, destan yazmıştı. Arsenal’i devirmiş bir Kocaelispor’un, amatör takımımız Çınarlıspor ile yaptığı maç, gerçekten de son derece anlamlı, onur veren bir maçtı…

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Ziyaret sebepleri, benim birkaç gündür yazdığım Belediye Derincespor ve Derince Belediyesi’nin kulüplerine yardım yapmadaki kriterleriyle ilgili yazıya, kendi kulüpleri adına yanıt vermekti. Başkan Yıldırım rahatsız olmuş. Sitemini iletti. Bize de yayınlamak düştü. Ama Talip Yeşilyurt’un aynı konuyla ilgili, hem de ‘Kandil gecesi!..’, bana ilettiği telefon mesajı, en azından onun adına, beni üzdü. Artık Derince’de bir şeylerin değişmesi gerektiği, tabuların yıkılması gerektiği, bir kez daha gün yüzüne çıktı… Yıldırım’lar göreve devam etmeli ve futbolun geleceğine yön vermeli. Derince kabuklarını kırmalı…

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Önce Abdullah Yıldırım başkanın, yaşına göre (1976 doğumlu) son derece olgun ve akıllı başlı sözlerini okuyalım…

Abdullah başkanın söylediklerini şöyle özetleyebilirim…

“Biz kendi yağımızla kavrulan bir kulübüz. BAL’da yaptıklarımız ortada. Kocaelisporumuzla güzel maçlar oynadık ve tarihe geçen mücadelelerdi bunlar. Bu maçların biletini bile saklıyorum. Bizim için onurdur. Biz bir kulübüz ve tüm dünya görüşlerini içimizde barındırıyoruz. Bizim siyasetle ilgimiz olmaz, aksine tüm siyasi görüşlere kapılarımız açıktır. Yönetim kurulu içinde AK Partilisi de, MHP’lisi de, CHP’lisi de, diğer görüşten insanlar da vardır. Kararlarımızı ortak alırız ve ortak hareket ederiz. Bir kuruşun bile hesabını rahat verebilecek bir bünyeye sahibiz. Biz kulübümüzü yarınlar için kurduk. Çok güzel tesislerimiz var, rahatça kamp yapabiliyoruz. Belediyeyle ilgili yazdığınız yazıya gelince. Biz kulüp olarak, kesinlikle belediyemizin desteğinden memnunuz. Bu yıl artırarak desteklerine devam ettiler. Belediye başkanımız, sezon başı bizi topladı ve isteklerimizi sordu. Herkes de isteklerini iletti. Biz istediklerimizi aldık. Aslında bizim kulüp prensiplerimizde, kendi ayaklarımız üzerinde durmak var ve bunu da başarıyoruz. Mahallemizin insanları her türlü desteği veriyor. Kimi pirinç, kimi bulgur, kimi de başka türlü desteklerde bulunuyor. Hepsine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Siyaset kulübümüzün kapısından içeri giremez. Sizin yazdığınız gibi, sesi soluğu çıkmayan bir kulüp de değiliz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu konuda üzüldük. Biz bir şeyleri aşmış kulübüz. Mahalle kulübüyüz ve bununla da onur duyuyoruz. Biz yarınlarımıza yatırım yaptık ve bu noktada da belediyemiz tam destek veriyor. Yani sorunumuz yok. Olanları da biz hallediyoruz, siz bizim için yazmamışsınız ama genel cümle kullandığınız için, bu açıklamayı gerekli bulduk”…

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Söyledikleri bunlar. Yani Abdullah başkan diyor ki “Yazdığınız gibi sessiz değiliz, sesimizi çıkartacak bir sorunumuz yok”…

Benim için de sorun yok…

Ben orada açık açık yazdım…

Benim hedefim, bana gelip ağlayan, isim vermekten korkan ve sonra da toplantıya gidip konuşmayanlarla ilgili… Dedim ya Abdullah başkan ile 10 dakika bile sohbetimiz olmamıştır. Ama söz verdim, tesislerine gideceğiz ve orada maç yapıp, çalışmaları yerinde izleyeceğiz… Bundan sonra daha sıkı fıkı olacağız. Hatta kulübün gönüllü basın danışmanı bile olabilirim. Çünkü anneannemi, dayımı, yengemi, amcamı orada kaybettim. Çınarlı’da sezon öncesi hazırlık maçlarında top oynamış biriyim… Çınarlıspor’da bir Yağcıoğlu efsanesi vardır… Suat, Murat, Süleyman Yağcıoğlu kuzenlerim, bu kulüpte top oynamışlardır… Bu kişisel bilgilerim, Derince’yle ilgili bir şey bilmiyormuşum gibi bana mesaj yazan Talip Yeşilyurt içindir…

Bu defteri kapadık… Çınarlı ile artık daha güzel şeyleri paylaşacağız…

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Gelelim meşhur Talip Yeşilyurt diyaloglarımıza…

Talip Yeşilyurt’u yıllardır tanıyorum… Yazdığım gibi baba dostumuzdur… Sözümün arkasındayım… Enişte dostumuzdur… Bunlar benim için önemli değerlerdir…

Gelişmeleri özetleyeyim…

Ben bir yazı yazdım… Derince kurban yeri parasının, kulüplere hiç dağıtılmadığıyla, ya da dağıtılırken eşit davranılmadığıyla ilgili bir iddiamı okurlara sunan yazıydı bu… Dediğim gibi… Bir iddia… Özetle böyle…

Buna Talip Yeşilyurt’tan, bizzat kendim telefon açarak, gerekli yanıtı aldım ve tek bir cümlesine dokumadan yayınladım, objektif gazetecilik örneği olarak tarihe geçmiştir. Kendisi de “Biz kulüplerimize sadece kurban yeri parası vermiyoruz. Bizim kaynaklarımız çok ve kulüplerimize buradan aktarma yapıyoruz. Tabii ki kulüplerin aktarması eşit olamaz. Çünkü BAL ayrı, Süper Lig ayrı, 1.Küme ayrı, 2.Küme ayrıdır. Eşit harcamaları yok ki…

(Halbuki bana kalırsa eşit olmalı, çünkü bu paralar sadece A takıma transfer için verilen paralar değil ki. Kulüp düzeyinde veriliyor ve bu kulüplerin alt yapıdaki çocuklarına harcanması isteğiyle iletiliyor. Belediye parasıyla transfer yapıp başarı sağlamak, kime ne fayda sağlar ki ?.. Amatör kulüplerimizin alt yapıdaki çocukların eğitim hakkı, anayasada da korunduğu gibi eşittir. Zaten eşit de olmalıdır. Ha siz kulüplere transfer parası veriyorsanız, zaten baştan yanlış yapıyorsunuz demektir. Para alt yapıya, tesise harcanmalıdır. Bunun için de eşit dağıtılmalıdır. Transfer yaptırıp komisyon alan simsarlara değil)…

Böylece Talip hocanın da yanıtını aynen yazdım gazeteye, hem de aynı puntolarla ve aynı yerden…

Çünkü benim objektif gazetecilik anlayışım budur…

Sonra, nedense, panik havasına bürünen Talip hoca, alelacele kulüpleri topladı ve onların görüşünü sordu. Amacı herhalde benim kaynağımı bulmaktı…

Tebessüm ettim sadece. Çünkü oraya gelenler, haliyle konuşamadılar, her şeyi güllük gülistanlık gösterdiler… Birkaç kişi hariç… Zaten şikayeti olmayanlar da bunu aktarmışlar… Benim içi hava hoş… Bir daha şikayet şansları kalmadı… Ama tabii, onların hakkını korumalarında, kamu hizmeti veren bir kurum olarak, yine biz yardımcı olacağız…

Zaten ben de tepkimin, açık açık, bana ağlayıp da isim veremeyen, o toplantıda konuşmayanlara olduğunu yazdım…

Belediye Derincespor’un BAL’da başarısız olduğunu (Çünkü başarı şampiyonluktur, 2’ncilik bir başarı değildir… Nitekim son anda baraj maçı oynamaktan kurtulan bir takımdan söz ediyoruz. Bu takımın başarılı olduğunu söylemek, sadece laf salatasıdır), 700 bin lira gibi bir servetin boşa harcandığını yazdım… (Bir ihbar daha geldi ‘ne 700 bini, daha çık çık milyonu geç’ dediler)…

Çünkü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dahil, belediye kulüplerinin profesyonelliğine karşı olduğumu defalarca dile getirmiş biriyim… (Karaosmanoğlu başkan da, sırf bu yüzden profesyonel kulüplere para vermekten yana değil…) Demek ki okumamış… Yazık… Bu yüzden de bana yazdığı mesajda aşırı duygusal davranıp, haddini aşmış… Kişiliğime ve de mesleğime laf etmiş… Tabii ki olay artık mahkemelerin… Adalete güveniyorum… Hatta avukatımı bile spor camiasından seçmeyi uygun görüyorum ki ders olsun!..

Yalnız insan bir günde nasıl bu kadar değişebilir, hayret…

Hem de her dediğini yazmışken…

Ama ben bir de sizin huzurunuzda, onun yazdıklarını paylaşıp da, daha fazla midenizin bulanmasını, üzülmenizi istemedim. Çünkü bu beni ilgilendiren, tamamen kişisel bir mesajdır… Kimse merak etmesin, merak edenlerle, bana yaptığı hakareti paylaşacak kadar da cesurum…

Çünkü Derince’de Geçit, Turgutreis, Bakkal Durağı, Limanyolu, Dar Sokak, Dumlupınar, Denizciler Mahallesi’nde, hele hele, 32 yıllık evliliğimin temeli atılan 60 Evler’de geçen bir çocukluk ve gençlik dönemim var… Ve en önemlisi de, yanımda yetiştirdiğim kardeşlerimin büyük bölümü, gazetelerde spor müdürlüğü yapmış Derincelidir ve gazetecilikte çok önemli yerlere gelmişlerdir. Benim kişiliğimi onlara sorsanız yeterdi aslında…

Ve de efsane kaptanım Osman Çakır’a…

Neyse… Kötü söz sahibine aittir… Ama rahmetli babamı, çirkin mesajınıza alet etmeniz hiç hoş değil ve bu sizin artık ‘Yorgun!’ olduğunuzun, dinlenmeniz gerektiğinin belgesidir…

Çünkü benim çekineceğim ya da alınacağım bir şey yok… Sadece ve sadece, Derince’e yıllarca emek vermiş bir spor insanının, böylesi cümleleri, kibarca da olsa kullanması ve baba dostu sözcüğümü ve rahmetli babamı, hem de ‘kandil gecesi!’, çok yakışıksız şekilde öfkesine alet etmesine kızdım ve üzüldüm…

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İşte Derince’den iki örnek insan ve yaptıkları…

Yorum sizin…

Talip Yelişurt’da gerekli ‘analizleri’ yapsın artık!..

Gazeteciliğimize laf uzatmasına gemlince, mesajında öylesine imla hataları var ki, paylaşıp da şaşırmanızı istemedim…

Eğitimcilik kültür işidir ve kültürsüz, eğitimsiz insanların ehliyeti olmamalıdır…

Hele hele sporcu gençlerin, iletişimde uzaya yükseldiği şu dönemde!..

Bu noktadaki mücadelem ölene kadar sürecektir…