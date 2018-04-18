“Erken” değil, “baskın” seçime buyurun!

Ya, işte böyle!

Devlet Bahçeli, önceki gün “26 Ağustos’ta erken seçim yapalım” dedi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün “Olmaz, 24 Haziran’da baskın seçime buyurun” diye karşılık verdi.

Evet, 24 Haziran’da, yani tam 66 gün sonra milletvekili genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi var.

Dün saat 16.11 itibariyle düğmeye basıldı, çalışmalar başladı.

Hayırlı olsun, ne diyelim?

Belki doğrusu da bu!

Devlet Bahçeli madem “seçim” dedi, bunu fazla uzatmanın anlamı yok.

Yapalım, bitirelim.

Ne siyaset, ne de ekonomi; daha uzun süreli seçim sürecini zaten kaldıramazdı.

Bugünlük bu kadar!

Seçim tarihi Devlet Bahçeli’den sorulur

Artık kabul edelim.

Türkiye’de genel seçimlerin tarihini Devlet Bahçeli belirliyor.

Mübarek sanki “MHP Genel Başkanı” değil, devletin “Seçim Tarihini Belirleme Daire Başkanı.”

Ahali seçim konuşmaya başladığı zaman gözler Devlet Bahçeli’ye çevriliyor.

Ha bugün ha yarın seçim tarihini açıklayacak, diye.

Bahçeli, “seçim tarihini belirleme görevi”ne 2002 yılında başladı.

Hatırlayın canım.

Hani iktidarda DSP-MHP-ANAP koalisyonu vardı…

Bu koalisyonun yıkılıp yerine yeni kurulan AKP’nin iktidar olması gerekiyordu…

“Üst akıl” öyle istiyordu…

Ne yapmıştı Bahçeli?

Bir gün ansızın “3 Kasım’da erken seçim olsun” bombasını patlatmıştı.

Seçim yapıldı, AKP iktidar oldu, kendisi de baraj altında kaldı.

Olsun, Bahçeli “tarihi bir görevi” başarıyla yerine getirmişti.

Sonra, 2015’te “tekrarlanan seçim”e gelelim…

7 Haziran seçimlerinde AKP’nin oyları düşünce, henüz sandıklar açılırken Bahçeli “yeni seçim” çağrısı yapmadı mı?

Yaptı…

Böylece 1 Kasım seçimlerinde AKP bir kez daha sağlam olarak iktidar koltuğuna oturmadı mı?

Oturdu…

Gelelim 2016 “başkanlık referandumu”na!

Başkanlık referandumunu ilk ortaya atan o değil mi?

“AKP başkanlık inadını sürdürecekse, TBMM’ye getirmeli” diyen o değil mi?

Evet, o! Bahçeli…

Eee, daha ne?

Bahçeli önceki gün bir kez daha “tarihi görevini” yerine getirdi.

“Sandık er meydanıdır” dedi, Türkiye’yi seçim ortamına soktu.

“26 Ağustos 2018 günü, yani Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz’un yıldönümünde yeni bir zafer ruhuyla cumhurbaşkanını seçmek en mantıklı yoldur. Seçimse istediğiniz hodri meydan. Pusu kuranları pususunda boğalım.”

Bu, Bahçeli’nin dördüncü “seçim tarihini belirleme vukuatı”!

Türkiye, dördüncü kez Bahçeli’ye teslim!

Helal olsun vallahi!

“Devlet Bahçeli, Türkiye projesinin adamıdır” dendiğinde dudak bükenler, şimdi inandınız mı?

(Not: Bu yazı seçim tarihi açıklanmadan yazıldı.)

Yok artık, ÇAYKUR nasıl zarar eder?

Türkiye, dünyanın en çok çay tüketen ülkesi mi?

Evet, öyle.

Yılda kişi başı 3.1 kilo çay tüketiliyor.

Hesaplarsak, 1300 bardak.

Türkiye’de sadece bir günde kaç bardak çay içiliyor?

Tam 245 milyon bardak.

Ve böylesine çok çay içilen ülkemizde ÇAYKUR zarar ediyor.

2017 yılını tam 267 milyon 742 bin 416 lira zararla kapattı.

Duyan, “Yok artık” diyor.

Yahu çayı bedava dağıtsan bu kadar zarar olmaz.

Demek iyi yönetilmiyor.

Ya kaçak var, ya da israf.

Son 8 yılda bu dördüncü zararı.

Kim bilir, belki de bilinçli olarak zarar ettiriliyor.

“Zarar ediyor” deyip satmak için.

Dur bakalım, yakında kokusu çıkar.

3 görüş

* “26 Ağustos’ta kazanmak için ya Alpaslan ya Mustafa Kemal olmak ya da onların izinden gitmek lazımdır.” Ahmet YAVUZ-Emekli Tümgeneral

* “Düşüncenin üstesinden gelemeyen, düşünenin üstesinden gelmeye çalışır.”

* “Fakirlik elini cebine attığında boş olması değil, elini çıkardığında tutacak birinin olmamasıdır.” Gabriel Garcia MARQUEZ