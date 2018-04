Emeklinin durumu

Türkiye’de on üç milyona yakın emekli var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun deyimiyle “Emeklilerimiz bir parti kursalar iktidar olurlar.” Gerçekten emekliler kendi güçlerini bilmiyorlar. Eğer bilseler iktidarlara boyun eğdirirler. Bir araya gelemedikleri için de her altı ayda bir siyasi iktidarın kendilerine verecekleri birkaç kuruşa boyun eğiyorlar. Yok,% 3 zam, yok %2 zamma razı oluyorlar. Şunu bilmiyorlar ki devletten pay alabilmenin en iyi yolu örgütlenmek ve bir araya gelmektir.

7 Haziran milletvekili seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu her yıl bayramlarda emekliye iki maaş ikramiye sözü vermesine rağmen emekliler Sayın Kılıçdaroğlu’a oy vermediler. Elbette siyasi iktidarın yani Adalet ve Kalkınma Partisinin “Bu kaynağı nereden bulacaksınız” sözü de emeklinin kafasını karıştırdı. Vallahi “Bu kaynağı nereden bulacaksınız” havada klan bir söz. Çünkü Türkiye’de kaynak yaratmak çok kolay bir olgu. Bakın nüfus cüzdanlarının ve ehliyetlerin değişmesinden elde edilen gelir bayramlarda emekliye verilecek iki maaş ikramiyeyi katlar. Siyasi iktidar her şeye zam yapıyor kimsenin haberi bile olmuyor. Örneğin telefonlardan alınan TRT payı %6 dan %10a çıkarıldı. Vatandaşın haberi olsa ne yazar. Herkes her şeye alıştırıldı. Vatandaşın umudunu yok ettiler.

Hani rahmetli Turgut Özal demişti ya “Alışacaklar, alışacaklar” diye.

Türkiye’de emeklilerin %17si fiilen çalışıyor. Yani iki milyonun üzerinde emekli geçinebilmek için çalışmak zorunda. Avrupa’da ve gelişmiş ülkelerde emekliler emekli olduklarında gelecek kaygısı taşımadan yaşayabiliyorlar. Biz de ise emekli karnını doyuramıyor. Gelişmiş ülkelerde emeli her yıl tatilini yaparken benim ülkemde emekli en yakın bir şehre giderken yol parasını hesap ediyor.

Geçen günlerden birinde bir köprüden geçtim. Karşıya geçmem gerekiyordu. Tabi yine köprüdeki asansörler çalışmıyordu. Köprünün ayağının dibinde bir simitçinin tezgahı vardı. Simit alırken simit satan kişiye simit tezgahı senin mi? diye sordum. Adamcağız öyle dolmuş ki “Yok, kardeşim yok. Nerede o günler. Tezgah başkasının. Ben maaşlı çalışıyorum. Ne kadar ücret aldığını sormadım. Bir erkeğe maaşını sormak ayıp karşılanır diye düşündüm. Adamı konuşturmaya başlayınca emekli olduğunu, çocuklarının üniversitede okuduğunu, emekli maaşı ile geçinemediğini, çalışmak zorunda olduğunu” söyledi.

Bir sordum bin vah işittim. Adam ne de dertliymiş. Aslında emeklinin dertleri ortak ama çözümü hep siyasi iktidarlarda görüyorlar. Birazcık beyin yorsalar işin içinden kolaylıkla çıkacaklar. Emeklilerin çoğu kahve köşelerinde zaman öldürüyorlar. Başka emeklilerin kahve köşelerinde zaman öldürmesine pek aldırmıyorum da toplumun aydınlanmasında büyük rolü olan öğretmenlerin zamanlarını boş geçirmelerini kabullenemiyorum.

Emeklilere bir sözüm var. Her altı ayda bir siyasi iktidarların size kaç kuruş zam yapacaklarını bırakın da örgütlenin, bir araya gelin. Çünkü bir ülkede on üç bin emekli var. Bu ne demek? Biliyor musunuz? Emekliler bir parti kursalar iktidar olurlar. Bunun farkına varın. Gücünüzü bilin, bunu kullanın. Hiç kimse durup dururken size para vermez.