Ulusal egemenlik mi?

Bugün, 23 Nisan “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.”

Bir ülkede “Ulusal Bayramlar” o ülkenin “kimlik ve kişiliğini” ifade eder.

Mustafa Kemal, bir “ulusal Mücadele” ile SEVR Antlaşması’nı bozmuş, Osmanlı bakiyesi topraklar üzerinde, “ulusun egemen olacağı” bir devlet kurmuş. Neden?

Çünkü;

Artık, bütün dünyada tek kişinin ya da tek sülalenin egemen olduğu devlet düzenleri çağdışı kalmış ve bir bir yıkılmıştır.

Osmanlı da, bilinde ve teknolojide geri kalmanın, ekonomik çöküşün sonucu tarih sayfalarındaki yerini almıştır.

Ulusal Egemenlik nedir?

Önce, “Ulus” tanımını yapalım;

“Sınırları belli bir kara parçası üzerinde, din, mezhep, dil ve ırk farkı gözetmeksizin, “bir arada yaşama iradesi” gösteren, “ortak bir dil, kültür, tarih ve ekonomi bağları” ile birbirine bağlı, o kara parçasını “vatan” kabul edenlerin oluşturdukları toplum.”

Ya egemenlik?

“Bir devletin, ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerini ifade eder. Egemen olmayan bir devlet olamaz! Kaynağını devletten almayan bir egemenlik de olamaz!

İki tür egemenlik vardır;

İçsel Egemenlik:Bir devletin kendi ülkesi üzerindeki her şey ve herkes üzerinde yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanabilmesi.

Dışsal Egemenlik: Devlet’in, başka bir devletin ya da gücün etki ve baskısı altında olmamasıdır.

Bir ülke için egemenliğin tam karşılığı; Tam Bağımsızlıktır!

Ulusun egemenliği; gerçek anlamıyla bir HUKUK DEVLETİ düzeni varsa mümkündür!

Hukuk Devleti’nde; “Tam demokrasi” vardır. Eşit ve adil bir seçim “ön koşuldur” ama tek başına demokrasi değildir!

Yasama organı özgür olmalı, yasaları yaparken hiçbir gücün etkisi altında olmamalıdır!

Yasama organı “DENETİM” görevini yapabilmelidir!

Yürütme gücü, yani İktidar, “İdari, Mali ve Yargısal denetim” altında olmalıdır.

Şimdi, günümüz Türkiye’sine bu temel değerler üzerinden bir göz atalım.

Başbakanlık Baş Danışmanı sıfatıyla Ahmet Davutoğlu Şam ziyareti yapıyor. Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül açıklama yapıyor; “Şam ziyaretini İsrail ve Amerika istedi.” (6.7.2006)

(6.7.2006) Annan Planı oylaması öncesi; “Amerikan sarayında Nakşibendi buluşması” ( 6.2.2004, Milliyet) Başbakan Erdoğan ile Şeyh Kabbani (Şeyh Nazım’ın damadı) ABD’de Beyazsaray’da buluşuyor!? Bir buçuk ay sonra, Annan Planı oylamasına bir kaç gün kala Kıbrıslı Şeyh Nazım basın toplantısı yapıyor; “Annan Planı’na evet demek rahmani, hayır demek şeytanidir!” ( 23.4. 2004)

( 6.2.2004, Milliyet) Başbakan Erdoğan ile Şeyh Kabbani (Şeyh Nazım’ın damadı) ABD’de Beyazsaray’da buluşuyor!? Bir buçuk ay sonra, Annan Planı oylamasına bir kaç gün kala Kıbrıslı Şeyh Nazım basın toplantısı yapıyor; ( 23.4. 2004) İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, Başbakan Erdoğan’a bir mektup gönderiyor; “Lütfen, Danıştay’a müdahale edin ve İngiliz içki firması Diego’nun kesinleşmiş vergi cezasını affedin” diyor! ( 28.10. 2006) İki ay sonra; “Tony Blair’in istediği oldu, Diego’nun cezası bozuldu” haberi çıkıyor! (22.12.2006)

Türkiye, Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; “Ülkeler artık askerle değil, şirketlerle işgal ediliyor!”

(12.11.2006) Ve ülke ekonomisinden örnekler;

- “Piyasamızı artık yabancılar yapıyor. Hazine ihalelerine katılan 12 bankanın dördü Türk, diğerleri yabancı!”(5.9.2007)

- Yabancıların Borsa’daki payı yüzde 72.3 ile zirvede! (11.10.2007)

- Sigortada Pazar payının yüzde 70’i yabancıların! (18.9.2008)

- Türk sigara pazarı 5 yabancının elinde (20.7.2009)

- Gaziantep’li sanayici, özelleştirilen Mersin Limanı’ndan ne ihracat ne de ithalat yapamıyor! (19.5.2007)

- Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin enerjide bağımlılık oranının yüzde 74.5 olduğunu açıkladı. (4.1.2010)

Fransa, Türkiye’nin AB müzakere sürecinde 8 başlığın açılmasını engelliyor, Ermeni Sokırımı’nı inkar edenlere hapis cezası öngören yasa çıkarıyor, ama Türkiye olarak Fransa’nın NATO’nun askeri kanadına girme talebini “veto” hakkımız olduğu halde reddetmiyoruz!? ( 6.2.2009)

NATO Genel sekreter adayı Rasmussen’e 3 önemli koşulumuz kabul görmediği halde onay veriyoruz! Zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül; “Obama’nın başarısı için itiraz etmedik” diyor! ( 5.5.2009)

Bir kaç somut örnek verdik.

Egemen bir ulus;

özgürlüğüne göz diken emperyalizmin oyunlarına karşı koyar.

Çünkü, “ortak bir ULUSAL BİLİNÇ oluşmuştur.

Dost-düşman bilinir ve ulusça ortak bir tavır alınır!

Şimdi hep birlikte, akıl ve vicdanla düşünelim;

“Ulusal Egemenlik hakkımızı kullanabiliyor muyuz?”