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Makine Mühendisleri geleneksel kahvaltıda buluştu

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Makine Mühendisleri geleneksel kahvaltıda buluştu
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB)’a bağlı Makine Mühendisleri Odası (MMO)’nın her ayın ilk Pazar günü düzenlediği geleneksel kaynaşma kahvaltısında bir araya geldiler.

Her ayın ilk Pazar günü emekli üyeler ile mesleğe devam eden üyelerin kaynaşması adına Makine Mühendisleri Odası (MMO) tarafından geleneksel hale getirilen kahvaltılı buluşmaların bir yenisi Başol Steak House’de düzenlendi. MMO Kocaeli Şube Başkanı Ünal Özmüral’ın ev sahipliği yaptığı programa odaya bağlı üyeler ve aileleri her zamanki gibi oldukça yoğun bir katılım gösterdi.

 

AİLELER BİR ARAYA GELİYOR

Geleneksel hale gelen programda konuşma yapan Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ünal Özmural, “Yaklaşık 4 yıldır her ayın ilk Pazar günü yaptığımız rutin kahvaltı organizasyonumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her geçen yıl katılım yoğun bir şekilde artış gösteriyor. Bu durumdan çok fazla memnuniyet duyuyorum. Aileler birbirleriyle tanışıyor, çocuklar kaynaşıyor. Sıcak bir ortamda aileler bir araya geliyor. Bu ve buna benzer etkinliklerimiz önümüzde ki zamanlarda da artarak devam edecek” dedi. Serkan BORLAK

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