Malçok: İsim vermeye korkuyoruz

1. Amatör Lig takımlarından Çubuklu Balaspor’un kulüp başkanı Murat Malçok önemli isimlerle görüşmelerini sürdürdüklerini ancak isimlerin piyasa çıkmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Genç başkan “Allah nasip ederse Çubuklu Balaspor’u eski günlerine kavuşturacağız. Önemli futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak transferlerimiz kesinleşmeden isim açıklama niyetinde değiliz. Futbolcular ile ilgili manipülasyonlar yapılıyor ve futbolcuların kafaları karışıyor” dedi.