Manavgat maçı çok önemli

Kocaelispor cumartesi mesaisinden sonra şimdi de çarşamba mesaisi için Manavgat’ı bekliyor.

Çalışmalara bugün yeniden başlayacak takım kampa girecek ve çarşamba maç saatine kadar kampını sürdürecek. Yeşil Siyahlı takım çarşamba günü saat 13.30’rdaİmletpaşa’da oynanacak maçta rakibinde8n mutlaka 3 puan almak zorunda olacak. Yoksa zirve yolundan kopacak. Yönetim kurulu da takımla beraber çalışmalara iştirak edecek ve yalnız bırakmayacak. Teknik heyet de galibiyet için yeni bir formül arayışında olacak. Manavgatspor önceki günkü cumartesi mesaisinde Bayburt Grup Özel İdare’yi ağırladı ve 1-1 berabere kaldı. Manavgat halen sondan ikinci sırada ve Kocaelispor’a yenilirse şansı hayli azalacak.