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Manavgat’ı bırak Kütahya’ya bak!..

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Manavgat’ı bırak Kütahya’ya bak!..
Kocaelispor hafta arası mesaisinde Manavgatspor’u Oğuzhan Türkmen’in 62. dakikada attığı golle kazanmasını bildi.

42 puan ile lider Sancaktepe’nin 4 puan gerisinde olan (Sancaktepe’nin 1 maçı eksik) Yeşil Siyahlılar gözünü Pazar günkü Kütahyaspor maçına çevirdi.

 

YILDIZ’IN 11’İ ŞEKİLLENDİ

Oğuzhan ve Burak Özbakır’dan yoksun Kütahyaspor karşısına çıkacak olan Kocaelispor’da teknik adam Ümit Metin Yıldız kadroyu kafasında şekillendirmeye başladı. Cezası sona eren Mesut, merkez orta sahadaki yerini alacak. Sefa ise forvet arkasındaki yerini alırken, Mert Yavuz savunma önündeki hattı Mesut ile birlikte paylaşacak. Hamza ve Süleyman kanatlarda, Oğuzhan da ileride Kütahya karşısına çıkacak. Kaleci Can ve savunma kurgusunda bir değişiklik olmayacak.

 

KÜTAHYA SAHASINDA 2 KEZ KAYBETTİ

Ev sahibi Kütahyaspor 21 puan ile 17 sırada yer alıyor. Adeta can çekişen İç Batı Anadolu temsilcisi, yıllar sonra çıktıkları profesyonel lige aynı sezon veda etmek istemiyor. Son maçında Bayburt deplasmanından 4-1’lik mağlubiyet ile dönen Lacivert Siyahlı ekip sahasında oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik 2 de yenilgi aldı. İç sahada 18 gol atan ve 16 da gol yiyen Kütahyaspor, deplasmandan sadece 2 puan getirebildi. Erdem ÖVÜÇ

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