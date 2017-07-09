Manisa da geliyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor da Kartepe’ye geliyor.

Adana Demirspor’dan kaleci Emrullah Şalk’ı kadrosuna katan takım, daha önce yeni sezon hazırlıkları kapsamında Nevşehir’de yapılacağı açıklanan 1. etap çalışmalarının da, 10-21 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Kartepe The Green Park Hotel'de gerçekleştirileceği bildirildi. Manisaspor, buradaki çalışmaları sonrasında, 2 günlük iznin ardından ise 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Hotel’de 2. etap kamp çalışmalarını yapacak.