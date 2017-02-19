Manken Tuğba Özay hangi AKP'liye çattı?

Mesut Akbulut

İşler ‘evet’ dedi, Özay “hayır” dedi

Önceki gün Kandıranın Sesi gazetesinin internet sitesinde ilginç bir haber vardı. Kandıra İSU’da uzun yıllar koordinatörlük görevinde bulunan, AKP Kandıra eski belediye meclis üyesi Erkan İşler, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak, referandumda ‘evet’ oyu kullanacağını açıkladı. İşler, AKP hükümetine övgüler yağdırdı. Bu kadar gelişmeye benim "hayır" diyebilmem için biraz kör, birazda nankör olmam gerekirdi” ifadelerine yer veren İşler, Hayır’cılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Hayır’cılar arasında en çok dikkat çeken isim ise ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay oldu. Klip çekimleri için birkaç kez Kerpe’ye gelen ve Erkan İşler’in sahibi olduğu Gökhan Otel’de konaklamayı tercih eden Özay, İşler’in paylaşımına yanıt verdi. Özay, “Bu bir Amerikan dayatması! Parti söz konusu değil! Emperyalizm böl- parçala- yönet diyor. Sistemi değiştirme peşindeler yani. Bu durumda neye evet? Tekrar bir düşünün bu konunun şahıs ya da parti konusu olmadığını! Tekrar düşünün emperyalizmin bir dayatması olduğunu ve sistemi değiştirmek amaçlı olduğunu! Ki siz milliyetçi bir insansınız! Vatanı sevmekle şahısı sevmek apayrı şeyler” ifadelerine yer verdi. Haber böyleydi. Erkan İşler ile ünlü manken Tuğba Özay arasında anlaşılan referandum polemiği epeyce devam edecek.

KOÜ Hastanesi’ne günde kaç hasta uğruyor, biliyor musunuz?

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, ilimizin sağlıktaki can damarı …

Hastane, Kocaeli’nin büyük bir yükünü alıyor…

Sadece Kocaeli’nin değil, Bolu’dan, Düzce’den, Sakarya’dan, Yalova’dan hastaların Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni tercih ettiğini biliyoruz…

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Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, önceki gün Sesil Negiş ve İsa Güner’in sunduğu Radyo K.İ.’nin haber aktüel programı Güne Bakış’a konuk oldu… Prof. Dr. Zafer Cantürk, hastanenin gelişimi, hasta sayısı ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başhekim Cantürk’ün verdiği bilgileri birlikte okuyalım:

GÜVENLİ BİR LİMAN

“1994 yılında kurulan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurulduğu günden bu yana zorlu süreçler atlattı. 1999’da yaşanan Gölcük depreminin ardından prefabrik binalarda hizmetine devam etti. 2005 yılında da şuan ki konumuna taşındı.

KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Marmara Bölgesi’nin en iyi hastanelerinden birisidir. Olası bir Marmara depreminde bölge insanlarının sığınabileceği en iyi limanların başında geliyor.

Bizim boyutlarımızdaki hastanelerde halen daha bir takım sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Ama Kocaeli Üniversitesi binaları, imkanları ve öğretim elemanlarıyla çok iyi durumda…

VERİLEN HİZMETTE SINIR YOK

KOÜ Tıp Fakültesi, her gün yüzlerce hastaya birçok farklı hastalığın tedavisi için hizmet sunuyor. Hastanemiz yurt dışıyla sürekli bağlantı halinde ve bazı imkanlar açısından batı standartlarının üstünde yer alıyor.

Bölgemizde görülen hastalıklara oranla daha çok onkoloji, radyo terapi, kanser ve kanser hastalarına yönelik hizmetler veriyoruz.

Kardiyoloji, nörolojik bilimler, beyin cerrahisi, transfeodanal ve hipofiz cerrahisinde de her gün yeni başarılara imza atıyoruz.

GÜNDE 10 BİN KİŞİYE HİZMET

2014 yılında polikliniklere gelen hasta sayısının günde 2500 civarlarındaydı.

Yeni alınan kararla polikliniklerde günde yaklaşık 3000 hastayla bir araya geliyoruz.

Öğretim üyelerinin de belirli saatlerde yaptığı muayenelerle 250-300 arası hastaya bakıldığını eklersek, günde yaklaşık 10 bin kişinin hastane bünyesinden hizmet alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Öğretim üyeleri ve öğrencilerle beraber çalışmak verilen hizmete dinamizm katıyor.

Üniversite hastanelerinin üniversite bünyesinde değil de Sağlık Bakanlığına bağlı olması durumunda diğer hastanelerden hiçbir farkı olmuyor.

Bu durumlarda çalışanlar özel kuruma yönelebiliyor ve mesleklerini yerine getirme arzuları kırılabiliyor.

KOÜ Tıp Fakültesi’nde her ana bilim dalının kendi laboratuvarı var. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Harvard Üniversitesi ile ortak çalışmalar sürdürüyoruz.

Yurtdışından gelen öğrencilerin KOÜ Tıp Fakültesi’ndeki labaratuvar ve imkanları hayranlıkla izliyor.

YENİ EK BİNA YAPILACAK

Tıp Fakültesinin daha rahat hizmet vermesi için devam eden projelerimiz bulunmakta.

Bu yılın içerisinde projelendirilen ve önümüzdeki aylarda temeli atılacak proje ile birlikte hastane önündeki otopark alanına 5 katlı bir poliklinik alanı yapılacak.

2019 yılını bulacağını tahmin ettiğimiz proje gerçekleştirilse psikiyatri servisi şuan ki poliklinik alanına indirilecek ve psikiyatri hastaları daha kullanışlı ve ferah alanda hizmet alabilecek.

Ayrıca Morfoloji binasında yer alan onkoloji ve kemoterapi alanlarımızın da zemin kata taşınmasını planlıyoruz.

KAMPÜS DIŞINA ÜST GEÇİT

Kampüs dışına yapılacak üste geçitle hastaların kampüs dışında indirelecek poliklinlere daha rahat ulaşabilecek. Hastanede yapılan çeşitli inşaat çalışmalarına maddi destek sağlayan belediyelere teşekkür ediyoruz”

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Cebir Koleji’nde köpek şikayeti

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde eğitim veren Cebir Koleji’nin etrafında bulunan başıboş köpekler öğrencileri korkuttuğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde okula giden öğrencilerden birine başı boş köpeklerin saldırdığı iddia edilirken, konuyla ilgili olarak veliler yetkililere durumu şikayet ettiler. Ancak bir sonuç alınmadığı belirtildi. Bugünlerde bütün veliler öğrencileri kendileri okula getirip götürmek durumunda kalıyorlar. Başıboş köpekler için veliler yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyorlar. Çok iş yaptık diyen belediyelere duyurulur…

Çelik, sahalara geri mi dönüyor?

Demokrat Parti (DP) Kandıra eski ilçe başkanı ve iki kez Kandıra’dan belediye başkan adayı olan aynı zamanda Kızılay Kandıra Şube Başkanı Olcay Çelik, yönetim kurulunda yer aldığı İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz ile birlikte AKP Kandıra eski ilçe başkanı Erdinç Şentürk’ü iş yerinde ağırladı. Ziyarette çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz, sohbetlerinde Kandıra’yla ilgili istişarelerde bulunduğunu belirtti. Bu paylaşımın ardından bir süredir siyasetten uzak duran Olcay Çelik’in yeniden sahalara inebileceği yorumları Kandıra’da konuşulmaya başlanmış…

Şehit ailesine Şehadet belgesi

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan Abdülsamet Özen’in ailesine Şehadet Belgesi verildi. Kandıralı şehit Abdülsamet Özen’in babası Hüseyin Fehmi Özen’e Garnizon Komutanı Metin Gürak tarafından şehadet belgesi teslim edildi. Gürük, Özen ailesinin acısını paylaştığını söyledi… Her şehit haberi, hepimizi derinden üzüyor.

Azerbaycan’a park

İzmit Belediyesi, kardeş belediye olan Azerbaycan’ın Bakü vilayeti Nesime’ye park yapıyor. Yaklaşık 2000 metrekarelik alandaki parkın projesinin hazır olduğunu söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, İzmit Kardeşlik Parkı adını verdikleri parkın kısa bir süre içinde tamamlanacağını söylediler. Kardeş, kardeşe bazen böyle yardımlar yapabilir…