MAP Kavaklı mesajı verdi!

Sezon öncesi iyi bir takım kurulacağının mesajını veren İzmit temsilcisi maçın ilk yarısını Melih’in 35. dakikadaki golü ile 1-0 önde bitirdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında Kavaklıspor son beş dakika içinde Mehmet Murat ve Yunus Emre ile 2 gol daha buldu ve rakibini 3-0’lık skorla geçmesini bildi. N Ahmet AKAY
MAP KAVAKLISPOR: 3
SARIMEŞE BLDSPOR: 0
STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme A)
HAKEMLER: Özcan Kılıçkeser ***, Recep Demir ***, Mustafa Çalışkan ***
MAP KAVAKLISPOR: Sefa ***, Uğur ***, Hasan ***, Muhammet ***, Yunus Tonga ***, Yunus Emre ***, Tolga *** (İlhan **), Abdülsamet ***, Mustafa ***, Melih *** (Bedirhan **), Mehmet ***
SARIMEŞE BLDSPOR: Abdullah **, Oğuzhan **, Abdurrahman **, M.Fatih *, Gökhan *, Demir ** (Kubilay *), Taha **, Yasin **, Umut **, Burak ** (Sabri *), K.Yasin
GOLLER: Melih dk.35, Mehmet Murat dk.85, Yunus Emre dk.88
DERİNCE GB: 0
BAĞDATSPOR: 7
STAT: Derince
HAKEMLER: Çağlar Yıldızdal ***, Melikşah Bedir ***, Veysel Arda Sonar ***
DERİNCE GB: Recep *, nurullah * (Dk 64 Emrah *), Doğancan *, Yasin **, Hasan *, Mehmet *. (Dk 75 Akıncan *), Cihat **, Yetkin *, Mihraç **, Serdar **, Cem * (Dk 46 Şafak *)
BAĞDATSPOR: Celal ***, Sinan ***, Ahmet Turza ***, Abdülbaki ****, Semih *** (Dk 87 Emrah ***), Halil İbrahim ***, Yiğithan ***, Ensar *** (Dk 63 Ahmet Yıldız ***, Ahmet Alkan ****, Yunus Emre *** Bulut (Dk 83 Yunus Doğanay ***)
GOLLER: Abdülbaki Dk 8 ve 81, Ahmet Alkan Dk 11 ve 90+1, Yunus Emre Bulut Dk 69, Halil Dk 86, Emrah Dk 89
NOT: Sabri Dk 76penaltı kaçırdı
FATİH NEŞESPOR: 3
YILMAZSPOR: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Zülfikar Akça ***, Yasin Zeren ***, Sefa Kaya ***
FATİH NEŞESPOR: Şahin ***, Yunus ***, Melih ***, Olcay ***, Mehmet ***, Serkan ** (Dk 79 Emre ***) Olcan ***, İlkay ***, Uğur ***, Rahim **, Emrah ***
YILMAZSPOR: Uğur **, Mehmetcan **, Reha *, Doğukan ** (Dk 77 Vural **), Muammer **, Muhammet Çivi **, Ozan *, Muhammet Akbulut **, Nurkan ** (Dk 71 Batuhan **), Osman **, Ebubekir ** (Dk 46 Muhteşem **)
GOL: Uğur Dk 38, Melih Dk 52, Olcan Dk 90
KIRMIZI KART: İlkay Dk 85 (Fatih Neşespor)
İZMİT KALE SPOR: 0
İZMİT GB SPOR: 7
STAT: CEPHANELİK
HAKEMLER: Seyfettin Çıtak ***, Ömer Erdoğan ***, Yusuf Akdemir ***
İZMİT KALE SPOR: Salih **, Caner **, Metin **, Ahmet **, Burhan**, Ahmet Fuat ** Muhammet **, Bilal **, Uğur*, Cemal**, Nahit **
İZMİT GB SPOR: Adem ***, Furkan ***, Mert ***, Ender ***, Murat ***, Elber Efe ****, Muhammet *** Gomen ***,Servet ***, Zafer ***, Mehmet ***
GOLLER: Elber Efe Dk.15, 36 ve 45, Yunus Dk.55, Muhammet Dk. 68, Gömen Dk. 75, Mehmet Dk.80
KIRMIZI KART : Uğur Dk.87
2.AMATÖR KÜME A GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Map Kavaklıspor 1 1 0 0 3 0 3
2-Derbent Esnafspor 1 1 0 0 5 3 3
3- Akmeşespor 1 1 0 0 2 1 3
4-Körfez Atılımspor 0 0 0 0 0 0 0
5-Maşukiyespor: 1 0 0 1 1 2 0
6-Uzunçiftlikspor 1 0 0 1 3 5 0
7-Sarımeşe BLD 1 0 0 1 0 3 0
TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA
Körfez Atılımspor (BAY)
Map Kavaklıspor-Sarımeşe BLD: 3-0
Akmeşespor-Maşukiyespor: 2-1
Uzunçiftlikspor-Derbent Esnafspor: 3-5
BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA
Sarımeşe BLD (BAY)
Körfez Atılımspor-Akmeşespor:
Derbent Esnafspor-Map Kavaklıspor:
Maşukiyespor- Uzunçiftlikspor
2.AMATÖR KÜME B GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Arslanbey BLD 1 1 0 0 8 0 3
2-Uzintarlaspor 1 1 0 0 5 1 3
3-KYÖD 1 0 1 0 2 2 1
4-Kirazlıyalıspor 1 0 1 0 2 2 1
5-Mertspor 0 0 0 0 0 0 0
6-Eşmespor 1 0 0 1 1 5 0
7-Şirintepe GB 1 0 0 1 0 8
TOPLU SONUÇLAR 1:HAFTA
Mertspor (BAY)
Kirazlıyalıspor-KYÖD: 2-2
Uzintarlaspor-Eşmespor: 5-1
Arslanbey BLD-Şirintepe GB: 8-0
BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA
KYÖD (BAY)
Mertspor-Uzintarlaspor:
Şirintepe GB-Kirazlıyalıspor:
Eşmespor- Arslanbey BLD:
2.AMATÖR KÜME C GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Bağdatspor: 1 1 0 0 7 0 3
2-İzmit GB 1 1 0 0 7 0 3
3-Acısu BLD 1 1 0 0 5 0 3
4-Fatih Neşespor 1 1 0 0 3 0 3
5-Yılmazspor 1 0 0 1 0 3 0
6-Yeniyalı Barbaros 1 0 0 1 0 5 0
7- İzmit Kalespor 1 0 0 1 0 7 0
8-Derince GB 1 0 0 1 0 7 0
TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA
Yeniyalı Barbaros-Acısu BLD: 0-5
Derince GB-Bağdatspor: 0-7
Fatih Neşespor-Yılmazspor:3-0
İzmit Kalespor-İzmit GB: 0-7
BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA
Bağdatspor-Fatih Neşespor:
Acısu BLD-Derince GB:
Yılmazspor-İzmit Kalespor:
İzmit GB- Yeniyalı Barbaros:
2.AMATÖR KÜME D GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-İzmit Selanikspor 1 1 0 0 5 2 3
2-İzmit FK 1 1 0 0 3 2 3
3-Kadıköyspor 1 1 0 0 2 1 3
4-Arslanbey Org Sanayi 1 0 1 0 1 1 1
5-Yeni Kandıra 1 0 1 0 1 1 1
6-Koseköy Ateşspor 1 0 0 1 1 3 0
7-Beşyol Zabıtanspor 1 0 0 1 2 3 0
8-Körfez İlçesi Birlik 1 0 0 1 2 5 0
TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA
Koseköy Ateşspor-Kadıköyspor: 1-2
Yeni Kandıra-Arslanbey Organize Sanayi: 1-1
Beşyol Zabıtanspor-/zmit FK: 2-3
İzmit Selanikspor-Körfez İlçesi Birlik: 5-2
BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA
Arslanbey Organize Sanayi-Beşyol Zabıtanspor:
Kadıköyspor-Yeni Kandıra:
İzmit FK-İzmit Selanikspor:
Körfez İlçesi Birlik-Koseköy Ateşspor:
2.AMATÖR KÜME E GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Kavaklıspor: 1 1 0 0 6 0 3
2-İzmit Sanayispor 1 1 0 0 5 1 3
3-Yuvacıkspor 1 1 0 0 3 0 3
4-Pazarköyspor 0 0 0 0 0 0 0
5-Yalakderespor 1 0 0 1 0 3 0
6-Gölcük İY 1 0 0 1 1 5 0
7-Tepeköy Defnespor 1 0 0 1 0 6 0
TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA
Pazarköyspor (BAY)
İzmit Sanayispor-Gölcük İY: 5-1
Yalakderespor-Yuvacıkspor: 0-3
Tepeköy Defnespor-Kavaklıspor: 0-6
BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA
Gölcük İY (BAY)
Pazarköyspor-Yalakderespor:
Kavaklıspor-İzmit Sanayispor:
Yuvacıkspor-Tepeköy Defnespor:
2.AMATÖR KÜME F GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Anadolu Yeniköyspor 1 1 0 0 10 0 3
2-Başiskele Damlarspor 1 1 0 0 3 0 3
3-Kızderbentspor 1 1 0 0 1 0 3
4-Gölcük Şirinköyspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Ulaşlıspor 1 0 0 1 0 1 0
6-Karamürsel Barbarosspor 1 0 0 1 0 3 0
7-Karamürsel Akçatspor 1 0 0 1 0 10 0
TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA
Gölcük Şirinköyspor (BAY)
Karamürsel Barbarosspor-Başiskele Damlarspor: 0-3 (Hükmen)
Ulaşlıspor-Kızderbentspor: 0-1
Anadolu Yeniköyspor-Karamürsel Akçatspor: 10-0
BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA
Başiskele Damlarspor (BAY)
Gölcük Şirinköyspor-Ulaşlıspor:
Karamürsel Akçatspor-Karamürsel Barbarosspor:
Kızderbentspor-Anadolu Yeniköyspor:
2.AMATÖR KÜME G GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Çerkeşlispor 1 1 0 0 3 1 3
2-Gebze Balkanspor 1 1 0 0 3 1 3
3-Darıcaspor 1 1 0 0 2 1 3
4-Çayırova Gümüşspor 0 0 0 0 0 0 0
5-Tavşanlıspor 1 0 0 1 1 2 0
6-41 Karadeniz 1 0 0 1 1 3 0
7- Beylikbağı Karadeniz 1 0 0 1 1 3 0
TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA
Çayırova Gümüşspor (BAY)
Darıcaspor-Tavşanlıspor: 1-0
Beylikbağı Karadeniz-Çerkeşlispor: 1-3
Gebze Balkanspor-41 Karadeniz: 3-1
BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA
Tavşanlıspor: (BAY)
Çayırova Gümüşspor-Beylikbağı Karadeniz:
41 Karadeniz-Darıcaspor:
Çerkeşlispor-Gebze Balkanspor:
2.AMATÖR KÜME H GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1-Mollafenari 1 1 0 0 4 0 3
2-Köşklüçeşmespor 1 1 0 0 3 1 3
3-Darıca Türkeli Gençlik 1 1 0 0 2 0 3
4-Çayırova GB 1 1 0 0 2 1 3
5-Gebze Yavuz Selim 1 0 0 1 1 2 0
6-Trakyaspor: 1 0 0 1 0 2 0
7-Genç Kalespor 1 0 0 1 1 3 0
8-Dar Mar Osmangazi 1 0 0 1 0 4 0
TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA
Darıca Türkeli Gençlik-Trakyaspor:
Genç Kalespor-Köşklüçeşmespor:
Çayırova GB-Gebze Yavuz Selim:
Mollafenari-Darıca Marmara Osmangazi:
BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA
Köşklüçeşmespor-Çayırova GB:
Trakyaspor-Genç Kalespor:
Gebze Yavuz Selim-Mollafenari:
Darıca Marmara Osmangazi-Darıca Türkeli Gençlik: