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MAP Kavaklı mesajı verdi!

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MAP Kavaklı mesajı verdi!
2. Amatör Lig A Grubu’nda sezonun ilk maçına çıkan MAP Kavaklıspor ile Sarımeşe Belediyespor arasında oynanan maçı MAP Kavaklı 3-0 kazandı ve sezona galibiyet ile başladı.

Sezon öncesi iyi bir takım kurulacağının mesajını veren İzmit temsilcisi maçın ilk yarısını Melih’in 35. dakikadaki golü ile 1-0 önde bitirdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında Kavaklıspor son beş dakika içinde Mehmet Murat ve Yunus Emre ile 2 gol daha buldu ve rakibini 3-0’lık skorla geçmesini bildi. N Ahmet AKAY

 

MAP KAVAKLISPOR: 3

SARIMEŞE BLDSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme A)

HAKEMLER: Özcan Kılıçkeser ***, Recep Demir ***, Mustafa Çalışkan ***

MAP KAVAKLISPOR: Sefa ***, Uğur ***, Hasan ***, Muhammet ***, Yunus Tonga ***, Yunus Emre ***, Tolga *** (İlhan **), Abdülsamet ***, Mustafa ***, Melih *** (Bedirhan **), Mehmet ***

SARIMEŞE BLDSPOR: Abdullah **, Oğuzhan **, Abdurrahman **, M.Fatih *, Gökhan *, Demir ** (Kubilay *), Taha **, Yasin **, Umut **, Burak ** (Sabri *), K.Yasin

GOLLER: Melih dk.35, Mehmet Murat dk.85, Yunus Emre dk.88

 

DERİNCE GB: 0

BAĞDATSPOR: 7

STAT: Derince

HAKEMLER: Çağlar Yıldızdal ***, Melikşah Bedir ***, Veysel Arda Sonar ***

DERİNCE GB:  Recep *, nurullah * (Dk 64 Emrah *), Doğancan *, Yasin **, Hasan *, Mehmet *. (Dk 75 Akıncan *), Cihat **, Yetkin *, Mihraç **, Serdar **, Cem * (Dk 46 Şafak *)

BAĞDATSPOR: Celal ***, Sinan ***, Ahmet Turza ***, Abdülbaki ****, Semih *** (Dk 87 Emrah ***), Halil İbrahim ***, Yiğithan ***, Ensar *** (Dk 63 Ahmet Yıldız ***, Ahmet Alkan ****, Yunus Emre *** Bulut  (Dk 83 Yunus Doğanay ***)

GOLLER: Abdülbaki Dk 8 ve 81, Ahmet Alkan Dk 11 ve 90+1, Yunus Emre Bulut Dk 69, Halil Dk 86, Emrah Dk 89

NOT: Sabri Dk 76penaltı kaçırdı

 

FATİH NEŞESPOR: 3

YILMAZSPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Zülfikar Akça ***, Yasin Zeren ***, Sefa Kaya ***

FATİH NEŞESPOR: Şahin ***, Yunus ***, Melih ***, Olcay ***, Mehmet ***, Serkan ** (Dk 79 Emre ***) Olcan ***, İlkay ***, Uğur ***, Rahim **, Emrah ***

YILMAZSPOR: Uğur **, Mehmetcan **, Reha *, Doğukan ** (Dk 77 Vural **), Muammer **, Muhammet Çivi **, Ozan *, Muhammet Akbulut **, Nurkan ** (Dk 71 Batuhan **), Osman **, Ebubekir ** (Dk 46 Muhteşem **)

GOL: Uğur Dk 38, Melih Dk 52, Olcan Dk 90

KIRMIZI KART: İlkay Dk 85 (Fatih Neşespor)

 

İZMİT KALE SPOR: 0

İZMİT GB SPOR: 7

STAT: CEPHANELİK

HAKEMLER: Seyfettin Çıtak ***, Ömer Erdoğan ***, Yusuf Akdemir ***

İZMİT KALE SPOR: Salih **, Caner **, Metin **, Ahmet **, Burhan**, Ahmet Fuat ** Muhammet **, Bilal **, Uğur*, Cemal**, Nahit **

İZMİT GB SPOR:  Adem ***, Furkan ***, Mert ***, Ender ***, Murat ***, Elber  Efe ****, Muhammet ***  Gomen ***,Servet ***, Zafer ***, Mehmet ***

GOLLER:   Elber Efe Dk.15, 36 ve 45,  Yunus Dk.55, Muhammet Dk. 68, Gömen Dk. 75, Mehmet Dk.80

KIRMIZI KART : Uğur Dk.87

 

 

 

2.AMATÖR KÜME A GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P        

1-Map Kavaklıspor                 1          1          0          0          3          0          3

2-Derbent Esnafspor             1          1          0          0          5          3          3

3- Akmeşespor                      1          1          0          0          2          1          3         

4-Körfez Atılımspor                0          0          0          0          0          0          0

5-Maşukiyespor:                    1          0          0          1          1          2          0

6-Uzunçiftlikspor                    1          0          0          1          3          5          0

7-Sarımeşe BLD                    1          0          0          1          0          3          0

 

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Körfez Atılımspor (BAY)

Map Kavaklıspor-Sarımeşe BLD: 3-0

Akmeşespor-Maşukiyespor: 2-1

Uzunçiftlikspor-Derbent Esnafspor: 3-5

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Sarımeşe BLD (BAY)

Körfez Atılımspor-Akmeşespor:

Derbent Esnafspor-Map Kavaklıspor:

Maşukiyespor- Uzunçiftlikspor

 

2.AMATÖR KÜME B GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Arslanbey BLD                   1          1          0          0          8          0          3

2-Uzintarlaspor                       1          1          0          0          5          1          3

3-KYÖD                                 1          0          1          0          2          2          1         

4-Kirazlıyalıspor                      1          0          1          0          2          2          1

5-Mertspor                             0          0          0          0          0          0          0

6-Eşmespor                           1          0          0          1          1          5          0

7-Şirintepe GB                       1          0          0          1          0          8

 

TOPLU SONUÇLAR 1:HAFTA

Mertspor (BAY)

Kirazlıyalıspor-KYÖD: 2-2

Uzintarlaspor-Eşmespor: 5-1

Arslanbey BLD-Şirintepe GB: 8-0

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

KYÖD (BAY)

Mertspor-Uzintarlaspor:

Şirintepe GB-Kirazlıyalıspor:

Eşmespor- Arslanbey BLD:

 

2.AMATÖR KÜME C GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Bağdatspor:                        1          1          0          0          7          0          3

2-İzmit GB                              1          1          0          0          7          0          3

3-Acısu BLD                           1          1          0          0          5          0          3

4-Fatih Neşespor                   1          1          0          0          3          0          3

5-Yılmazspor                          1          0          0          1          0          3          0

6-Yeniyalı Barbaros               1          0          0          1          0          5          0

7- İzmit Kalespor                    1          0          0          1          0          7          0

8-Derince GB                         1          0          0          1          0          7          0

           

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Yeniyalı Barbaros-Acısu BLD: 0-5

Derince GB-Bağdatspor: 0-7

Fatih Neşespor-Yılmazspor:3-0

İzmit Kalespor-İzmit GB:  0-7

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Bağdatspor-Fatih Neşespor:

Acısu BLD-Derince GB:

Yılmazspor-İzmit Kalespor:

İzmit GB- Yeniyalı Barbaros:

 

2.AMATÖR KÜME D GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-İzmit Selanikspor                1          1          0          0          5          2          3

2-İzmit FK                              1          1          0          0          3          2          3         

3-Kadıköyspor                        1          1          0          0          2          1          3

4-Arslanbey Org Sanayi        1          0          1          0          1          1          1         

5-Yeni Kandıra                       1          0          1          0          1          1          1         

6-Koseköy Ateşspor              1          0          0          1          1          3          0

7-Beşyol Zabıtanspor             1          0          0          1          2          3          0

8-Körfez İlçesi Birlik               1          0          0          1          2          5          0

           

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Koseköy Ateşspor-Kadıköyspor: 1-2

Yeni Kandıra-Arslanbey Organize Sanayi: 1-1

Beşyol Zabıtanspor-/zmit FK: 2-3

İzmit Selanikspor-Körfez İlçesi Birlik: 5-2

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Arslanbey Organize Sanayi-Beşyol Zabıtanspor:

Kadıköyspor-Yeni Kandıra:

İzmit FK-İzmit Selanikspor:

Körfez İlçesi Birlik-Koseköy Ateşspor:

 

2.AMATÖR KÜME E GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Kavaklıspor:                       1          1          0          0          6          0          3

2-İzmit Sanayispor                 1          1          0          0          5          1          3

3-Yuvacıkspor                        1          1          0          0          3          0          3

4-Pazarköyspor                     0          0          0          0          0          0          0

5-Yalakderespor                    1          0          0          1          0          3          0

6-Gölcük İY                          1          0          0          1          1          5          0

7-Tepeköy Defnespor             1          0          0          1          0          6          0

 

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Pazarköyspor (BAY)

İzmit Sanayispor-Gölcük İY: 5-1

Yalakderespor-Yuvacıkspor: 0-3

Tepeköy Defnespor-Kavaklıspor: 0-6

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Gölcük İY (BAY)

Pazarköyspor-Yalakderespor:

Kavaklıspor-İzmit Sanayispor:

Yuvacıkspor-Tepeköy Defnespor:

 

2.AMATÖR KÜME F GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Anadolu Yeniköyspor         1          1          0          0          10        0          3

2-Başiskele Damlarspor        1          1          0          0          3          0          3         

3-Kızderbentspor                 1          1          0          0          1          0          3

4-Gölcük Şirinköyspor           0          0          0          0          0          0          0

5 Ulaşlıspor                         1          0          0          1          0          1          0

6-Karamürsel Barbarosspor    1          0          0          1          0          3          0

7-Karamürsel Akçatspor        1          0          0          1          0          10        0

           

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Gölcük Şirinköyspor (BAY)

Karamürsel Barbarosspor-Başiskele Damlarspor: 0-3 (Hükmen)

Ulaşlıspor-Kızderbentspor: 0-1

Anadolu Yeniköyspor-Karamürsel Akçatspor: 10-0

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Başiskele Damlarspor (BAY)

Gölcük Şirinköyspor-Ulaşlıspor:

Karamürsel Akçatspor-Karamürsel Barbarosspor:

Kızderbentspor-Anadolu Yeniköyspor:

 

2.AMATÖR KÜME G GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Çerkeşlispor                        1          1          0          0          3          1          3

2-Gebze Balkanspor              1          1          0          0          3          1          3

3-Darıcaspor                          1          1          0          0          2          1          3

4-Çayırova Gümüşspor         0          0          0          0          0          0          0

5-Tavşanlıspor                       1          0          0          1          1          2          0         

6-41 Karadeniz                       1          0          0          1          1          3          0

7- Beylikbağı Karadeniz         1          0          0          1          1          3          0

           

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Çayırova Gümüşspor (BAY)

Darıcaspor-Tavşanlıspor: 1-0

Beylikbağı Karadeniz-Çerkeşlispor: 1-3

Gebze Balkanspor-41 Karadeniz: 3-1

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Tavşanlıspor: (BAY)

Çayırova Gümüşspor-Beylikbağı Karadeniz:

41 Karadeniz-Darıcaspor:

Çerkeşlispor-Gebze Balkanspor:

 

2.AMATÖR KÜME H GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A         Y         P

1-Mollafenari                          1          1          0          0          4          0          3

2-Köşklüçeşmespor               1          1          0          0          3          1          3

3-Darıca Türkeli Gençlik        1          1          0          0          2          0          3

4-Çayırova GB                       1          1          0          0          2          1          3

5-Gebze Yavuz Selim            1          0          0          1          1          2          0         

6-Trakyaspor:                        1          0          0          1          0          2          0

7-Genç Kalespor                    1          0          0          1          1          3          0         

8-Dar Mar Osmangazi           1          0          0          1          0          4          0

           

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Darıca Türkeli Gençlik-Trakyaspor:

Genç Kalespor-Köşklüçeşmespor:

Çayırova GB-Gebze Yavuz Selim:

Mollafenari-Darıca Marmara Osmangazi:

 

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Köşklüçeşmespor-Çayırova GB:

Trakyaspor-Genç Kalespor:

Gebze Yavuz Selim-Mollafenari:

Darıca Marmara Osmangazi-Darıca Türkeli Gençlik:

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