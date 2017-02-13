MAP Kavaklı mesajı verdi!

2. Amatör Lig A Grubu’nda sezonun ilk maçına çıkan MAP Kavaklıspor ile Sarımeşe Belediyespor arasında oynanan maçı MAP Kavaklı 3-0 kazandı ve sezona galibiyet ile başladı.

Sezon öncesi iyi bir takım kurulacağının mesajını veren İzmit temsilcisi maçın ilk yarısını Melih’in 35. dakikadaki golü ile 1-0 önde bitirdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında Kavaklıspor son beş dakika içinde Mehmet Murat ve Yunus Emre ile 2 gol daha buldu ve rakibini 3-0’lık skorla geçmesini bildi. N Ahmet AKAY

MAP KAVAKLISPOR: 3

SARIMEŞE BLDSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (2.Küme A)

HAKEMLER: Özcan Kılıçkeser ***, Recep Demir ***, Mustafa Çalışkan ***

MAP KAVAKLISPOR: Sefa ***, Uğur ***, Hasan ***, Muhammet ***, Yunus Tonga ***, Yunus Emre ***, Tolga *** (İlhan **), Abdülsamet ***, Mustafa ***, Melih *** (Bedirhan **), Mehmet ***

SARIMEŞE BLDSPOR: Abdullah **, Oğuzhan **, Abdurrahman **, M.Fatih *, Gökhan *, Demir ** (Kubilay *), Taha **, Yasin **, Umut **, Burak ** (Sabri *), K.Yasin

GOLLER: Melih dk.35, Mehmet Murat dk.85, Yunus Emre dk.88

DERİNCE GB: 0

BAĞDATSPOR: 7

STAT: Derince

HAKEMLER: Çağlar Yıldızdal ***, Melikşah Bedir ***, Veysel Arda Sonar ***

DERİNCE GB: Recep *, nurullah * (Dk 64 Emrah *), Doğancan *, Yasin **, Hasan *, Mehmet *. (Dk 75 Akıncan *), Cihat **, Yetkin *, Mihraç **, Serdar **, Cem * (Dk 46 Şafak *)

BAĞDATSPOR: Celal ***, Sinan ***, Ahmet Turza ***, Abdülbaki ****, Semih *** (Dk 87 Emrah ***), Halil İbrahim ***, Yiğithan ***, Ensar *** (Dk 63 Ahmet Yıldız ***, Ahmet Alkan ****, Yunus Emre *** Bulut (Dk 83 Yunus Doğanay ***)

GOLLER: Abdülbaki Dk 8 ve 81, Ahmet Alkan Dk 11 ve 90+1, Yunus Emre Bulut Dk 69, Halil Dk 86, Emrah Dk 89

NOT: Sabri Dk 76penaltı kaçırdı

FATİH NEŞESPOR: 3

YILMAZSPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Zülfikar Akça ***, Yasin Zeren ***, Sefa Kaya ***

FATİH NEŞESPOR: Şahin ***, Yunus ***, Melih ***, Olcay ***, Mehmet ***, Serkan ** (Dk 79 Emre ***) Olcan ***, İlkay ***, Uğur ***, Rahim **, Emrah ***

YILMAZSPOR: Uğur **, Mehmetcan **, Reha *, Doğukan ** (Dk 77 Vural **), Muammer **, Muhammet Çivi **, Ozan *, Muhammet Akbulut **, Nurkan ** (Dk 71 Batuhan **), Osman **, Ebubekir ** (Dk 46 Muhteşem **)

GOL: Uğur Dk 38, Melih Dk 52, Olcan Dk 90

KIRMIZI KART: İlkay Dk 85 (Fatih Neşespor)

İZMİT KALE SPOR: 0

İZMİT GB SPOR: 7

STAT: CEPHANELİK

HAKEMLER: Seyfettin Çıtak ***, Ömer Erdoğan ***, Yusuf Akdemir ***

İZMİT KALE SPOR: Salih **, Caner **, Metin **, Ahmet **, Burhan**, Ahmet Fuat ** Muhammet **, Bilal **, Uğur*, Cemal**, Nahit **

İZMİT GB SPOR: Adem ***, Furkan ***, Mert ***, Ender ***, Murat ***, Elber Efe ****, Muhammet *** Gomen ***,Servet ***, Zafer ***, Mehmet ***

GOLLER: Elber Efe Dk.15, 36 ve 45, Yunus Dk.55, Muhammet Dk. 68, Gömen Dk. 75, Mehmet Dk.80

KIRMIZI KART : Uğur Dk.87

2.AMATÖR KÜME A GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Map Kavaklıspor 1 1 0 0 3 0 3

2-Derbent Esnafspor 1 1 0 0 5 3 3

3- Akmeşespor 1 1 0 0 2 1 3

4-Körfez Atılımspor 0 0 0 0 0 0 0

5-Maşukiyespor: 1 0 0 1 1 2 0

6-Uzunçiftlikspor 1 0 0 1 3 5 0

7-Sarımeşe BLD 1 0 0 1 0 3 0

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Körfez Atılımspor (BAY)

Map Kavaklıspor-Sarımeşe BLD: 3-0

Akmeşespor-Maşukiyespor: 2-1

Uzunçiftlikspor-Derbent Esnafspor: 3-5

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Sarımeşe BLD (BAY)

Körfez Atılımspor-Akmeşespor:

Derbent Esnafspor-Map Kavaklıspor:

Maşukiyespor- Uzunçiftlikspor

2.AMATÖR KÜME B GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Arslanbey BLD 1 1 0 0 8 0 3

2-Uzintarlaspor 1 1 0 0 5 1 3

3-KYÖD 1 0 1 0 2 2 1

4-Kirazlıyalıspor 1 0 1 0 2 2 1

5-Mertspor 0 0 0 0 0 0 0

6-Eşmespor 1 0 0 1 1 5 0

7-Şirintepe GB 1 0 0 1 0 8

TOPLU SONUÇLAR 1:HAFTA

Mertspor (BAY)

Kirazlıyalıspor-KYÖD: 2-2

Uzintarlaspor-Eşmespor: 5-1

Arslanbey BLD-Şirintepe GB: 8-0

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

KYÖD (BAY)

Mertspor-Uzintarlaspor:

Şirintepe GB-Kirazlıyalıspor:

Eşmespor- Arslanbey BLD:

2.AMATÖR KÜME C GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Bağdatspor: 1 1 0 0 7 0 3

2-İzmit GB 1 1 0 0 7 0 3

3-Acısu BLD 1 1 0 0 5 0 3

4-Fatih Neşespor 1 1 0 0 3 0 3

5-Yılmazspor 1 0 0 1 0 3 0

6-Yeniyalı Barbaros 1 0 0 1 0 5 0

7- İzmit Kalespor 1 0 0 1 0 7 0

8-Derince GB 1 0 0 1 0 7 0

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Yeniyalı Barbaros-Acısu BLD: 0-5

Derince GB-Bağdatspor: 0-7

Fatih Neşespor-Yılmazspor:3-0

İzmit Kalespor-İzmit GB: 0-7

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Bağdatspor-Fatih Neşespor:

Acısu BLD-Derince GB:

Yılmazspor-İzmit Kalespor:

İzmit GB- Yeniyalı Barbaros:

2.AMATÖR KÜME D GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-İzmit Selanikspor 1 1 0 0 5 2 3

2-İzmit FK 1 1 0 0 3 2 3

3-Kadıköyspor 1 1 0 0 2 1 3

4-Arslanbey Org Sanayi 1 0 1 0 1 1 1

5-Yeni Kandıra 1 0 1 0 1 1 1

6-Koseköy Ateşspor 1 0 0 1 1 3 0

7-Beşyol Zabıtanspor 1 0 0 1 2 3 0

8-Körfez İlçesi Birlik 1 0 0 1 2 5 0

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Koseköy Ateşspor-Kadıköyspor: 1-2

Yeni Kandıra-Arslanbey Organize Sanayi: 1-1

Beşyol Zabıtanspor-/zmit FK: 2-3

İzmit Selanikspor-Körfez İlçesi Birlik: 5-2

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Arslanbey Organize Sanayi-Beşyol Zabıtanspor:

Kadıköyspor-Yeni Kandıra:

İzmit FK-İzmit Selanikspor:

Körfez İlçesi Birlik-Koseköy Ateşspor:

2.AMATÖR KÜME E GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Kavaklıspor: 1 1 0 0 6 0 3

2-İzmit Sanayispor 1 1 0 0 5 1 3

3-Yuvacıkspor 1 1 0 0 3 0 3

4-Pazarköyspor 0 0 0 0 0 0 0

5-Yalakderespor 1 0 0 1 0 3 0

6-Gölcük İY 1 0 0 1 1 5 0

7-Tepeköy Defnespor 1 0 0 1 0 6 0

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Pazarköyspor (BAY)

İzmit Sanayispor-Gölcük İY: 5-1

Yalakderespor-Yuvacıkspor: 0-3

Tepeköy Defnespor-Kavaklıspor: 0-6

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Gölcük İY (BAY)

Pazarköyspor-Yalakderespor:

Kavaklıspor-İzmit Sanayispor:

Yuvacıkspor-Tepeköy Defnespor:

2.AMATÖR KÜME F GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Anadolu Yeniköyspor 1 1 0 0 10 0 3

2-Başiskele Damlarspor 1 1 0 0 3 0 3

3-Kızderbentspor 1 1 0 0 1 0 3

4-Gölcük Şirinköyspor 0 0 0 0 0 0 0

5 Ulaşlıspor 1 0 0 1 0 1 0

6-Karamürsel Barbarosspor 1 0 0 1 0 3 0

7-Karamürsel Akçatspor 1 0 0 1 0 10 0

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Gölcük Şirinköyspor (BAY)

Karamürsel Barbarosspor-Başiskele Damlarspor: 0-3 (Hükmen)

Ulaşlıspor-Kızderbentspor: 0-1

Anadolu Yeniköyspor-Karamürsel Akçatspor: 10-0

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Başiskele Damlarspor (BAY)

Gölcük Şirinköyspor-Ulaşlıspor:

Karamürsel Akçatspor-Karamürsel Barbarosspor:

Kızderbentspor-Anadolu Yeniköyspor:

2.AMATÖR KÜME G GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Çerkeşlispor 1 1 0 0 3 1 3

2-Gebze Balkanspor 1 1 0 0 3 1 3

3-Darıcaspor 1 1 0 0 2 1 3

4-Çayırova Gümüşspor 0 0 0 0 0 0 0

5-Tavşanlıspor 1 0 0 1 1 2 0

6-41 Karadeniz 1 0 0 1 1 3 0

7- Beylikbağı Karadeniz 1 0 0 1 1 3 0

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Çayırova Gümüşspor (BAY)

Darıcaspor-Tavşanlıspor: 1-0

Beylikbağı Karadeniz-Çerkeşlispor: 1-3

Gebze Balkanspor-41 Karadeniz: 3-1

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Tavşanlıspor: (BAY)

Çayırova Gümüşspor-Beylikbağı Karadeniz:

41 Karadeniz-Darıcaspor:

Çerkeşlispor-Gebze Balkanspor:

2.AMATÖR KÜME H GRUBU 1.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Mollafenari 1 1 0 0 4 0 3

2-Köşklüçeşmespor 1 1 0 0 3 1 3

3-Darıca Türkeli Gençlik 1 1 0 0 2 0 3

4-Çayırova GB 1 1 0 0 2 1 3

5-Gebze Yavuz Selim 1 0 0 1 1 2 0

6-Trakyaspor: 1 0 0 1 0 2 0

7-Genç Kalespor 1 0 0 1 1 3 0

8-Dar Mar Osmangazi 1 0 0 1 0 4 0

TOPLU SONUÇLAR 1.HAFTA

Darıca Türkeli Gençlik-Trakyaspor:

Genç Kalespor-Köşklüçeşmespor:

Çayırova GB-Gebze Yavuz Selim:

Mollafenari-Darıca Marmara Osmangazi:

BU HAFTANIN MAÇLARI 2.HAFTA

Köşklüçeşmespor-Çayırova GB:

Trakyaspor-Genç Kalespor:

Gebze Yavuz Selim-Mollafenari:

Darıca Marmara Osmangazi-Darıca Türkeli Gençlik: