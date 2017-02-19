Maraşlılar düşman işgalinden kurtuluşlarını kutladı

Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Kahramanmaraş’ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yılı anma programını Emex Otel’de gerçekleştirdi.

Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Kahramanmaraş’ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yılı anma programını dün Emex Otel’de gerçekleştirdi. Düzenlenen programın teması ‘Sütçü İmam’dan Ömer Halisdemir’e Kurtuluş Destanı’ olarak belirlendi. Programda Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu’nun anlatımıyla Kahramanmaraş’ın kurtuluş süreci anlatılarak Kahramanmaraş halkının verdiği kurtuluş mücadelesinde düşmana ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam da anlatıldı. Programa; Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Enis Göçer, AKP Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, Cemil Yaman, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Anadolu İlleri Dernekleri Birliği Başkanı Necmettin Kaya, Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, hemşeri dernekleri başkanları, dernek üyeleri ve birçok STK temsilcisi katıldı.

“ÜLKENİN SÜTÇÜ İMAMLARI ÖLMEDİ”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Enis Göçer, “Maraş, canlara canan, Maraş Türkiye’nin sigortasıdır. Kimseden yardım beklemeden Kurtuluş Savaşı’nda direnmiş bir şehirdir Maraş. Türk Milleti Sütçü İmam’ın attığı o ilk kurşunla hürriyet ateşini her saldırıda yeniden yükseltmiştir. 15 Temmuz’da gördük ki bu ülkenin Sütçü İmamları ölmedi” şeklinde konuştu.

“DÜŞMANI İLKEL SİLAHLARLA ATTILAR”

Kocaeli Kahramanmaraş Kültürünü Tanıtma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Enis Göçer’in ardından konuşan Vali yardımcısı Ahmet Büyükçelik, “Kahramanmaraş’a 1925 yılında kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir. Yardım almadan ilkel silahlarıyla ama iman gücüyle düşman Maraş’tan atıldı. Derneğimizi böyle bir etkinlikten dolayı kutluyorum. Kahramanmaraş’ın 97. kurtuluş yılı hepimize kutlu olsun” diye konuştu.

“5 ÜLKENİN SÖZÜ GEÇİYOR”

Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in ardından konuşan AKP Milletvekili Zeki Aygün, “ Geçmişini bilmeyen geleceği şekillendiremez. Tarih tekerrürden ibarettir. Dün istikbalini kazanmak için mücadele eden büyüklerimiz vardı ama gelin görün ki 100 yıl sonra batı denilen dünyanın maşaları dini değerlerimizi alet ederek insanımız üzerine uçak sürdüler, tank sürdüler. Bu millet de bunlara karşı mücadele veren Ömer Halisdemir’ler var. Bir balina karaya vuruyor Avrupa ayağa kalkıyor, bugün Akdeniz de insanlar karaya vuruyor kimse umursamıyor. 5 ülkenin sözü geçiyor. Bu kadar zulmün karşısında duramayız. Bizim gücümüz var ve sesimizi çıkarıyoruz. Dünya beşten büyüktür” ifadelerini kullandı.

“DÜŞMANLAR KALLEŞÇE SAVAŞIYOR”

AKP Milletvekili Zeki Aygün’ün ardından söz alan AKP Milletvekili İlyas Şeker, “Ülkemiz bir bütündür. Kahramanmaraşımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını kutluyoruz. O mücadeleler sayesinde huzur içerisinde yaşıyoruz. Ülkemizin her bir metrekaresinde şehit kanı var. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Bu ülkeyi bize emanet ettikleri noktadan çok daha ileri götürmeliyiz. Su uyur düşman uyumaz. Düşmanlar eskiden mertçe savaşıyorlardı, bugün kalleşçe bu işleri yapıyorlar. Gelişen olaylara baktığımız zaman hepsinin arkasında bazı ülkelerin olduğunu görüyoruz. Hep birlikte çalışmalıyız. Bu ülke içinde ihtiyaç olduğunda Sütçü İmamlar, Ömer Halisdemir’ler eksik olmayacaktır” dedi.

“MİLLET NE DERSE O OLACAK”

AKP Milletvekili İlyas Şeker’in ardından konuşan AKP Milletvekili Cemil Yaman ise, “Anadolu insanları çocuklarını okuttukları zaman Türkiye’de kaos oldu. Maraş’ta olanları sizler yaşadınız. Bu ülkenin çocuklarını Alevi-Sünni diye bölmeye çalıştılar. Bu ülkenin kalem tutan 10 bin vatan evladı 1980 darbesi sürecinde kayboldu. Bu ülke güçlendi ama yine bir darbe girişimi vardı. Terör örgütlerinin ağa babaları aynıdır. Biz bu ülkenin sevdalarıyız. Yalnız Boğaz köprüsünde mücadele verilmedi, bu ülkenin her yerinde çıplak ellerle vatan uğruna insanlarımız canlarını ortaya koydu. 16 Nisan’da bir tercih yapacağız. Bu sistem bize dar geliyor. Millet ne derse o olacak” açıklamalarında bulundu. Selin BECER