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Mardin Kent Konseyi Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

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Mardin Kent Konseyi Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İsveç Belediyeler Birliği işbirliğinde Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı(TUSELOG) kapsamında Mardin Kent Konseyi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyarete katılan Mardin Kent Konseyi heyeti içerisinde Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hatip Özer, Mardin Süryani Metropoliti ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Saliba Özmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Semih Hocaoğlu, Abdullah Kapan, Varım Öztürk yer aldı. Mardin Kent Konseyi heyetine TBB Uzmanları Kadir Çoban ve Hüseyin Yıldırım, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi BaşkanVekili Zekeriya Özak tarafından kabul edilen heyete Kocaeli hakkında bilgi verildi. TUSELOG programı çerçevesinde Kocaeli’de bulunan Mardin Kent Konseyi heyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak tarafından kabul edildi. Mardin Kent Konseyi Başkanı  Mehmet Hatip Özer, “Örnek Kent Konseylerine tecrübe kazanımı ve bilgi paylaşımı acısından çalışma ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda örnek olarak Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli şehrini ziyarete geldik” dedi. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Mardin Kent Konseyi heyetine Kocaeli hakkında bilgi verdi. Özak, “Ülkemizin birçok şehrinden gelen vatandaşlarımızla şehrimizde kardeşçe yaşıyoruz. Şehrimizde otomobil, gıda gibi büyük markaların sanayi tesisleri bulunmaktadır. Bunun sonucunda da ülkemizin milli gelirine katkımız her geçen gün büyüyerek artıyor” diye konuştu .

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