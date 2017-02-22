Değirmendere Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, Mardin Derik İlçesi Göktaş Köyü İlköğretim Okulu için kırtasiye, kışlık bot, mont, atkı, bere gibi ihtiyaçları karşılamak için yardım kampanyası düzenlemişti. Ocak ayında yapılan yardımı unutmayan Göktaş Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri Muhtar Zaim’e teşekkürlerini iletti. Mardin Derik Köyü Muhtarı, öğrencilerin bereli ve atkılı fotoğraflarını çekerek Nuran Zaim’e “Sevgili muhtarım öğrencilerimiz sizlere dua ediyorlar. Özellikle size ve yardımseverlere teşekkür ediyoruz” yazılı not ile gönderdi.
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Mardinli öğrenciler Muhtar Zaim’e teşekkür etti
Mardin Derik İlçesi Göktaş Köyü İlköğretim Okulu’na kırtasiye ve kışlık kıyafet yollayan Muhtar Nuran Zaim’e okuldaki öğrencilerden teşekkür geldi
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