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Mardinlilerden kan bağışı

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Mardinlilerden kan bağışı
Derince Marmara Mardinliler Derneği önceki gün kendi dernek binalarında Kızılay’a kan bağışında bulundu

Derince’deki dernekler Kızılay’a destek vererek kan bağışında bulunmaya devam ediyor. Derince'de bulunan Marmara Mardinliler Derneği'nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına beklenenin üzerinde yoğun ilgi oldu. Dernek merkezi kan bağışında bulunmak isteyen gönüllülerle doldu taştı. Erken saatlerde hazırlıklarını tamamlayan Derince Kızılay Şube sağlık personeli bağışçılardan kan almaya başladı.

 

HASAN MALO DA KAN VERDİ

Kızılay ekibi, dernek binasında kurduğu yataklarla beraber kan alma işlemlerini gerçekleştirdi. Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri’nin sosyal medya aracılığıyla kan bağışına destek çağrısından sonra kan bağışına, dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Derince Kent Konseyi Başkanı Hasan Malo da kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu.

 

“KAN VERMEK İNSANİ GÖREVİMİZ”

Dernek üyelerinin kampanyaya büyük ilgi göstermesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Ekrem Güneri, “Bugün burada dernek binamızda gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyası, sıradan bir organizeden daha farklı, daha anlamlı ve her şeyden önemlisi insan yaşamıyla doğrudan ilgili hayati bir önem taşımaktadır. Bir gün kana ihtiyacımız olursa kan aramak zorunda kalmamak için bu tür kampanyalara destek vermek bizim insani görevimizdir” dedi.

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