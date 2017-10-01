MARKA’dan eğitim desteği

Doğu Marmara Ajansının (MARKA) 2017 Teknik Destek Programı’na Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nin öncülüğünde sahipliğinde hazırlanan “Birlikte Daha Renkliyiz ve Birlikte Daha Güçlüyüz: Akran Zorbalığını Önleme Eğitim Programı” projesi de kabul edildi. Konu hakkında açıklama yapan ilçe milli eğitim yetkilileri proje ile ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu.

SEMİNERLER DÜZENLENİYOR

Programının ilk grubuna ilçedeki ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcıları katıldı. Bu konudaki eğitim çalışması Gölcük RAM seminer salonunda yapılıyor. Programın sunumu Özden Bilgin ve Yrd. Doç. Dr. Fatma Akfırat tarafından yapılıyor. Eğitimlerde önemli konular ele alınıyor.