Martı havalandırma boşluğundan kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen martıyı itfaiye ekipleri kurtardıİzmit Çukurbağ Mahallesinde bulunan bir apartmanın boşluğunda 3 gündür mahsur kalan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salıverildi.

İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesinde bulunan Nazar Apartmanının havalandırma boşluğuna düşen martı, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Apartman boşluğuna düşen martıyı fark eden apartman sakinlerinden Cafer Ateş, kendi imkanları ile martıyı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri martıyı fileli sopa ile bulunduğu yerden kurtardı. Yapılan kontrollerin ardından salıverilen martı ilk denemede uçamadı. İtfaiye ekipleri tarafından açık bir alana götürülen martı ikinci denemede özgürlüğüne kavuştu.

“İtfaiyeye teşekkür ediyoruz”

Ev sahibi Cafer Ateş, martının 3 gündür havalandırma boşluğunda olduğunu belirterek, “Çırpınıyordu orada, seslerini duyduk ama camı açtık biz müdahalede bulunduk, başaramadık. İki gündür de ıslak ekmek filan atıyorduk. İtfaiyeyi aradık, Allah razı olsun geldiler, kurtardılar, bir canı kurtarmış olduk. Sadece yangında değil, böyle işlerde de koşup geliyorlar. Bu nedenle itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” dedi. Nuri AKÇAHARMAN