Yetkililer, budama çalışmasını parklarda, yeşil alanlarda, yol kenarlarında ve ihtiyaç duyulan yerlerde yapıldığını belirterek "Her işin bir zamanı olduğu gibi budama da belirli zamanlarda yapılıyor. 4-5 ay önce başlattığımız budama çalışmasını Mart ayında sonlandırmamız gerekiyor. Çünkü, Mart ayı ağaçların tomurcuklanma zamanı. Ağaçların tomurcuklanıp, uyanma zamanlarında budama yapmak doğru değil. Biz de ağaç budama işini birkaç hafta içinde sonlandıracağız” dediler.
- BIST 88.857
- Altın 142,646
- Dolar 3,5858
- Euro 3,7808
- Kocaeli : 2 °C
- İstanbul : 10 °C
- Sakarya : 2 °C
- Gölcük’de beyin fırtınası
- KTO da istihdam seferberliğine katıldı
- Hep şampiyonlar hatırlanır ikinciler değil!..
- Geleceğimiz sağlam ellerde!..
- KTO'da komite toplantıları aksatılmıyor
- Gaspıralı Satranç Turnuvası sona erdi
- CHP'li vekil Hürriyet, Karamürsel'de
- Dolar, 3,59'un altında
- Pompada sürücülere indirim müjdesi!
- Öğretmenlerin canını sıkacak haber!
- Zabıtadan Perşembe pazarında önlem
- 1071 kilometrelik yürüyüş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden başladı
- Emeklilik hayali kuranlara kötü haber!
- Haydar Akar, bir orada bir burada
- İzmit'e yakışmayan görüntüler!
Mart'ta sona eriyor...
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şehrin değişik yerlerindeki ağaç budama çalışmaları devam ediyor.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
KTO da istihdam seferberliğine katıldıKörfez Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısını yoğun bir gündemle gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen Toplantıda ana gündem konusu milli istihdam seferberliği oldu.
KTO'da komite toplantıları aksatılmıyorKörfez Ticaret Odası’nın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği meslek komite toplantıları Şubat Ayında da aksatılmadan devam ediyor.
Öğretmenlerin canını sıkacak haber!Başbakan Yardımcısı Şimşek, referandumun ardından birçok alanda reform yapacaklarını ifade ederek, "Öğretmenlerimizin konumunu güçlendirmeli, yeniden eğitilmeli ve performanslarını ölçmeliyiz" dedi.
Zabıtadan Perşembe pazarında önlemİzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Perşembe Pazarı esnafının Ömer Türkçakal Bulvarı’nda yapılan yol genişletme çalışmasından olumsuz etkilenmemesi için bir dizi düzenleme gerçekleştirdi.
1071 kilometrelik yürüyüş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden başladıSerüven Motosiklet ve Alternatif Araç Tutkunları Eğitim, Araştırma, Spor, Kültür Yardımlaşma ve Doğa Derneği üyesi bir grup, kardeşlik için yürüyecekleri bin 71 kilometrelik yürüşün startını verdi.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
- İzmit sinemalarında bu hafta: 5 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yerli, 1 yabancı, 2 de animasyon olmak üzere 5 yeni film vizyona girdi.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- Tuz, biber ve limon ile çözebileceğiniz sağlık problemi
- İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı
- Stresin neden olduğu 15 hastalığa dikkat
- Kent genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
12345678
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
- Yavuzspor maça yetişebilmek için taksi tuttu!
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim