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Mary Jane’den özel çocuklara özel konser

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Mary Jane’den özel çocuklara özel konser
İzmit Belediyesi ve Hayal Kahvesi ortaklığında “Down Sendromu Farkındalık Projesi” kapsamındaki konserde İzmitli grup Mary Jane sahne aldı

İzmit Belediyesi ve Hayal Kahvesi’nin ortaklaşa düzenlediği  “Down Sendromu Farkındalık Projesi” kapsamındaki konserde İzmitli grup Mary Jane sahne aldı. Belsa Plaza’nın önünde bulunan alanda yapılması planlanan açık hava konseri olumsuz hava koşulları nedeniyle Down Cafe içerisinde yapıldı. Down Sendromlu çocukların sosyal hayata katılmasına katkı sunmak isteyen proje ortakları İzmit’te unutulmaz bir konser yaşattı.

 

GENİŞ KATILIM

2 saat süren konser programına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, CHP İl yöneticileri Hüseyin Acurman, Bilgi Dehmen, Selim Yıldız, Hayal Kahvesi Halk ve İlişkiler Sorumlusu Gülbin Kayalar, İş adamı Yavuz Kavan ve annesi Kıymet Kavan, down sendrolmlu çocuklar, çocukların aileleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

 

ÇOCUKLARLA PASTA KESTİLER

Konserde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Down Cafe her zamanki gibi büyük bir coşku yaşıyor. Çok keyifli anlar yaşayacağız. Türkiye’deki sayılı yerlerden birisi burası. Artık her kesimin ilgi odağı oldu Down Cafe. Bu anlamda özellikle Hayal Kahvesi burada bugün böyle bir organizasyona katkı veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum” dedi.  Konuşmasının ardından başkan Doğan down sendromlu çocuklarla pasta kesti. Selin BECER

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