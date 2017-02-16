  • BIST 87.882
  • Altın 145,540
  • Dolar 3,6686
  • Euro 3,8922
  • Kocaeli : 0 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 0 °C

Masa tenisinde kızlar gururumuz oldu

»
Masa tenisinde kızlar gururumuz oldu
Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi çeyrek final müsabakaları, Didim Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleştirildi.

KOCAELİLİLER MÜCADELE ETTİ

Eş zamanlı olarak Türkiye’de 4 ilde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakaları Aydın, Karaman, Çorum ve Elazığ illerinde tamamlandı. Didim Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakalarında 91 sporcu ter döktü. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde iki gün süren çeyrek final müsabakalarında erkekler kategorisinde; İstanbul Avrupa, Bursa, Kocaeli, Edirne, İstanbul Anadolu, Sakarya, Muğla, Manisa, Eskişehir, İzmir, Uşak ve Aydın illerinden katılan sporcular mücadele etti.

 

ERKEKLER İKİNCİ, KIZLAR ŞAMPİYON

Kız takımlarında ise; Kırklareli, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, İstanbul Avrupa, Çanakkale, İzmir, Denizli, Uşak, Kütahya, Muğla ve Aydın illerinden katılan sporcular yarı finale çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Çeyrek final müsabakaları neticesinde erkekler A grubunda İstanbul Avrupa 1’inci, Kocaeli 2’nci ve Sakarya 3’üncü, B grubunda Aydın 1’inci, İzmir 2’nci ve Bursa 3’üncü, C grubunda İstanbul Avrupa 1’inci, Muğla 2’nci ve Edirne 3’üncü oldu. Bayanlarda ise A grubunda Aydın 1’inci, Bursa 2’nci ve Kütahya 3’üncü, B grubunda Kocaeli 1’inci, İzmir 2’nci ve İstanbul Avrupa 3’üncü, C grubunda Kırklareli 1’inci, Denizli 2’nci ve Uşak 3’üncü oldu. Müsabakalar sonucunda gruplarında 1’inci ve 2’nci olan takımlar 4 - 5 Mart 2017 tarihleri arası Kütahya’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Yarı Final Müsabakalarına çıkmaya hak kazandı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Bilgin Samsun’da üçüncü oldu16 Şubat 2017 Perşembe 08:06
  • Erzurumlular bilardoyu seviyor16 Şubat 2017 Perşembe 08:02
  • Gerilim filminin sonu mutlu bitti15 Şubat 2017 Çarşamba 15:13
  • Büyüksün Gölcük!..15 Şubat 2017 Çarşamba 15:07
  • Ve lig şimdi BAŞLIYOR! "1-0"15 Şubat 2017 Çarşamba 11:06
  • Kağıtspor’lu izciler ileri seviye kış kampına katıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:32
  • Özel KOTO umutlarını gelecek yıla bıraktı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:08
  • Tekirdağ, Kocaeli diye inledi!15 Şubat 2017 Çarşamba 09:47
  • Çağın’dan net mesaj15 Şubat 2017 Çarşamba 09:45
  • Muharrem Erdoğan: Branş sayımız 7’ye çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 09:43
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim