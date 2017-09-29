  • BIST 103.211
  • Altın 146,968
  • Dolar 3,5461
  • Euro 4,1950
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 18 °C
  • Sakarya : 16 °C

Matbaa fuarına 4 firmamız katılacak

»
Matbaa fuarına 4 firmamız katılacak
Matbaa fuarına 4 firmamız katılacak

Kocaelili firmalar, reklam ajansları, endüstriyel reklam üreticileri, dijital baskı merkezleri, matbaacılar, tekstil üreticileri, baskı makine ve malzeme tedarikçileri, mimarlar, mühendisler, perakende malzeme satıcıları, promosyoncular ve akademisyenler, kendi alanlarıyla ilgili tüm yenilikleri SIGN İstanbul 2017 çatısı altında bulacak.

 

GELİŞMELER PAYLAŞILACAK

Bu yılki organizasyonu takip etmek üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek 23 bin profesyonel, fuarda, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri karşılaştırarak satın alma kararı verme ve fiyat analizi yapma fırsatı yakalarken, hem network ağlarını genişletip yeni işbirlikleri kurabilecek, hem de sektördeki tüm gelişmeleri yerinde inceleyebilecekler.

 

KOCAELİ’DEN 4 FİRMA

4-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara ilimizden Bilenkaya Matbaacılık, Kesit Makine, Magnomech ve Olbia firmaları katılıyor. 31 ülkeden yaklaşık 400 firmayı, dünyanın dört bir yanından gelen 23 bin profesyonel ile Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturacak olan SIGN İstanbul 2017, “Dijital Baskı, Tekstil Baskı, Sign Teknolojisi, Görsel İletişim, Led & Led Ekran, Endüstriyel Baskı, 3D Baskı ve Promosyon” konularındaki tüm yenilikleri bir arada sergileyecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye-PTT işbirliği28 Eylül 2017 Perşembe 15:31
  • Kocaeli'nin içme suyu azaldı28 Eylül 2017 Perşembe 14:06
  • Bakandan elektriğe zam açıklaması!28 Eylül 2017 Perşembe 13:44
  • Mobilyayı ucuza almak için son 3 gün!28 Eylül 2017 Perşembe 11:38
  • TOKİ'nin indirim kanpanyası sona eriyor!28 Eylül 2017 Perşembe 11:13
  • "Ben de aldatıldım, kandırıldım"27 Eylül 2017 Çarşamba 12:00
  • Oda seçimlerine bir ikinci erteleme gelir mi?26 Eylül 2017 Salı 17:00
  • Balıkta çeşit çok, fiyatlar uygun26 Eylül 2017 Salı 14:24
  • Hükümetten çalışan, çalışmayan herkese zam!19 Eylül 2017 Salı 09:27
  • Osmangazi Köprüsü bölgedeki konut fiyatlarını yükseltti18 Eylül 2017 Pazartesi 13:39
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim