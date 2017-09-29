Matbaa fuarına 4 firmamız katılacak

Kocaelili firmalar, reklam ajansları, endüstriyel reklam üreticileri, dijital baskı merkezleri, matbaacılar, tekstil üreticileri, baskı makine ve malzeme tedarikçileri, mimarlar, mühendisler, perakende malzeme satıcıları, promosyoncular ve akademisyenler, kendi alanlarıyla ilgili tüm yenilikleri SIGN İstanbul 2017 çatısı altında bulacak.

GELİŞMELER PAYLAŞILACAK

Bu yılki organizasyonu takip etmek üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek 23 bin profesyonel, fuarda, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri karşılaştırarak satın alma kararı verme ve fiyat analizi yapma fırsatı yakalarken, hem network ağlarını genişletip yeni işbirlikleri kurabilecek, hem de sektördeki tüm gelişmeleri yerinde inceleyebilecekler.

KOCAELİ’DEN 4 FİRMA

4-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara ilimizden Bilenkaya Matbaacılık, Kesit Makine, Magnomech ve Olbia firmaları katılıyor. 31 ülkeden yaklaşık 400 firmayı, dünyanın dört bir yanından gelen 23 bin profesyonel ile Tüyap Beylikdüzü’nde buluşturacak olan SIGN İstanbul 2017, “Dijital Baskı, Tekstil Baskı, Sign Teknolojisi, Görsel İletişim, Led & Led Ekran, Endüstriyel Baskı, 3D Baskı ve Promosyon” konularındaki tüm yenilikleri bir arada sergileyecek.