Matbaacılar Derneği’nde Şen, yeniden başkan seçildi

3 dönemdir Kocaeli Matbaacılar Derneği’nin başkanlığını yapan Mehmet Akif Şen, önceki gün yapılan kongrede oy birliğiyle dördüncü kez başkan seçildi

Kocaeli Matbaacılar Derneği’nin (KOMATDER) 3.Olağan Kongresinde Mehmet Akif Şen yeniden başkanlığa seçildi. KOMATDER’in kongresinde Divan Başkanlığını SAMATDER-Sakarya Matbaacılar Derneği eski Başkanı Nail Kurt yaparken, GEMART-Gebze Matbaacılar ve Reklamcılar Başkan Yardımcısı Devrim Serkan Kaya ve Volkan Küçükkara Divan katibi olarak görev yaptı.

ELEMAN SIKINTISI

Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Sonrasında 3 dönemdir derneğin başkanlığını yapan Mehmet Akif Şen, kongrenin açılış konuşmasını yaptı. Şen, yaptığı konuşmada matbaacılık ve basım eğitimli eleman bulunamaması, kağıt ve matbaa malzemelerinde ithalat sorunları kur dalgalanmaları olmak üzere çeşitli sorunlarının olduğunu söyledi.

FİYAT BİRLİĞİ

Başkan Şen, “Yaşadığımız bütün sorun ve sıkıntılara rağmen matbaalarımızı açık tutma gayretindeyiz. Başta E-fatura olmak üzere yapılan birçok düzenleme iş kapasitemizi düşürmekte ve karlılığımızı azaltmaktadır. Sektörümüz bir başka sorunu ise dijital baskı ve organize matbaalar ve fiyat birliğinin sağlanamamasıdır ”dedi.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Kocaeli Matbaacılar Derneği’nin kongresinde Bilal Eşit Faaliyet Raporunu, Talat Ersarı, Gelir Gider Raporunu, Selami Gürkan da Denetim Raporunu okudu. Oybirliğiyle kabul edilen raporlarla yönetim ibra edildi. Sonrasında yapılan seçimde Mehmet Akif Şen oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.

YÖNETİM KURULU ASİL

Mehmet Akif ŞEN

Ufuk ZENGİN

Yavuz Bilal EŞİT

İsmet AÇIKGÖZ

Talat ERSARI

Selami GÜRKAN

Şeref ATAÇ

Serdar ŞEHSUVAR

Volkan KÜÇÜKKARA

YÖNETİM KURULU YEDEK

Onur AŞKIN

Aydın AKYÜZ

Öner POLAT

Fatih KÖSEEREN

Harun ÇANAKAYA

Selami GÜNAYDIN

Gürkan LEVENTOĞLU

Ahmet ALTUNAY

Ramazan GÖKDEMİR

Emirhan ŞİMŞEK

DENETİM KURULU (ASİL)

Şakir SATIR

Ergün GÜLER

Kasım SARAÇ

DENETİM KURULU YEDEK

Turhan DALGIÇ

Serdar SOYER

Üzeyir KUŞİOĞLU