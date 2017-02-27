Matbaacılar Derneği’nde Şen, yeniden başkan seçildi

Kocaeli Matbaacılar Derneği’nin (KOMATDER) 3.Olağan Kongresinde Mehmet Akif Şen yeniden başkanlığa seçildi. KOMATDER’in kongresinde Divan Başkanlığını SAMATDER-Sakarya Matbaacılar Derneği eski Başkanı Nail Kurt yaparken, GEMART-Gebze Matbaacılar ve Reklamcılar Başkan Yardımcısı Devrim Serkan Kaya ve Volkan Küçükkara Divan katibi olarak görev yaptı.
ELEMAN SIKINTISI
Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Sonrasında 3 dönemdir derneğin başkanlığını yapan Mehmet Akif Şen, kongrenin açılış konuşmasını yaptı. Şen, yaptığı konuşmada matbaacılık ve basım eğitimli eleman bulunamaması, kağıt ve matbaa malzemelerinde ithalat sorunları kur dalgalanmaları olmak üzere çeşitli sorunlarının olduğunu söyledi.
FİYAT BİRLİĞİ
Başkan Şen, “Yaşadığımız bütün sorun ve sıkıntılara rağmen matbaalarımızı açık tutma gayretindeyiz. Başta E-fatura olmak üzere yapılan birçok düzenleme iş kapasitemizi düşürmekte ve karlılığımızı azaltmaktadır. Sektörümüz bir başka sorunu ise dijital baskı ve organize matbaalar ve fiyat birliğinin sağlanamamasıdır ”dedi.
YÖNETİM İBRA EDİLDİ
Kocaeli Matbaacılar Derneği’nin kongresinde Bilal Eşit Faaliyet Raporunu, Talat Ersarı, Gelir Gider Raporunu, Selami Gürkan da Denetim Raporunu okudu. Oybirliğiyle kabul edilen raporlarla yönetim ibra edildi. Sonrasında yapılan seçimde Mehmet Akif Şen oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.
YÖNETİM KURULU ASİL
Mehmet Akif ŞEN
Ufuk ZENGİN
Yavuz Bilal EŞİT
İsmet AÇIKGÖZ
Talat ERSARI
Selami GÜRKAN
Şeref ATAÇ
Serdar ŞEHSUVAR
Volkan KÜÇÜKKARA
YÖNETİM KURULU YEDEK
Onur AŞKIN
Aydın AKYÜZ
Öner POLAT
Fatih KÖSEEREN
Harun ÇANAKAYA
Selami GÜNAYDIN
Gürkan LEVENTOĞLU
Ahmet ALTUNAY
Ramazan GÖKDEMİR
Emirhan ŞİMŞEK
DENETİM KURULU (ASİL)
Şakir SATIR
Ergün GÜLER
Kasım SARAÇ
DENETİM KURULU YEDEK
Turhan DALGIÇ
Serdar SOYER
Üzeyir KUŞİOĞLU