Mavi bayraklı Bağırganlı’ya gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz

Mesut Akbulut

Karamürsel Altınkemer Plajı, Kandıra Cebeci Plajı, Kandıra Kerpe Plajı derken, Kandıra’nın Bağırganlı Plajı’nın da gönderine Mavi Bayrak çekildi…

Artık Bağırganlı Plajı da Mavi Bayraklı…

Bağırganlı, Kandıra’ya 15 kilometre uzaklıkta…

Ağva-Şile yolu üzerinde…

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Büyükşehir Belediyesi, cumartesi günü mavi bayrakla ilgili Bağırganlı’da tören düzenledi…

Bu törene ben de katılmaya karar verdim…

Saat 09.15 civarında Büyükşehir Belediyesi’nin önüne gittim. Basın için ayrılan araca bindim ve yola çıktık…

Kandıra yoluna gelirken, aklıma ölümlü trafik kazaları geldi…

Zira İzmit-Kandıra yolunda her ay birçok trafik kazası meydana geliyor, bunların bazıları da ölümlü...

DUBLE YOL ÇALIŞMASI

Kandıra’ya yol yapılmasına yapıldı da, keşke yolun tamamı duble yol olsaydı…

Olsaydı da bu kadar trafik kazası olmasaydı…

Kandıra’ya giderken, yol bazen gidiş, dönüş, bazen iki gidiş, bir dönüş oluyor…

Kandıra’dan İzmit’e gelirken de aynı durum geçerli…

İşte bu mühendislik hatası yüzünden çoğu kaza meydana geliyor…

Duble yol çalışması başladı…

Ne zaman biteceğini kestirmek zor…

TEMİZ HAVAYI CİĞERLERİMİZE ÇEKTİK

Kandıra’ya geldik, sola döndük, Bağırganlı’ya giden yola girdik…

Yolun 4-5 kilometresinde yol dardı…

Sonra düzeliyor…

Yolda giderken, yol kenarında karpuz, kavun, domates, biber satanları gördük…

Hepsi de organik…

Temiz havayı ciğerlerimize çektik. Seyrek’i biraz geçince denizle tanıştık.

BAĞIRGANLI ÇOK GELİŞMİŞ

Biraz daha ileriye gidince Bağırganlı Plajları tabelasını gördük…

Yolu çok güzeldi…

Sahile doğru gittiğimizde Büyükşehir Bayraklarını, Türk bayraklarını gördük…

Alan güzel bir şekilde süslenmişti…

Törene kadar Bağırganlı’da bir tur attım…

Çok gelişmişti…

Sahil düzenlemesi yapılmıştı…

Yeni kafeler açılmış, yeni restoranlar açılmış…

Oldukça modern gözüküyordu…

Sahile gidenler için de otopark yapılmış.

Otoparkı Belde A.Ş. işletiyor…

Otopark ücreti 10 lira…

MAVİ BAYRAK TÖRENİ BAŞLADI

Tören alanına gelenlere üzerinde mavi bayrak olan şapka ve tişörtler dağıtıldı…

Bende şapka ve tişört aldım.

Saat 11.00’e yakın Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu sahile geldi…

Herkesle tek tek tokalaştı…

Sahilde bir tur attı…

Öğrencilerin yaptığı sergiye gezdi…

Saatler 11.00’i gösterirken tören başladı…

Törende ilk konuşmayı yapmak üzere Kandıra Bağırganlı Köyü Taflan Koyu Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Seyit Ali Aktaş çağrıldı…

Aktaş, elinde iki sayfa açıklama ile çıkınca, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Aktaş’a seslenerek, “Başkan, boş ver kağıttan okumayı, duygu ve düşüncelerini bizimle paylaş” dedi…

Sanırım Aktaş heyecandan bu uyarıya duymadı…

İki sayfalık metni okudu…

YAPILANLARA SAHİP ÇIKIN

Aktaş’ın konuşmasında, “Büyükşehir Belediyesi, Bağırganlı sahilini çok güzel hale getirdi… Ama yapmak kadar, bunları korumak da önemli… Her birimiz bu eserleri korumalıyız” dedi.

Bir de uyarıda bulunarak hayvan sahiplerinden hayvanlarına sahip çıkmalarını istedi…

Demek ki böyle bir sıkıntı var.

Aktaş’tan sonra kürsüye Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken çıktı… Köken, yatırımlarda insan vurgusu yaptı, bölgeye her türlü desteği veren Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nu katılımcılara alkışlattı… Karaosmanoğlu, bu alkışlamalardan hoşnut oldu.

İNSANI YÜCELT Kİ DEVLET YÜCELSİN

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu da yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı olan Şeyh Edebali'nin "İnsanı yücelt ki devlet yücelsin” sözünden örnek vererek konuşmalarına başladı. İnsan odakla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sonrasında bölgeye doğalgaz müjdesi verdi. AKP milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da, CHP yönetimlerini suçlayarak, yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti..

VALİ AKSOY GURUR DUYDU

Katırcıoğlu’ndan sonra kürsüye Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy çıktı… Bilindiği gibi Aksoy, son valiler kararnamesiyle Diyarbakır’dan Kocaeli’ye atandı… Kendisini ilk kez görme ve dinleme fırsatı buldum. Vali Aksoy yaptığı konuşmada, daha önce görevde bulunduğu illerde Mavi Bayrak törenlerine katıldığını Kocaeli’nde göreve başlar başlamaz yine böyle bir Mavi Bayrak törenine bulunduğundan dolayı gurur duyduğunu kaydetti. Aksoy, “Kocaeli sadece bir sanayi şehri değil, kültür ve turizm şehri olduğunu bu mavi bayrakla bir kez daha kanıtlamış oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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VATANDAŞLARIN İLGİSİZLİĞİ

Konuşmalardan sonra Mavi Bayrak göndere çekildi…

Mavi Bayrak, elektrik direğine çekildi…

Meydanın içinde kalmıştı…

Dışarıdan bakıldığında mavi bayrağı görmek biraz zor…

Mavi Bayrak, daha görünür bir yere konsa daha iyi olur diye düşünüyorum…

Mavi Bayrak, Bağırganlı için çok önemli…

Mavi Bayrak sayesinde Bağırganlı’ndaki denizin temizliği tescillendi…

Mavi Bayrak sayesinde Bağırganlı’daki ev fiyatları, arsa fiyatları artacaktır…

Mavi Bayrak törenine Büyükşehir Belediyesi protokolü büyük önem verdi…

Protokolü çıkarırsanız, belediye personeline çıkarırsanız, geriye kimse kalmıyor…

Yani Bağırganlı sakinleri, törene pek ilgi göstermedi…

Sanırım, Bağırganlı sakinleri, Mavi Bayrağın önemini kavrayamamışlar…

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BAĞIRGANLI’DA ŞUYULANDIRMA

Tören bittikten sonra eski dernek başkanı Günay Gülcü ve Bağırganlı muhtarı Hüseyin Yılmaz ile görüştüm…

Kendisine Bağırganlı’daki şuyulandırmayı sordum…

Muhtar Yılmaz da bu konuya Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ile görüştüğünü, eylül ayının sonunda veya ekim ayında şuyulandırmanın tamamlanacağını ve askıya çıkarılacağını söyledi...

Sonuç olarak Büyükşehir Belediyesi’nin Bağırganlı’da yaptığı çalışmaları beğendim…

Bağırganlı’nın çehresi değişmiş…

Gönül rahatlığıyla gidip Bağırganlı’da denize girebilir, kafelerde çaylarımızı yudumlayabilir, restoranlarda yemek yiyebilirsiniz…