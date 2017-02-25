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MB’den kredi kartı açıklaması

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MB’den kredi kartı açıklaması
Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), yapılan açıklamada, “Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadelerine yer verildi.

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