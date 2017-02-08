Meclis üyesini öldürmeyince izini Kocaeli'de buldu!

Adana'da meclis üyesini öldürmesi için para aldığı ancak saldırıyı gerçekleştirmeyen şahsı, Kocaeli'de başından vurarak öldürdüğü iddia edilen tetikçi Adana'da, olayın azmettiricisi ise Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Kasım 2016 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Mahallesi göl kenarında meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar göl kenarında bir kişiyi hareketsiz yatarken görüp jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın tabanca ile kafasından vurularak öldürülmüş olduğunu tespit etti. Kocaeli İl Jandarma komutanlığı yaptığı çalışmada şahsın isminin Hasan İlker Yılmaz (37) olduğunu belirledi. Jandarma, olayın ardından Yılmaz'ı kim ya da kimlerin öldürdüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

MHP'li meclis üyesini öldürmediği için öldürüldü

Cinayeti çözmek için özel ekip kurarak derinlemesine çalışma yapan jandarma, 27 Mayıs 2016 tarihinde Adana'nın Beyazevler Mahallesi'nde aracında silahlı saldırıya uğrayan ve yaralı kurtulan MHP'li Meclis Üyesi İsmail Hakkı Gözübatık'a yapılan silahlı saldırıyı Mehmet N.T.'nin planladığını, saldırıyı daha önce Hasan İlker Yılmaz'a yaptırmak istediğini ancak Yılmaz'ın parayı aldıktan sonra çıkan anlaşmazlık üzerine ortalıktan kaybolduğu, bu nedenle Mehmet N.T.'nin firari tetikçi Yılmaz'ın peşine Hilmi S. isimli şahsı taktığını tespit etti. Jandarma, Adana'dan Kocaeli'ye gelen Yılmaz'ı bulan Hilmi S.'nin burada göl kenarında kafasına bir el ateş ederek öldürdüğünü belirledi.

Adana polisi katili yakaladı

Zanlıları yakalamak için harekete geçen jandarma, olayın azmettiricisi olan Mehmet N.T.'nin Mersin, katilin ise Adana'da olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri hemen Adana ve Mersin polisleriyle irtibata geçti. Azmettirici Mehmet N.T. Mersin'de yakalandı. Azmettirici yakalandıktan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katil zanlısı Hilmi S.'yi Seyhan ilçesinde bir eve yaptıkları baskında yakaladı. Polis tarafından jandarmaya teslim edilen katil zanlısı, adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma tarafından Kocaeli'ye götürüldü.

MHP'li meclis üyesi Gözübatık, saldırı sonrası hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olurken onu vurduğu ileri sürülen 17 yaşındaki M.Ö. yakalanıp tutuklanmıştı.