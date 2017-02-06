Mecliste gündem: Fransız Okulunun belediyeye devri

İzmit Belediyesi’nin şubat ayı olağan meclis oturumu Salı günü toplanıyor. Saat 15.00’de İzmit Belediyesi meclis salonunda yapılacak olan meclis oturumuna Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlık yapacak. Meclis gündeminde 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak. Kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “Kültür Tepesi Cephe İyileştirme Projesi”nin yaptırılması teklifi, denetim kurulu üyelerinin ücret tespiti, zabıta personelinin mesai ücretlerinin tespiti yapılacak. Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden Fransız Mektebi Sörler Okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesine devri konusunda gerekli çalışmalara start verilecek. Serkan BORLAK
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İzmit Belediyesi’nin Salı günü yapılacak olan meclis oturumu sonrasında “Fransız Mektebi Sörler Okulu” için girişimlere başlayacak.
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