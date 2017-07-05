Evli ve 4 çocuk babası olan Medet Kaya’nın cenazesi Yeni Mahalle Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar mezarlığında toprağa verildi.
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Medet Kaya vefat etti
Çayırova Yeni Mahalle 5137 Sokak adresinde ikamet eden emekli işçi Medet Kaya (61) beyin kanaması nedeniyle vefat etti
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