Mehmet Ali Paşa'nın kitabı yazıldı!

Müge Uçar’ın kaleme aldığı ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ni anlatan kitap 4 Mart Cumartesi günü tanıtılacak. Mehmet Ali Paşa Düğün Salonu’nda yapılacak olan tanıtım ve imza günü toplantısı saat 19.00’da başlayacak.

“Mehmet Ali Paşa Kitabını Yazıyor” eserinin sahibi Müge Uçar, 18 aylık bir çalışmanın ardından kitabını yayıma hazır hale getirdi. 26 başlıkta toplanan kitap içerisinde 110 kişi ile yapılan söyleşilerin özeti de bulunuyor. Tamamen Mehmet Ali Paşa ve adı verilen mahallenin kendine özgü yaşam biçimlerinin yer aldığı kitap şimdilik 5 bin adet basıldı. İlgi çeken bu kitap aynı zamanda yakın geçmişteki tarihe de tanıtlık yapıyor. Yazarın ilk kitabı olan Mehmet Ali Paşa Kendi Kitabını Yazıyor isimli eser 4 Mart Cumartesi günü adını aldığı mahallenin düğün salonunda tanıtılacak.