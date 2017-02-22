  • BIST 88.978
  • Altın 143,438
  • Dolar 3,6110
  • Euro 3,7929
  • Kocaeli : 10 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 10 °C

Mehmet Ali Paşa'nın kitabı yazıldı!

»
Mehmet Ali Paşa'nın kitabı yazıldı!
Müge Uçar’ın kaleme aldığı ve Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ni anlatan kitap 4 Mart Cumartesi günü tanıtılacak. Mehmet Ali Paşa Düğün Salonu’nda yapılacak olan tanıtım ve imza günü toplantısı saat 19.00’da başlayacak.

“Mehmet Ali Paşa Kitabını Yazıyor”  eserinin sahibi Müge Uçar, 18 aylık bir çalışmanın ardından kitabını yayıma hazır hale getirdi. 26 başlıkta toplanan kitap içerisinde 110 kişi ile yapılan söyleşilerin özeti de bulunuyor.  Tamamen Mehmet Ali Paşa ve adı verilen mahallenin kendine özgü yaşam biçimlerinin yer aldığı kitap şimdilik 5 bin adet basıldı. İlgi çeken bu kitap aynı zamanda yakın geçmişteki tarihe de tanıtlık yapıyor. Yazarın ilk kitabı olan Mehmet Ali Paşa Kendi Kitabını Yazıyor isimli eser 4 Mart Cumartesi günü adını aldığı mahallenin düğün salonunda tanıtılacak.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevinç: İzmit’te yaşamayın İzmit’i yaşayın19 Şubat 2017 Pazar 09:16
  • Doğaçlama tiyatro zamanı17 Şubat 2017 Cuma 14:59
  • Gölcük’te ‘Düşler ve Renkler’ resim sergisi17 Şubat 2017 Cuma 12:36
  • ‘En Büyük Haber’ izleyici ile buluştu16 Şubat 2017 Perşembe 09:46
  • Tiyatroya bir de bu perdeden bakın!15 Şubat 2017 Çarşamba 14:40
  • Sulu boya resim sergisi sanat galerisinde açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:48
  • Tarihi konakta haftanın 2 günü masal saati var15 Şubat 2017 Çarşamba 10:25
  • Gültekin’den muhteşem soyut resim sergisi15 Şubat 2017 Çarşamba 09:54
  • Öğrenciler Bursa’ya götürüldü14 Şubat 2017 Salı 10:52
  • Amra yine büyüledi14 Şubat 2017 Salı 08:33
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim