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Mehmet Ceylan vefat etti

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Mehmet Ceylan vefat etti
Gölcük Ferhadiye Mahallesi Bulvar Caddesi adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Mehmet Ceylan (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Evli ve 4 çocuk babası Mehmet Ceylan’ın cenazesi Ferhadiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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