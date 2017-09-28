Mehmet Emin Kılıç vefat etti

İzmit Tüysüzler Mahallesi Esra Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Emin Kılıç (61) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Mehmet Emin Kılıç’ın cenazesi Tüysüzler Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.