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Mehmet Emin Kılıç vefat etti

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Mehmet Emin Kılıç vefat etti
Mehmet Emin Kılıç vefat etti

İzmit Tüysüzler Mahallesi Esra Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Emin Kılıç (61) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Mehmet Emin Kılıç’ın cenazesi Tüysüzler Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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