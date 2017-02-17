+91 kiloda Sevindikspor’u ve bölgemizi temsil eden Mehmet Özer geleneği bozmadı ve sıkletinde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşattı. Şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulunan Sevindikspor Kulüp Başkanı Gökhan Bayramoğlu, “Bu mutluluğu kulübümüze ve Kocaeli’mize yaşatan Mehmet Özer’i kutluyorum. Kendisinin bu yıl yapılacak olan Wushu Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve şampiyonluk getireceğine inanıyorum” dedi.
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Mehmet Özer ile sevindik
Sevindikspor’un altın yumruğu Mehmet Özer, Antalya düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası’nda vurduğunu devirdi.
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