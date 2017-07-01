Mehmet Öztonga Ümraniye’den ayrıldı

Şehrimizin başarılı sol bekleri arasında yer alan ve geride bıraktığımız sezon TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor’un başarısı için ter döken Kocaelisporlu eski futbolculardan Mehmet Öztonga, Kırmızı Beyazlı ekipten karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldı

KERPE DÜNYA GÜZELİ OTEL SAHİBİ

Yoğun bir iş temposuna da sahip olan ve Kandıra Kerpe’deki Dünya Güzeli Butik Otel’in sahibi deneyimli sol bek yaptığı açıklamada “Şampiyonluk yaşadığım, çok güzel arkadaşlıklar edindiğim, futbol hayatımın en güzel günlerini geçirdiğim, 2.5 yıldır formasını terlettiğim, ekmeğini yediğim Ümraniyespor kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Herkese hakkım var ise helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Bir gün yine görüşmek dileğiyle” açıklamasını yaptı. Mehmet, TFF 1. Lig ve 2. Lig’den aldığı teklifleri değerlendiriyor.