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Mehmet Sayan Karaköprü’de

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Mehmet Sayan Karaköprü’de
Geçen sezon Gölcükspor’un en istikrarlı futbolcuları arasında yer alan Mehmet Sayan, BAL’dan 3. Lig’e yükselen Karaköprü Belediyespor ile anlaştı

Mehmet, Gölcükspor forması ile 2 sezonda 61 maça kez forma giydi. 1993 Viranşehir doğumlu Mehmet Sayan Spor Toto 3. ligde 107 maça çıkarken, Bursaspor’da profesyonelliğe geçip Beylerbeyi, Karacabey Birlik, Turgutluspor ve Gölcükspor’da forma giydi.

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