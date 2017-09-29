  • BIST 103.211
  • Altın 146,968
  • Dolar 3,5461
  • Euro 4,1950
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 18 °C
  • Sakarya : 16 °C

Mehmetçik'in kurtardığı küçük kız taburcu edildi

»
Mehmetçik'in kurtardığı küçük kız taburcu edildi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelince denizden helikopterle alınan 4 yaşındaki Liya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişinin hastanedeki tedavisi tamamlandı

Kocaeli'de, göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği olayda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelince denizden helikopterle alınan 4 yaşındaki Liya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören 4 yaşındaki Liya'nın aralarında bulunduğu 6'sı çocuk 8 kişinin, tedavileri tamamlandı. Hastaneden taburcu edilen kazazedeler de İl Göç İdaresi Merkezi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Cebeci'deki KOSKEM Cankurtaran Merkezindeki geçici barınma merkezlerine gönderildi.

 

Kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Sınırdışı işlemi başlatılan toplam 40 kişi, mevzuat gereği süre verilerek çeşitli illerdeki kamplara gönderildi. Olayda ölü doğan bebekle 22 kişinin cenazesi Irak, bir kişinin cenazesiyse İran konsolosluğuna teslim edildi, Suriye uyruklu olduğu belirlenen bir kişinin ise yakınlarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Suriye uyruklu cenazenin yakınlarının tespit edilememesi halinde 15 günlük yasal bekleme süresinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

 

Olay nasıl olmuştu?

Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin 22 Eylül'de batması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmıştı. Kurtarılan göçmenlerden hamile olan bir kadının da ölü doğum yaptığı belirtilmişti. Göçmenlerin verdikleri bilgiler doğrultusunda teknedeki göçmen sayısının 78 olduğu, kayıp olarak değerlendirilen 14 düzensiz göçmeni arama faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botlarıyla devam edildiği açıklanmıştı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzniklilerde görev dağılımı yapıldı29 Eylül 2017 Cuma 15:26
  • Gölcük’te okul müdürleri toplantı29 Eylül 2017 Cuma 15:25
  • Bal-Türk’ten büyükelçi ziyareti29 Eylül 2017 Cuma 15:24
  • Kartepe 15 Temmuz zirvesi29 Eylül 2017 Cuma 15:24
  • Mehmetçik'in kurtardığı küçük kız taburcu edildi29 Eylül 2017 Cuma 15:06
  • Körfez’de hatalı park yapan araçlara ceza29 Eylül 2017 Cuma 14:56
  • Doğan, AKÜMDER’i tebrik etti29 Eylül 2017 Cuma 14:48
  • Preveze deniz zaferi Gölcük’te kutlandı29 Eylül 2017 Cuma 14:46
  • Derince protokolü Bektaşilerin iftarında29 Eylül 2017 Cuma 14:30
  • Eski valilik alanı zangır zangır sallanıyor!29 Eylül 2017 Cuma 14:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim