Mehmetçik'in kurtardığı küçük kız taburcu edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelince denizden helikopterle alınan 4 yaşındaki Liya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişinin hastanedeki tedavisi tamamlandı

Kocaeli'de, göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği olayda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelince denizden helikopterle alınan 4 yaşındaki Liya'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören 4 yaşındaki Liya'nın aralarında bulunduğu 6'sı çocuk 8 kişinin, tedavileri tamamlandı. Hastaneden taburcu edilen kazazedeler de İl Göç İdaresi Merkezi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Cebeci'deki KOSKEM Cankurtaran Merkezindeki geçici barınma merkezlerine gönderildi.

Kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Sınırdışı işlemi başlatılan toplam 40 kişi, mevzuat gereği süre verilerek çeşitli illerdeki kamplara gönderildi. Olayda ölü doğan bebekle 22 kişinin cenazesi Irak, bir kişinin cenazesiyse İran konsolosluğuna teslim edildi, Suriye uyruklu olduğu belirlenen bir kişinin ise yakınlarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Suriye uyruklu cenazenin yakınlarının tespit edilememesi halinde 15 günlük yasal bekleme süresinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Olay nasıl olmuştu?

Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin 22 Eylül'de batması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmıştı. Kurtarılan göçmenlerden hamile olan bir kadının da ölü doğum yaptığı belirtilmişti. Göçmenlerin verdikleri bilgiler doğrultusunda teknedeki göçmen sayısının 78 olduğu, kayıp olarak değerlendirilen 14 düzensiz göçmeni arama faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botlarıyla devam edildiği açıklanmıştı.