Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Melahat Turan’ın cenazesi Çubuklu Osmaniye Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Melahat Turan vefat etti
İzmit Çubuklu Osmaniye Köyünde ikamet eden çiftçi emeklisi merhum Zeki Turan’ın eşi Melahat Turan (73) yaşlılık nedeniyle vefat etti
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